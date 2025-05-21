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Общество

Поправки по вопросам ОСМС принял Мажилис

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2025 11:33 Фото: Zakon.kz
Депутаты на пленарном заседании Мажилиса 21 мая 2025 года приняли во втором чтении поправки по вопросам обязательного социального медицинского страхования (ОСМС). Документ направлен на рассмотрение Сената, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Гульдара Нурумова, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере обязательного социального медицинского страхования.

"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на формирование единого пакета государственной базовой медицинской помощи, обеспечение доступа к медицинской помощи безработных лиц и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия, а также поэтапное изменение ставок взносов государства в систему ОСМС", – сказала она.

В ходе работы над законопроектом нормы проекта закона были существенно доработаны.

Так, во избежание причинения вреда здоровью и жизни граждан субъектами здравоохранения, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, депутатами предлагается наделение уполномоченного органа в сфере здравоохранения надзорной функцией в сфере оказания медицинских услуг с возможностью применения мер оперативного реагирования на выявленные нарушения в сфере оказания медицинских услуг при отсутствии соответствующей лицензии или сертификата.

Также для обеспечения интересов населения депутатами предлагается:

  • сохранение в пакете ГОБМП первичной медико-санитарной помощи при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний за медицинской помощью и отдельных скринингов;
  • снижение порога для исчисления отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-кратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей – до 40-кратного минимального размера заработной платы.

Для обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц непрерывно их оплачивавших.

Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:

  • обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;
  • возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.

16 мая 2025 года сообщалось, что изменились правила оплаты услуг медорганизаций в рамках ГОБМП и ОСМС.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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