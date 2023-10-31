Дело Альтаева: свидетели заявили об угрозах

В целях защиты свидетеля суд по делу Нуржана Альтаева проведут в закрытом режиме. Об этом Zakon.kz 31 октября 2023 года рассказали в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны.

В суде напомнили, что сегодня, 31 октября, завершилось предварительное слушание по уголовному делу в отношении подсудимого Нуржана Альтаева, обвиняемого в получении взятки в виде денег в особо крупном размере (ст.366 ч.4 УК РК).

Отмечено, что в ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании, в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровья от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний.

"В целях безопасности участников процесса, ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании". Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны

Весной 2023 года в Казнете появились сообщения о задержании бывшего депутата Мажилиса Парламента РК Нуржана Альтаева. 7 июня в Антикоре подтвердили эту информацию.

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Согласно данным Антикора, Альтаева подозревают в том, что, будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом Мажилиса Парламента РК, на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова.