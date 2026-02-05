Изменились правила субсидирования фермеров для повышения урожайности

Приказом министра сельского хозяйства от 26 января 2026 года внесены изменения в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что субсидии выделяются оригинаторам, элитсемхозам, семхозам, реализаторам, сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам при осуществлении ими видов деятельности по производству продукции растениеводства, соответствующих кодам общего классификатора видов экономической деятельности по классам (подклассам), относящихся к разделу 01 "Растениеводство" в соответствии с национальным классификатором РК.

Субсидии предоставляются ежегодно по следующим направлениям:

развитие производства приоритетных культур, в том числе многолетних насаждений;

развитие семеноводства;

удешевление стоимости удобрений (за исключением органических);

удешевление стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов.

Предусмотрено, что МИО в срок до 30 декабря соответствующего года для мониторинга субсидирования представляет в Министерство сводную информацию об использовании субсидий, сформированную и выгруженную из ГИСС по направлениям.

Субсидии выделяются сельхозтоваропроизводителям или сельхозкооперативам ежегодно в соответствии с порядком, определенным Правилами на частичное возмещение затрат по приоритетным культурам за продукцию, сданную на переработку перерабатывающему предприятию, либо за продукцию, сданную на переработку собственным перерабатывающим структурам, либо по приоритетным овощным культурам, произведенным в закрытом грунте, в текущем году или в четвертом квартале предыдущего года.

Сельхозтоваропроизводители или сельхозкооперативы, сдавшие кукурузу на перерабатывающий завод, находящийся на стадии строительства и реализуемый в рамках Соглашения об инвестициях, имеют возможность получения субсидии за прошедший год после ввода объекта в эксплуатацию и получения соответствующего акта.

Выплата субсидий осуществляется при соблюдении следующих условий:

подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки на получение субсидий на частичное возмещение затрат производства приоритетных культур, либо заявки на получение субсидий на частичное возмещение затрат производства приоритетных культур в закрытом грунте посредством веб-портала "электронного правительства";

регистрации в ГИСС заявки, поданной сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) и подписанной ЭЦП;

наличии лицевого счета в ГИСС у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности соответствующей площади (в случае расположения на территории городов республиканского значения – при наличии земель сельскохозяйственного использования населенных пунктов), подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости;

при возделывании сельскохозяйственных культур в закрытом грунте – наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов или промышленности, на праве землепользования и (или) частной собственности соответствующей площади, подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости. Перечень тепличных комплексов (с указанием кадастрового номера и рабочей площади теплицы) размещается в ГИСС Управлением.

В случае отсутствия на праве землепользования или частной собственности земельных участков сельскохозяйственного назначения у сельхозкооператива, сельхозкооператив подает заявку на получение субсидий сельхозтоваропроизводителями, являющимися членами сельхозкооператива. При этом получателями субсидий будут являться сельхозтоваропроизводители.

Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку на субсидии:

при сдаче продукции на переработку членами сельхозкооператива, при этом получателями субсидий будут являться члены сельхозкооператива;

при сдаче продукции на переработку сельхозкооперативом, при этом получателем субсидий будет являться сельхозкооператив.

При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку на субсидии при сдаче продукции на переработку крестьянским или фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет являться крестьянское или фермерское хозяйство.

Членство в крестьянском или фермерском хозяйстве подтверждается путем сверки с данными Комитета государственных доходов.

посева в текущем году или в предыдущем году приоритетных сельскохозяйственных культур на полях или в закрытом грунте, находящихся в пределах границ земельного участка, принадлежащих сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) на праве землепользования и (или) частной собственности;

подтверждении сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) факта реализации приоритетных культур на перерабатывающее предприятие в результате информационного взаимодействия ГИСС с ИС ЭСФ.

Подтверждение факта реализации не требуется для сахарных заводов и крахмалопаточных заводов, самостоятельно осуществляющих производство сахарной свеклы и кукурузы на зерно на землях сельскохозяйственного назначения и самостоятельно осуществляющих переработку данной продукции.

Прием заявок осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 20 декабря соответствующего года.

МИО за 14 календарных дней до начала приема заявок, в том числе при выделении дополнительных средств, размещает на официальном интернет-ресурсе МИО и в ГИСС объявление о дате начала приема заявок.

