Обновлены правила оказания госуслуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Приказом Минздрава от 18 марта 2025 года внесены изменения и дополнения в части оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах оказания государственных услуг по выдаче санитарно-эпидемиологических заключений обновлены несколько пунктов.

Так, говорится, что государственная услуга "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" оказывается Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК и его территориальными подразделениями по месту нахождения объекта на соответствующей территории через веб-портал электронного правительства egov.kz.

Для получения санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения физические лицо в качестве индивидуального предпринимателя или юридическое лицо направляет в комитет через портал заявление и документы.

Заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса на государственную услугу на объекты, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Указывается, что при предоставлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия сотрудник ответственного структурного подразделения отказывает в приеме заявления.

Отказ в приеме заявления, подписанный электронной цифровой подписью (ЭЦП) руководителя услугодателя, направляется заявителю в форме электронного документа.

Уточняется, что срок действия протоколов исследований, проведенных аккредитованными лабораториями, составляет один год. Срок действия протоколов измерений, проведенных аккредитованными лабораториями, составляет три года.

При предоставлении полного пакета документов и сведений сотрудник ответственного структурного подразделения услугодателя в течение четырех рабочих дней и при предоставлении заявителем доступа к объекту осуществляет обследование объекта с посещением на соответствие требований документов государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования с предварительным уведомлением о посещении объекта. По результатам которого в течение одного рабочего дня оформляется акт санитарно-эпидемиологического обследования объекта.

При принятии услугодателем решения о мотивированном отказе в оказании государственной услуги по предусмотренным основаниям услугодатель в течение одного рабочего дня направляет уведомление о предварительном решении одним из способов, предусмотренных статьей 66 Административного процедурно-процессуального кодекса РК (АППК).

Уведомление направляется должностным лицом услугодателя не менее чем за три рабочих дня до окончания срока оказания государственной услуги. Заявитель вправе предоставить или высказать возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее двух рабочих дней со дня получения уведомления.

По результатам проведения заслушивания услугодатель оформляет и выдает санитарно-эпидемиологическое заключение на объекты либо направляет мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Также обновлены правила оказания государственной услуги "Выдача санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Приказ вводится в действие с 6 апреля 2025 года.