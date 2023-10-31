Понятие "масс-медиа" появится в КОАП

Министерство культуры и информации подготовило проект закона, которым вносятся изменения и дополнения в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам масс-медиа, сообщает Zakon.kz.

Законопроектом "О масс-медиа" предусматривается введение понятие "масс-медиа", согласно которому масс-медиа — это средство массовой информации и интернет-ресурс.

Вместе с тем, под средствами массовой информации понимается периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, информационное агентство, а также сетевое издание, поставленное на учет в уполномоченном органе.

"Целью разработки проекта закона является гармонизация статей Кодекса об административных правонарушениях с положениями проекта Закона "О масс-медиа", а также изменение ряда правоотношений в области масс-медиа", - говорится в пояснении.

В связи с чем в КОАП во всех статьях слова "средств массовой информации" заменяются на слова "масс-медиа".

Так, статья 451 устанавливает ответственность за нарушение законодательства республики о масс-медиа.

К примеру, распространение продукции средства массовой информации без постановки на учет либо после вынесения решения о приостановлении, прекращении их выпуска (выхода в эфир) или признании свидетельства о постановке на учет утратившим силу – предусматриваетт штраф на должностных лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП, с конфискацией продукции средства массовой информации.

За производство, изготовление, тиражирование и распространение продукции СМИ, сообщений и материалов информационного агентства и сетевого издания без переучета в случаях смены собственника либо его организационно-правовой формы, наименования, а также названия СМИ, изменения языка издания либо вещания, территории распространения, основной тематической направленности, периодичности выпуска – предусмотрен штраф на должностных лиц в размере 40, на субъектов малого предпринимательства – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 200, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 МРП, с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев.

При этом за распространение с нарушением требований законодательства в масс-медиа или по сетям телекоммуникаций персональных и биометрических данных, иной информации, позволяющей установить личность несовершеннолетнего, пострадавшего в результате противоправных действий (бездействия), а также подозреваемого или обвиняемого в совершении административного или уголовного правонарушения, за исключением несовершеннолетних, признанных судом виновными в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, включая информацию об их родителях и иных законных представителях, – предусмотрен штраф на физических лиц в размере 5, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 25, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в 100 МРП.

Нарушение законодательства РК о масс-медиа теле-, радиокомпаниями, совершенное в виде:



распространения отечественными теле-, радиоканалами менее установленной нормы процентов отечественных теле-, радиопрограмм;



распространения на телеканале телепрограмм новостного характера без обеспечения сурдопереводом или переводом в виде субтитров;



распространения на телеканале дополнительной информации, превышающей двадцать пять процентов площади кадра;



необеспечения качества подачи теле-, радиоканалами теле-, радиопрограмм в соответствии с правилами присоединения технических средств телерадиовещания к сетям операторов телерадиовещания, технической эксплуатации систем телерадиовещания и требованиями национальных стандартов телерадиовещания, –



грозит штрафом на должностных лиц в размере 50, на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.



За распространение передач по телерадиовещательным каналам на казахском языке менее суммарного объема передач на других языках в интервалах времени продолжительностью шесть часов каждый, исчисляемый с ноля часов местного времени, – предупреждение или штраф на должностных лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

Также определено наказание за повторные нарушения, штрафы при этом увеличиваются.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 17 ноября.

Законопроект "О масс-медиа" был разработан в начале 2023 года, позже был обновлен и представлен в Мажилис на обсуждение с привлечением иностранных экспертов, медиа-сообщества Казахстана и представителей гражданского общества.



