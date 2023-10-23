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Законодательство РК

В Казахстане предлагают поменять национального оператора по обеспечению информационной безопасности

В Казахстане предлагают поменять оператора в сфере информационной безопасности Фото: freepik
МЦРИАП подготовил проект постановления правительства, которым вносятся изменения в постановление правительства от 26 апреля 2018 года, которым определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

"Определить РГП "Государственная радиочастотная служба" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности", - говорится в документе.

В настоящее время эти функции исполняет Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки РК.

Как поясняют в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, с 2018 года (с момента определения Института) министерство, как уполномоченный орган не информировано о проводимой институтом работе и не имеет возможности оперативного управления институтом, определения приоритетных направлений и обязательных объемов работ.

"Данное обстоятельство негативно влияет на обеспечение реализации государственной политики в сфере информационной безопасности, ее развитии и эффективном выполнении возложенных функций. Следует отметить, что перед МЦРИАП стоит ряд задач по обеспечению информационной безопасности, в том числе по усилению безопасности на сетях связи, созданию защищенной мобильной сети и пр.", - говорится в пояснительной записке.

В связи с чем, а также с учетом изменения и ужесточения требований в вопросах обеспечения информационной безопасности, предлагается передать функции Института в подведомственную МЦРИАП организацию РГП "Государственная радиочастотная служба", так как она имеет необходимые компетенции и ранее являлась частью АО "Государственная техническая служба" (Киберщит Казахстана – техническая защита страны).

"Передача статуса и функций института позволит обеспечить эффективное взаимодействие и координацию, повышение результативности работы, а также согласованность подходов в вопросах развития информационной безопасности", - считают в МЦРИАП.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 ноября.

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