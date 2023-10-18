Коллекторов будут стимулировать прощать долги заемщикам

Мажилис одобрил поправки в Налоговый кодекс в первом чтении. Согласно новым нормам, микрофинансовые и коллекторские организации будут стимулировать прощать долги проблемным заемщикам, сообщает Zakon.kz.

Поправки инициировали депутаты, они должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

"На сегодня одним из актуальных вопросов, который волнует всех нас, является снижение закредитованности населения. Для этого необходимо освободить от налогообложения формируемые доходы, когда задолженность физических лиц прощается микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами. Кроме того, предусматривается временное, на три года, освобождение от налогообложения доходов микрофинансовых организаций в связи со списанием проблемных микрокредитов физических лиц", – пояснил депутат Мажилиса Мади Такиев.

В рамках основного законопроекта депутаты предлагают освободить от налогов целевые накопления, перечисляемые детям из доходов Национального фонда. Также поправки включают отсрочку по уплате госпошлины для физических и юридических лиц.

Кроме того, планируется отменить права банков второго уровня, которые позволят снизить налогооблагаемый доход по нотам Нацбанка.

"Такой шаг сделан с уверенностью в том, что они будут направлены на кредитование реального сектора экономики, в том числе бизнеса, за счет свободных средств". Мади Такиев

К налоговым льготам для участников специальных экономических зон теперь будет дифференцированный подход.

"Кроме того, в рамках работы по поэтапному повышению ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию в рамках Евразийского экономического союза планируется повысить ставки акцизов на пивоваренную продукцию с 79 до 90 тенге за литр. Также в рамках основного законопроекта уточнены некоторые нормы действующего Налогового кодекса, касающиеся налогового администрирования". Мади Такиев

Депутат отметил, что с учетом результатов прохождения первых двух этапов кампании всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц предусмотрены нормы, которые несколько упрощают предстоящий процесс декларирования.

Миннацэкономики РК в рамках разработки нового Налогового кодекса обнародовало свое видение того, как следует реформировать налоговое законодательство Казахстана. Эксперты обсуждают идеи МНЭ по Налоговому кодексу.

