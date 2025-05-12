Постановлением правительства РК от 6 мая 2025 года определен национальный институт развития в сфере обеспечения информационной безопасности, сообщает Zakon.kz.

"Определить республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центр поддержки цифрового правительства" Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности", – говорится в документе.

Ранее действовавшее постановление, которым национальным институтом развития в сфере обеспечения информационной безопасности был определен Институт информационных и вычислительных технологий Комитета науки Министерства образования и науки РК, отменено.

Постановление вводится в действие со дня подписания.