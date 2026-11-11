Изменилась методика расчета тарифа на сбор, сортировку и захоронение ТБО

Министр экологии и природных ресурсов приказом от 5 ноября 2026 года внес изменения в Методику расчета тарифа для населения на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменен заголовок документа – Методика расчета тарифа на сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов.

Отмечается, что под восстановлением отходов признается любая операция, направленная на сокращение объемов отходов, главным назначением которой является использование отходов для выполнения какой-либо полезной функции в целях замещения других материалов, которые в противном случае были бы использованы для выполнения указанной функции, включая вспомогательные операции по подготовке данных отходов для выполнения такой функции, осуществляемые на конкретном производственном объекте или в определенном секторе экономики.

К операциям по восстановлению отходов относятся:

подготовка отходов к повторному использованию;

переработка отходов;

утилизация отходов.

Подготовка отходов к повторному использованию включает в себя проверку состояния, очистку и (или) ремонт, посредством которых ставшие отходами продукция или ее компоненты подготавливаются для повторного использования без проведения какой-либо иной обработки.

Под переработкой отходов понимаются механические, физические, химические или биологические процессы, направленные на извлечение из отходов вторичных ресурсов для использования в дальнейшем в производстве (изготовлении, выращивании) продукции, материалов или веществ вне зависимости от их назначения.

Под утилизацией отходов понимается процесс использования отходов, помимо переработки, целях, в том числе в качестве вторичного энергетического ресурса для извлечения тепловой или электрической энергии, производства различных видов топлива, а также в качестве вторичного материального ресурса для целей строительства, заполнения (закладки, засыпки) выработанных пространств (пустот) в земле или недрах или в инженерных целях при создании или изменении ландшафтов.

Раздельный сбор коммунальных отходов осуществляется по следующим фракциям:

"сухая" (бумага, картон, металл, пластик и стекло);

(бумага, картон, металл, пластик и стекло); "мокрая" (пищевые отходы, органика и иное);

(пищевые отходы, органика и иное); "опасные составляющие коммунальных отходов" (электронное и электрическое оборудование, ртутьсодержащие отходы, медицинские отходы, батарейки, аккумуляторы и прочие опасные компоненты).

Опасные составляющие коммунальных отходов должны собираться раздельно и передаваться на восстановление специализированным организациям, имеющим лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.

Запрещается смешивание отходов, подвергнутых раздельному сбору, на всех дальнейших этапах управления отходами.

Образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития республики:

предотвращение образования отходов;

подготовка отходов к повторному использованию;

переработка отходов;

утилизация отходов;

удаление отходов.

Указывается, что физические лица, проживающие в жилых домах, пользуются централизованной системой управления твердыми бытовыми отходами на основании публичных договоров и оплачивают услуги за сбор, транспортировку, сортировку и захоронение твердых бытовых отходов согласно утвержденным тарифам.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в жилых домах или отдельно стоящих зданиях (сооружениях), при пользовании централизованной системой управления твердыми бытовыми отходами заключают договор на управление твердыми бытовыми отходами с субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, осуществляющими сбор и транспортировку твердых бытовых отходов.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в отдельно стоящих зданиях (сооружениях), при пользовании услугами субъектов предпринимательства в сфере управления отходами, не относящихся к централизованной системе управления твердыми бытовыми отходами, заключают договор на управление твердыми бытовыми отходами с субъектами предпринимательства в сфере управления отходами, включенными в реестр разрешений и уведомлений.

Тариф разрабатывается в соответствии с данной Методикой местными исполнительными органами и представляется на утверждение соответствующим местным представительным органам.

Распределение тарифа осуществляется исходя из расчета полной себестоимости сбора, транспортировки, сортировки и захоронения ТБО.

Для расчета тарифа местные исполнительные органы запрашивают у участников рынка, осуществляющих сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО, следующие документы за отчетный период или отчетный год (c 1 января по 31 декабря), предшествующий текущему:

расчетную ведомость по заработной плате;

ведомость начисления амортизации на основные средства за отчетный период, в разрезе каждого основного средства, задействованного при осуществлении сбора, транспортировки, сортировки и захоронения ТБО;

ведомость по списанию сырья и материалов, использованных при осуществлении сбора, транспортировки, сортировки и захоронения ТБО, с обязательным указанием наименования, количества и суммы;

ведомости по основным (расходы на сырье, основные материалы, топливо и энергию, основная заработная плата) и накладным (общепроизводственные, общехозяйственные, внепроизводственные) расходам.

При расчете тарифа местный исполнительный орган организовывает проведение независимого аудита расчета тарифа, в том числе для подтверждения достоверности показателей, представленных участниками рынка, осуществляющими сбор, транспортировку, сортировку и захоронение ТБО.

Приказ вводится в действие с 21 ноября 2026 года.