Субсидии предназначаются для:

частичного (60%) возмещения затрат элитсемхозов за фактически приобретенные оригинальные семена районированных и перспективных сортов;

частичного (60%) возмещения затрат семхозов, сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) за фактически приобретенные элитные семена;

частичного (40%) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) за фактически приобретенные семена первой репродукции и (или) семена хлопчатника второй репродукции;

частичного (40%) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) за фактически приобретенные семена гибридов первого поколения;

частичного (50%) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов) за фактически приобретенные и использованные элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда на закладку многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда.

При этом субсидии по элитным семенам и семенам гибридов первого поколения томатов и огурцов предназначаются для сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов), возделывающих томаты и огурцы в условиях защищенного грунта в промышленных тепличных комплексах или в фермерских теплицах.

Указывается, что при приобретении субсидируемых семян по удешевленной стоимости у элитсемхоза (семхоза, реализатора) на основании договора сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает переводную заявку об оплате причитающихся субсидий при приобретении по удешевленной стоимости субсидируемых семян посредством веб-портала "электронного правительства".

В таком случае субсидия выплачивается элитсемхозу (семхозу, реализатору) при условии внесения элитсемхозом (семхозом, реализатором) не позднее 15 календарных дней в переводную заявку сведений по фактически реализованным субсидируемым семенам.

В случае невнесения в установленный срок элитсемхозом (семхозом, реализатором) сведений в переводную заявку по фактически реализованным субсидируемым семенам сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) повторно подает переводную заявку.

В случае реализации элитсемхозом (семхозом, реализатором) субсидируемых семян сельхозтоваропроизводителю (сельхозкооперативу) другой области, сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает заявку в адрес Управления области, на территории которой расположены посевные площади. При этом субсидии выплачиваются за счет средств, предусмотренных в местном бюджете области, на территории которой расположены посевные площади сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива).

При этом правила дополнены пунктом о том, что при приобретении субсидируемых семян у оригинатора, элитсемхоза (семхоза, реализатора) подтверждение наличия свидетельства об аттестации подтверждается в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой "Государственная база данных "Е-лицензирование".

В случае приобретения семян у оригинатора (элитсемхоза, семхоза), включенного в перечень, производится частичное возмещение затрат за фактически приобретенные оригинальные и элитные семена в размере 70%, за фактически приобретенные семена первой репродукции или семена хлопчатника второй репродукции, а также семена гибридов первого поколения в размере 50%.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

регистрации поданной элитсемхозом (семхозом, реализатором) и сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) заявки (переводной заявки) в ГИСС;

наличии в ГИСС лицевого счета элитсемхоза, семхоза, реализатора и сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица";

подтверждении затрат за приобретенные элитсемхозом, семхозом и сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) субсидируемых семян в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ.

В случае приобретения семян перерабатывающим предприятием с последующей их передаче сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) для использования, затраты за приобретенные субсидируемые семена (на момент подачи заявки) подтверждаются перерабатывающим предприятием.

При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив), подавший заявку с приложением копии договора между сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом), перерабатывающим предприятием и продавцом семян (элитсемхоза, семхоза, реализатора, иностранного производителя);

наличии у элитсемхоза, семхоза и сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков сельскохозяйственного назначения соответствующей площади на праве землепользования и (или) частной собственности (в случае расположения на территории городов республиканского значения – при наличии земель сельскохозяйственного использования населенных пунктов), подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.

При возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном комплексе или в фермерской теплице наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов или промышленности, на праве землепользования или частной собственности. Перечень тепличных комплексов (с указанием кадастрового номера и рабочей площади теплицы) размещается в ГИСС Управлением.

Условие о наличии земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности в случае подачи заявки (переводной заявки) сельхозтоваропроизводителем, действующим на основании договора о совместной хозяйственной деятельности, применяется в отношении участника договора о совместной хозяйственной деятельности, имеющего такие земельные участки. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель, подавший заявку (переводную заявку) с приложением копии договора о совместной хозяйственной деятельности.

Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку (переводную заявку) на субсидии:

при приобретении субсидируемых семян членами сельхозкооператива, при этом получателями субсидий будут являться члены сельхозкооператива;

при приобретении субсидируемых семян сельхозкооперативом, при этом получателем субсидий будет являться сельхозкооператив.

При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку (переводную заявку) на субсидии при приобретении семян крестьянским или фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет являться крестьянское или фермерское хозяйство.

наличии (для сельхозтоваропроизводителей (сельхозкооперативов), занятых производством томатов и огурцов в защищенном грунте) промышленного тепличного комплекса или фермерской теплицы с соответствующим размером рабочей площади теплицы, подтвержденного в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости;

наличии сведений о севооборотах за последние два года (текущий и предыдущий годы).

Прием заявок (переводных заявок) осуществляется по месту нахождения земельного участка с 1 февраля до 1 декабря соответствующего года за приобретенные семена в текущем году и в четвертом квартале предыдущего года.

Семена томатов и огурцов субсидируются для использования не более двух культурооборотов томатов и огурцов в защищенном грунте: первый – с 1 января по 15 июня и второй – с 1 сентября по 30 ноября текущего года (зимне-весенний и осенне-зимний периоды). Допускается отклонение от установленных дат начала и завершения культурооборота на 15 календарных дней.

При этом МИО за 14 календарных дней до начала приема заявок (переводных заявок), в том числе при выделении дополнительных средств, размещает на официальном интернет-ресурсе МИО и в ГИСС объявление о дате начала приема заявок (переводных заявок).

Перечень производителей (в том числе производителей, у которых имеется полный цикл производства удобрений от добычи сырья, его глубокой переработки до выпуска готовой продукции, имеющих лицензию либо контракт на недропользование и лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации горных и химических производств по подвиду эксплуатация химических производств), поставщиков, импортеров и иностранных производителей удобрений и производимой (реализуемой) ими продукции предоставляется уполномоченным органом в области промышленности министерству и МИО не позднее 1 ноября текущего года на последующий год и не позднее 1 июня соответствующего года.

При этом в течение трех рабочих дней после его получения перечень поставщиков размещается министерством на официальном интернет-ресурсе министерства и в ГИСС, МИО – на официальном интернет-ресурсе МИО.

Субсидии выплачиваются при соблюдении следующих условий:

подачи сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) в электронном виде заявки на получение субсидий за приобретенные удобрения по полной стоимости посредством веб-портала "электронного правительства".

При приобретении удобрения по удешевленной стоимости у производителя удобрений на основании договора сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) подает в электронном виде переводную заявку об оплате причитающихся ему субсидий посредством веб-портала "электронного правительства".

В таком случае субсидии выплачиваются производителю удобрений при условии внесения производителем удобрений не позднее 30 календарных дней в переводную заявку сведений по фактически реализованным удобрениям.

В случае несвоевременного внесения производителем удобрений сведений по фактически реализованным удобрениям в переводную заявку в установленный срок сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) повторно подает переводную заявку.

регистрации в ГИСС заявки (переводной заявки), поданной сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) и подписанной ЭЦП;

наличии лицевого счета в ГИСС у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива), данные которого подтверждены в результате информационного взаимодействия ГИСС с государственными базами данных "Юридические лица" или "Физические лица". При этом для переводной заявки необходимо наличие лицевого счета в ГИСС у производителя удобрений;

подтверждении затрат за приобретенные сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) удобрения в результате информационного взаимодействия ГИСС и ИС ЭСФ.

При приобретении сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) удобрения напрямую у иностранного производителя удобрений, не использующего ИС ЭСФ, затраты на приобретение удобрений подтверждаются сведениями из таможенной декларации на товары (для сельхозтоваропроизводителя или сельхозкооператива, которыми приобретены удобрения из стран, не входящих в Евразийский экономический союз) или заявлением (заявлениями) о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа, подтверждающим, что товар ввезен из территории государств – членов Евразийского экономического союза.

