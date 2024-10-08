В Минобороны рассказали, кто из срочников на особом контроле

Официальный представитель Министерства обороны РК Жангулин Руслан 8 октября 2024 года на брифинге в СЦК рассказал, как обеспечивается безопасность военнослужащих срочной службы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, для благоприятного прохождения воинской службы с первых дней военнослужащих срочной службы берут на особый контроль.

"Первый этап – это прохождение курса молодого бойца. Когда новобранец прибывает в ряды Вооруженных сил или других воинских формирований, он сначала проходит период адаптации. После этого проводится соответствующая работа командирами, офицерами-воспитателями, психологами, а также работают органы военной полиции и медспециалисты. Весь этот комплекс мероприятий сопровождает наших военнослужащих во всех воинских подразделениях. Помимо этого установлены камеры видеонаблюдения, круглосуточно дежурят ответственные офицеры, которые следят за военнослужащими срочной службы. Мы также активно взаимодействуем с Комитетом солдатских матерей, который имеет свободный доступ и в любой момент может посетить любую воинскую часть для проверки", – дополнил он.

Заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Фархад Айдарбаев рассказал, что в ходе отбора психологами департамента по делам обороны особое внимание уделяется призывникам, у которых есть психические заболевания у родителей и близких родственников, перенесенные травмы и инфекционные заболевания головного мозга, случаи наблюдения в психоневрологическом диспансере, а также наличие порезов на теле и причины их возникновения.

"На сборном пункте по результатам медицинского освидетельствования, изучения семейного положения и морально-деловых качеств, психологического изучения и наркотестирования, призывники решением призывной комиссии призываются на срочную воинскую службу", – озвучил Айдарбаев.

Он также напомнил, что с этого года автоматизирован процесс постановки на учет юношей 17 летнего возраста и не требует их личного присутствия.

"Если "в ручном" режиме ставили на учет до 120 тыс. юных казахстанцев, то цифровизация позволила увеличить число до 170 тыс. В целях цифровизации процессов медицинского освидетельствования граждан, приписываемых к призывным участкам, призываемых на срочную воинскую службу, проводятся работы по интеграции медицинских информационных систем с призывными пунктами регионов", – продолжил Фархад Айдарбаев.

3 октября 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят ввести страхование от несчастных случаев в армии.

6 сентября 2024 года начался осенний призыв в Казахстане, который продлится до декабря текущего года.