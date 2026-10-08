Изменились правила регистрации безработных и ищущих работу

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 30 сентября 2026 года внес изменения в Правила регистрации лиц, ищущих работу, безработных и осуществления трудового посредничества, оказываемого карьерными центрами, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом о том, что карьерный центр приостанавливает процесс оказания государственной услуги в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 18-2 Закона "О государственных и социально ответственных услугах".

В законе говорится, что услугодатель или соуслугодатель обязан приостановить процесс оказания государственной или социально ответственной услуги в случаях:

смерти гражданина (в том числе объявления умершим) или реорганизации, ликвидации юридического лица, если права услугополучателей на получение соответствующих материальных или нематериальных благ допускает правопреемство;

признания гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законами РК порядке;

невозможности оказания государственной или социально ответственной услуги до разрешения вопросов, рассматриваемых государственными органами, судом или в ином порядке;

обнаружения ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных услугополучателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов согласно перечню, предусмотренному подзаконным нормативным правовым актом, определяющим порядок оказания государственной услуги, и правилами оказания социально ответственной услуги.

Указывается, что при обнаружении ошибок или неточностей в заявлении или документах, представленных соискателем, их несоответствия требованиям по форме и содержанию, представления неполного пакета документов специалист карьерного центра принимает заявление посредством цифрового листа ожидания с направлением соискателю уведомления о приостановлении процесса оказания государственной услуги.

В случае приостановления регистрации в качестве лица, ищущего работу, по основанию, указанному выше, представленные соискателем документы (в том числе оригиналы) подлежат возврату соискателю без их принятия на хранение карьерным центром, за исключением случаев подачи заявления или документов посредством веб-портала "цифрового правительства" или Электронной биржи труда.

Повторное представление документов осуществляется соискателем после устранения выявленных недостатков в пределах срока приостановления.

При этом соискателю устанавливается один рабочий день для устранения выявленных недостатков, который не включается в общий срок регистрации в качестве лица, ищущего работу, и не должен превышать его.

В случае устранения недостатков днем приема заявления или документов на получение государственной услуги считается день первоначального обращения соискателя.

Течение срока оказания государственной услуги возобновляется с момента устранения выявленных недостатков.

В случае неустранения выявленных недостатков в установленный срок карьерный центр выдает расписку соискателю об отказе в приеме заявления.

Приказ вводится в действие с 18 октября 2026 года.