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Законодательство РК

Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года

Казахстанцы смогут зарегистрировать авто с иностранными номерами до конца года Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 15 декабря 2023 года внесены изменения в Правила применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию РК до 1 сентября 2022 года, и освобождения физлиц от расширенных обязательств производителей.

В частности, изменен пункт, касающийся приема заявлений для применения ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге с освобождением физических лиц, осуществивших их ввоз на территорию РК, от расширенных обязательств производителей (импортеров).

Так, говорится, что заявления принимаются до 1 июля 2023 года. При этом дополнено, что заявления, поданные в течение указанного срока, подлежат рассмотрению до 31 декабря 2023 года.   

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года.

Ранее в МВД сообщили, что подавшие заявку на регистрацию до 1 июля смогут поставить авто на учет после завершения срока легализации.

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