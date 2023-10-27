В Казахстане определили сроки охоты на сайгаков

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило изменения в Правила охоты, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается установить сроки охоты на сайгаков с 1 октября по 15 ноября, независимо от половозрастного состава и места обитания.

Как поясняется, указанные сроки рекомендованы Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана.

"Благодаря принятым мерам по сохранению сайгаков на сегодняшний день их численность достигла до 1,9 млн особей при оптимальной численности до 770 тыс. особей", - говорится в обосновании.

Число настолько большое, что фермеры стали жаловаться на то, что стада сайги уничтожают урожай.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 ноября.

Также ранее сообщалось, что согласно научному заключению, в связи с резким увеличением численности популяции сайгаков в нескольких регионах, приведшей к конкуренции с домашними животными из-за кормов и водопоев, заходу сайгаков на сельскохозяйственные посевы, возникла необходимость регулирования чрезмерно возросшей численности сайгаков.

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Из-за резкого снижения численности сайгаков с 1999 года в Казахстане был введен запрет на его использование до 2023 года, за исключением научных целей.