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Законодательство РК

В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые степени

В странах ЕАЭС будут взаимно признавать ученые степени Фото: primerminister.kz
Министерство науки и высшего образования разработало проект закона "О ратификации Соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах- членах Евразийского экономического союза", сообщает Zakon.kz.

Соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах-членах Евразийского экономического союза совершено 8 июня 2023 года в городе Сочи и направлено на установление и укрепление сотрудничества в сфере образования.

Соглашение регулирует вопросы, связанные с взаимным признанием в рамках трудовой миграции документов об ученых степенях для осуществления их обладателями профессиональной деятельности в государстве трудоустройства в соответствии с присужденными им учеными степенями.

Положения соглашения также применяются к документам об ученых степенях, выданным до вступления в силу соглашения, за исключением случая, когда при проведении процедуры признания документа об ученой степени в государстве трудоустройства было принято отрицательное решение по результатам экспертизы диссертации.

Государства ЕАЭС признают необходимым соблюдение следующих основных принципов, обеспечивающих соответствие и справедливое признание документов об ученых степенях:

  • открытость (публичность) процедуры защиты диссертаций, за исключением диссертаций, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (государственные секреты);
  • объективность, всесторонность и полнота проведения экспертизы диссертаций научным сообществом;
  • привлечение в качестве экспертов ученых, обладающих высоким уровнем научной квалификации по соответствующему диссертации научному профилю;
  • самостоятельность получения соискателем новых научных результатов при работе над диссертацией, а также противодействие фальсификации научных результатов и неправомерным заимствованиям в диссертации;
  • высокая публикационная активность соискателей ученых степеней в рецензируемых научных изданиях в соответствии с научными направлениями диссертаций, в том числе в изданиях, включенных в международные базы данных и системы цитирования;
  • поддержание уровня требований к диссертациям и соискателям ученых степеней, установленных законодательством государств-членов в сфере аттестации научных работников высшей квалификации;
  • сотрудничество и информационное взаимодействие по вопросам присуждения ученых степеней, а также при разработке национальных номенклатур специальностей научных работников (классификаторов направлений подготовки).

Соглашение подписали правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Проект закона будет внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента РК.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 октября.

Соглашение вступит в силу после завершения всеми государствами ЕАЭС соответствующих внутригосударственных процедур.

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Открытые НПА Министерство науки и высшего образования РК Законодательство ЕАЭС Казахстан
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