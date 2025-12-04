Разработан законопроект, запрещающий регистрироваться на онлайн-платформах детям до 16 лет

Министерство культуры и информации подготовило проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам онлайн-платформ и масс-медиа", сообщает Zakon.kz.

Проект закона направлен на создание необходимых законодательных правовых основ для снижения объема противоправного контента на онлайн-платформах и актуализацию законодательства в связи с развитием онлайн-платформ и масс-медиа.

Кроме того, предусматривается законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ, осуществление маркировки официальных ответов государственных органов и другие меры, направленные на обеспечение безопасной информационной среды.

В частности, в законопроекте предусмотрено:

Законодательное закрепление требований к онлайн-платформам, собственниками которых являются юридические лица, осуществлять учетную регистрацию представительства онлайн-платформы в порядке, установленном законодательством РК. Закрепление обязанности СМИ осуществлять маркировку официальных ответов государственного органа. Законодательное урегулирование деятельности аудиовизуальных платформ путем введения понятия "аудиовизуальная платформа", "аудиовизуальный канал", "оператор распространения аудиовизуальных каналов", а также лицензирования деятельности распространения аудиовизуальных каналов в Законе "О масс-медиа". Установление обязанности по организации вещания в течение 30 календарных дней со дня утверждения перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания. В случае неисполнения теле-, радиоканал подлежит исключению из перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором телерадиовещания. Приведение в соответствие и актуализация законодательства в связи с развитием онлайн-платформ и масс-медиа.

К примеру, одна из поправок предусматривает, что, если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, распространены в средствах массовой информации или на онлайн-платформах, они должны быть бесплатно опровергнуты в тех же средствах массовой информации и на тех же онлайн-платформах.

Ранее в законе онлайн-платформы не фигурировали, опровержение информации касалось только СМИ.

Также предусматривается, что, если суд, признав, что интернет-казино, продукция иностранной масс-медиа или онлайн-платформы, распространяемая на территории республики, содержащая информацию, противоречащую законам РК, являются незаконными, выносит решение о приостановлении либо прекращении деятельности интернет-казино, распространения на территории РК продукции иностранной масс-медиа или онлайн-платформы. Решение суда направляется в соответствующий государственный орган.

То же самое касается рекламы, в том числе лекарственных средств. Размещение ее на онлайн-платформах должно происходить по аналогии со СМИ, с соблюдением законодательства.

Кроме того, поправки вносятся в порядок приостановления работы сетей и средств связи, с учетом возможности приостановления представительств онлайн-платформ.

В закон также добавлена новая статья, предусматривающая деятельность онлайн-кинотеатров.

Кроме того, добавлена новая статья "Особенности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", которая запрещает регистрацию пользователей на онлайн-платформах до 16 лет, за исключением регистрации в сервисах обмена мгновенными сообщениями.

Расширены обязанности пользователей.

Так, пользователи обязаны:

при распространении контента, содержащего образовательные курсы или обучающий материал в той или иной сфере, сопровождать такой контент уведомлением о наличии соответствующего образования со сведениями диплома или сертификата;

при распространении контента, содержащего информацию об оккультных услугах или иных аналогичных услугах, сопровождать такой контент уведомлением о том, что сведения, содержащиеся в нем, носят исключительно развлекательный характер и не имеют научного или практического подтверждения.

Анонимные пользователи онлайн-платформ, имеющие более пяти тысяч подписчиков, должны направлять в уполномоченный орган сведения, позволяющие его идентифицировать.

Перечень сведений, позволяющих идентифицировать анонимного пользователя онлайн-платформы, имеющего более пяти тысяч подписчиков, определяется уполномоченным органом.

Также в законопроекте уточняется, что пользователям при размещении и распространении контента не требуется согласие изображаемого лица в следующих случаях:

если контент содержит изображение лица, размещенное и распространенное самим лицом, его законным представителем или уполномоченным лицом в источниках, доступ к которым не ограничен.

Предусмотрено расширение полномочий уполномоченного органа, который будет утверждать:

правила мониторинга онлайн-платформ;

правила об ограничении доступа к интернет-ресурсам, онлайн-платформам и сервисам обмена мгновенными сообщениями.

ведет реестр анонимных пользователей онлайн-платформ с аудиторией более пяти тысяч подписчиков в определенном им порядке;

В Минкульте отмечают, что реализация поставленных задач, направленных на регулирование деятельности онлайн-платформ, позволит обеспечить снижение распространения противоправного контента, что окажет положительное влияние на уровень общественного доверия и информационной безопасности.

В свою очередь установление требований по учетной регистрации представительств онлайн-платформ будет способствовать формированию равных условий конкуренции для отечественных и иностранных участников цифрового рынка, а также обеспечит рост поступлений в государственный бюджет за счет налогообложения их деятельности.

Введение лицензирования операторов распространения аудиовизуальных каналов позволит урегулировать их деятельность на правовой основе, обеспечить единый подход к регулированию всех видов телерадиовещания и увеличить доходы бюджета.

"Реализация предлагаемых норм создаст дополнительные правовые инструменты для эффективного реагирования государственных органов на информационные угрозы, тем самым способствуя укреплению устойчивости и прозрачности цифровой информационной среды", - резюмировали в министерстве.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 декабря 2025 года.

Вместе с тем разработан законопроект, устанавливающий административную ответственность онлайн-платформ за распространение противоправного контента.

Так, за незаконное опубликование, воспроизведение, использование и распространение изобразительного произведения, в котором изображено другое лицо без его согласия, за исключением случаев, установленных законами, – предусмотрен штраф на физических лиц в размере 30 МРП, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 60 МРП, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 100 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 200 МРП.

За нецензурная брань в общественных местах, в масс-медиа или на онлайн-платформах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, – установлен штраф в размере 20 МРП либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 декабря.