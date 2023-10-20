Сроки хранения товаров для гуманитарной помощи определят в Казахстане

Комитет по государственым материальным резервам МЧС РК разработал поправки в Правила оказания гуманитарной помощи, сообщает Zakon.kz.

Изменения в Правила оказания гуманитарной помощи предложены в целях определения сроков хранения товаров, направляемых/получаемых Казахстаном в виде гуманитарной помощи.

Гуманитарная помощь – это помощь, предоставляемая Казахстану либо направляемая Казахстаном другим государствам для улучшения условий жизни и быта населения, а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций военного, экологического, природного и техногенного характера.

Чтобы в виде гуманитарной помощи не отправили просроченные товары или товары с истекающими сроками хранения, нужно определить срок окончания хранения.

В связи с этим разработчики предлагают определить, что срок годности товаров, направляемых для оказания гуманитарной помощи Республикой Казахстан или в Республику Казахстан в виде продовольствия, зерна, лекарственных средств и медицинских изделий не должен превышать 6 месяцев до истечения срока хранения.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября 2023 года.