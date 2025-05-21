Поправки по вопросам ОСМС принял Мажилис
Как отметила депутат Гульдара Нурумова, законопроект направлен на совершенствование правовых и организационных основ деятельности государства в сфере обязательного социального медицинского страхования.
"Проект закона предусматривает правовые нормы, направленные на формирование единого пакета государственной базовой медицинской помощи, обеспечение доступа к медицинской помощи безработных лиц и лиц кризисного, экстренного уровней социального благополучия, а также поэтапное изменение ставок взносов государства в систему ОСМС", – сказала она.
В ходе работы над законопроектом нормы проекта закона были существенно доработаны.
Так, во избежание причинения вреда здоровью и жизни граждан субъектами здравоохранения, осуществляющими незаконную медицинскую деятельность, депутатами предлагается наделение уполномоченного органа в сфере здравоохранения надзорной функцией в сфере оказания медицинских услуг с возможностью применения мер оперативного реагирования на выявленные нарушения в сфере оказания медицинских услуг при отсутствии соответствующей лицензии или сертификата.
Также для обеспечения интересов населения депутатами предлагается:
- сохранение в пакете ГОБМП первичной медико-санитарной помощи при первичном обращении и при оказании услуг по профилактике, диагностике и лечению социально значимых заболеваний за медицинской помощью и отдельных скринингов;
- снижение порога для исчисления отчислений в систему ОСМС от суммы ежемесячного дохода работника с 50-кратного минимального размера заработной платы до 20-кратного и размера отчислений работодателей – до 40-кратного минимального размера заработной платы.
Для обеспечения привлекательности системы ОСМС законопроектом предлагается сохранение права на получение медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования до шести месяцев с момента прекращения уплаты взносов для лиц непрерывно их оплачивавших.
Кроме того, в целях усиления прозрачности финансовой деятельности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) и субъектов здравоохранения депутатами приняты нормы по:
- обязательному опубликованию на официальных интернет-ресурсах сведений о движении финансовых средств в системе ОСМС;
- возврату средств от субъектов здравоохранения при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору закупа услуг.
16 мая 2025 года сообщалось, что изменились правила оплаты услуг медорганизаций в рамках ГОБМП и ОСМС.