Сенат рассмотрит поправки о добровольном отказе от кредитов

Депутаты Мажилиса приняли во втором чтении поправки по вопросам информационной безопасности, которые в том числе касаются добровольного отказа от банковских займов. Теперь проект документа отправят на рассмотрение в Сенат, сообщает Zakon.kz.

Самое главное нововведение, которое предстоит рассмотреть Сенату, – предоставление казахстанцам права на добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов.

"Гражданам предоставляется право на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Запрет можно установить в личном кабинете "Электронного правительства". Информацию о добровольном отказе будут учитывать при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов", – сообщила депутат Мажилиса Екатерина Смышляева.

Помимо этого, депутаты ввели порядок, по которому будут проводить госконтроль за соблюдением законодательства о персональных данных и их защите. Контролирующим органом будет Комитет информационной безопасности МЦРИАП.

Законопроект также обязывает собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушениях безопасности, из-за которых сведения о казахстанцах могут оказаться под угрозой.

"Обо всех операциях со своими персональными данными граждане узнают посредством сообщений в личном кабинете или СМС", – пояснила Екатерина Смышляева.

Поправки одобрили в первом чтении 27 сентября.