Нуржану Альтаеву предъявили обвинение в получении 50 млн тенге от экс-главы НПП "Атамекен"

Сегодня, 31 октября 2023 года, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось предварительное слушание по делу в отношении экс-вице-министра Нуржана Альтаева, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны, Нуржану Альтаеву предъявили обвинение в получении взятки в виде денег в особо крупном размере (ст. 366 ч. 4 УК РК).

"Альтаев Н. обвиняется в том, что с февраля 2018 года по июль 2020 года за общее покровительство и лоббирование интересов НПП "Атамекен" получил от Мырзахметова А. в качестве взятки через посредника денежные средства на общую сумму свыше 50 млн тенге (115 тыс. долларов и 8 млн 150 тыс. тенге)", – говорится в сообщении.

Уголовное дело, по которому проходит 18 свидетелей, состоит из 15 томов.

10 мая 2023 года стало известно, что экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали за крупную взятку. Позднее в соцсетях стали писать о задержании бывшего депутата Мажилиса Парламента РК Нуржана Альтаева. 7 июня в Антикоре подтвердили информацию.

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Тогда же в Антикоре рассказали, что Нуржан Альтаев подозревается в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова. По данным ведомства, Нуржан Альтаев в общей сложности в качестве взяток получил 135 тыс. долларов.