Определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности
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Постановлением правительства РК от 6 мая 2025 года определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.
"Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности", – говорится в документе.
Ранее действовавшее постановление, которым национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности был определен Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки РК, отменено.
Постановление вводится в действие со дня подписания.
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