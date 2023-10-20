Казахстанских фермеров освободят от оцифровки "карты полей" и севооборота

Министерство сельского хозяйства подготовило изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

Так, из правил исключается предоставление фермерами кадастрового номера угодья. Это уникальный код участка с многолетними насаждениями, предназначенный для определения его местонахождения (идентификации) с использованием данных дистанционного зондирования Земли.

Также исключается норма о предоставлении сведений о поле в ГИСС, подтвержденных данными дистанционного зондирования Земли (по полям, на которых осуществлялся посев приоритетных культур).

При этом номер поля, предназначенный для определения его местонахождения (идентификации), теперь будет указываться также без использования данных дистанционного зондирования Земли.

Как пояснили в Минсельхозе, анализ ситуации показал, что "электронная карта полей" ни функционального, ни практического смысла не имеет по ряду причин:

во-первых, внесенным севооборотом пользуются только сотрудники УСХ и министерства для анализа посевов. В иных случаях она нигде не используется;

во-вторых, "электронная карта полей" ранее необходима была для "Qoldau";

в-третьих, внесенные данные не проверяются, поскольку отсутствуют какие-либо системы.

Так, территориальные подразделения Комитета по управлению земельными ресурсами осуществляют лишь мониторинг использования земельного участка, а возможности существующего космомониторинга на сегодняшний день не позволяют определять широкий спектр культур.

"В этой связи исключается "электронная карта полей" и сохраняются площади земельного участка, которые импортируются автоматически из базы АИС ГЗК. При этом приобретение препаратов и семян подтверждается электронными счетами-фактурами и при использовании автоматически блокируются базой", – говорится в обосновании.



В МСХ считают, что такое изменение позволит освободить фермеров от оцифровки "карты полей" и внесения севооборота, то есть от дополнительных нагрузок.

При этом в Минсельхозе не исключают, что вернуться к "карте полей" и севообороту возможно после завершения оцифровки земельных участков сельскохозяйственного назначения со стороны РГП "ГИСХАГИ", расширения спектра распознавания культур "Қазақстан Ғарыш Сапары" и внедрения системы прослеживаемости в растениеводстве.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.