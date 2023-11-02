Как получить санитарно-эпидемиологическое заключение

Как предпринимателя получить санитарно-эпидемиологическое заключение для работы объекта или оказания услуг, рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, передает Zakon.kz.

Санитарно-эпидемиологическое заключение (СЭЗ) – это разрешительный документ, подтверждающий соответствие объекта санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.

Заместитель руководителя Гаухар Каткенова отметила, что санитарно-эпидемиологическое заключение является важным документом, который необходим для многих видов деятельности в Казахстане. Оно выдается органами санитарно-эпидемиологического контроля после проведения соответствующей экспертизы и позволяет убедиться в том, что объект или услуга не представляют угрозы для здоровья людей.

Почему важно наличие СЭЗ

Согласно Кодексу "О здоровье народа и системе здравоохранения" санитарно-эпидемиологическое заключение выдается только объектам высокой эпидемической значимости, которые соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения утвержден приказом министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года.

В частности, к продукции высокой эпидемической значимости относятся:

пищевые продукты (продукты в натуральном или переработанном виде, употребляемые человеком в пищу), в том числе полученные с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов;

продукция (товары) для детей: игры и игрушки, постельное белье, одежда, обувь, учебные пособия, мебель, коляски, сумки (ранцы, рюкзаки, портфели), искусственные полимерные и синтетические материалы для изготовления продукции детского ассортимента;

материалы, оборудование, вещества, устройства, применяемые в сфере хозяйственно-питьевого водоснабжения и при очистке сточных вод, в плавательных бассейнах;

парфюмерно-косметические средства, средства гигиены полости рта;

продукция, изделия, являющиеся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделия и продукция (товары), содержащие радиоактивные вещества;

материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами.

Вместе с тем приказом Минздрава от 30 декабря 2020 года определен порядок выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Согласно приказу государственная услуга "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" оказывается Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК и его территориальными подразделениями через веб-портал "электронного правительства" egov.kz, elicense.kz.

Порядок административных процедур по оформлению санитарно-эпидемиологического заключения:

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении госуслуги;

формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

экспертиза результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок;

принятие решения о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения;

получение заявителем результата предоставления государственной услуги;

ведение реестра выданных санитарно-эпидемиологических заключений.

Портал работает круглосуточно, поэтому заявление на получение государственной услуги можно подать в любое удобное время.

На этом этапе услугополучателю необходимо обратить внимание и изучить приложение 8 приказа, где указан перечень лабораторно-инструментальных исследований, необходимых для получения санитарно-эпидемиологического заключения.

Эти исследования и замеры необходимо проводить на базе аккредитованных лабораторий. Перечень аккредитованных лаборатории можно найти на сайте Евразийской Экономической Комиссии в "Едином реестре испытательных лабораторий".

Если у услугополучателя есть ранее полученные протоколы лабораторных исследований и инструментальных замеров, проведенных аккредитованными лабораториями, то срок действия этих протоколов исследований составляет 1 год, измерений – 3 года.

Между тем при представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения в течении двух рабочих дней готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления и направляет услугополучателю в форме электронного документа.

В случае соответствия представленных документов заявителем осуществляется обследование объекта с оформлением акта санитарно-эпидемиологического обследования. При соответствии объекта требованиям документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования, оформляется и выдается санитарно-эпидемиологическое заключение.

Если объект не соответствует требованиям нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия готовится мотивированный отказ в оказании государственной услуги и заявитель предварительно уведомляется о таком предварительном решении.

При этом ему дается возможность выразить позицию по принятому решению. Уведомление направляется должностным лицом услугодателя не менее чем за три рабочих дня до окончания срока услуги. Услугополучатель имеет возможность предоставить обоснование и высказать возражение к предварительному решению в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

По результатам проведения заслушивания комитет оформляет и выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на объекты, либо направляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги с указанием причины отказа.

Государственная услуга оказывается бесплатно.

При этом заявитель на решения, действия (бездействие) услугодателя или их работников имеет права подать досудебную жалобу непосредственно в орган, который он обратился за получением государственной услуги, вышестоящий административный орган или уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг. Обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

Также предусматривается переоформление санитарно-эпидемиологического заключения без проведения дополнительных или повторных исследований при выявлении в документе ошибок (опечаток), перерегистрации индивидуального предпринимателя (изменение наименования или юридического адреса), изменение наименования или места нахождения юридического лица, изготовителя продукции, адреса места нахождения объекта без его физического перемещения.

Стоит отметить, что за отсутствие СЭЗ в КОАП предусмотрена административная ответственность.