В случае приобретения удобрений перерабатывающим предприятием с последующей их передаче сельхозтоваропроизводителям (сельхозкооперативам) для использования, затраты за приобретенные удобрения (на момент подачи заявки) подтверждаются перерабатывающим предприятием. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив), подавший заявку с приложением копии договора между сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом), перерабатывающим предприятием и продавцом удобрений;

наличии у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования и (или) частной собственности соответствующей площади (в случае расположения на территории городов республиканского значения – при наличии земель сельскохозяйственного использования населенных пунктов), подтвержденных в результате информационного взаимодействия ГИСС с информационной системой единого государственного кадастра недвижимости.

При возделывании сельскохозяйственных культур в промышленном тепличном комплексе наличия у сельхозтоваропроизводителя (сельхозкооператива) земельных участков, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов или промышленности, на праве землепользования или частной собственности. Перечень промышленных тепличных комплексов (с указанием кадастрового номера и рабочей площади теплицы) размещается в ГИСС Управлением.

Условие о наличии земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности в случае подачи заявки (переводной заявки) сельхозтоваропроизводителем, действующим на основании договора о совместной хозяйственной деятельности применяется в отношении участника договора о совместной хозяйственной деятельности, имеющего такие земельные участки. При этом получателем субсидий будет являться сельхозтоваропроизводитель, подавший заявку (переводную заявку) с приложением копии договора о совместной хозяйственной деятельности.

Сельхозкооператив, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку (переводную заявку) на субсидии:

при приобретении удобрений членами сельхозкооператива, при этом получателями субсидий будут являться члены сельхозкооператива;

при приобретении удобрений сельхозкооперативом, при этом получателем субсидий будет являться сельхозкооператив.

При этом членство в сельхозкооперативе подтверждается путем прикрепления к заявке электронной копии выписки из решения общего собрания членов сельхозкооператива о приеме в члены сельхозкооператива.

Крестьянское или фермерское хозяйство, организованное в форме совместного предпринимательства, за членами которого зарегистрированы земельные участки, подает заявку (переводную заявку) на субсидии при приобретении удобрений крестьянским или фермерским хозяйством, при этом получателем субсидий будет являться крестьянское или фермерское хозяйство.

В случае лизинга готового объекта, предусматривающего передачу права землепользования или частной собственности земельных участков лизингодателю, сельхозтоваропроизводитель (сельхозкооператив) указывает реквизиты земельных участков, которые подтверждаются лизингодателем;

наличии сведений о севооборотах за последние два года (текущий и предыдущий годы).

Перечень производителей пестицидов и их производимой продукции предоставляется уполномоченным органом в области промышленности Министерству и МИО не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июня соответствующего года.

При этом в течение трех рабочих дней после его получения перечень производителей пестицидов размещается Министерством на официальном интернет-ресурсе Министерства и в ГИСС, МИО – на официальном интернет-ресурсе.

МИО не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июня соответствующего года формирует перечень производителей биоагентов (энтомофагов), а также перечень поставщиков пестицидов, биоагентов (энтомофагов) и в течение трех рабочих дней размещает их на веб-портале.

Регистрант (заявитель) согласно Списку пестицидов, а также поставщик биоагентов (энтомофагов) не позднее 1 декабря текущего года на последующий год и не позднее 1 июля соответствующего года представляет в МИО ценовые предложения (прайс-листы) на соответствующие виды пестицидов, биоагентов (энтомофагов).

Управление до 1 января и до 1 августа соответствующего года вносит в ГИСС цены на пестициды, имеющиеся в Списке пестицидов (согласно составу и концентрации действующих веществ), а также цены на биоагенты (энтомофаги) в соответствующем регионе для определения минимальной стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов) по республике.

Перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) утверждаются постановлением МИО ежегодно не позднее 1 апреля соответствующего года и в течение трех рабочих дней размещаются в ГИСС и на официальном интернет-ресурсе МИО.

Постановление, предусматривающее внесение изменений или дополнений в перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги), утверждается не позднее 1 сентября соответствующего года.

При этом перечень и нормы субсидий на пестициды, биоагенты (энтомофаги) формируются на основе:

наличия пестицидов в Списке пестицидов, а также наличия биоагентов (энтомофагов) в перечне поставщиков биоагентов (энтомофагов);

анализа сложившихся цен на пестициды, биоагенты (энтомофаги) с использованием функционала ГИСС для установления норм субсидий.

Приказ вводится в действие с 15 февраля 2026 года.