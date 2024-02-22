В Казахстане хотят снизить административную нагрузку на бизнес

Депутаты Сената одобрили в первом чтении законопроект по вопросам ведения бизнеса. Документ направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора и в целом на снижение административной нагрузки на бизнес, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сенатор Ляззат Рысбекова на пленарном заседании верхней палаты 22 февраля 2024 года отметила, что все поправки можно сгруппировать в три блока. Основной блок новелл направлен на упорядочение форм государственного контроля и надзора путем перехода от наказания бизнеса к профилактике правонарушений.

"В отраслевых законах устанавливаются условия и порядок применения мер оперативного реагирования. Такое нововведение позволит государственным органам законодательно реагировать и предотвращать наступление опасных последствий и угроз в десяти общественно значимых сферах. Среди них – санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность, промышленная безопасность, особо охраняемые природные территории и другое", – отметила она.

В отраслевых законах также регламентируется порядок осуществления контроля в отношении государственных органов в десяти сферах.

Законопроектом устанавливается порядок проведения государственного контроля в семи сферах, выведенных из-под действия общего порядка проведения контроля, установленного Предпринимательским кодексом РК. Отмечается, что данная мера позволит органам контроля и надзора, минуя необходимость предварительного уведомления субъекта контроля, принимать незамедлительные меры по предотвращению правонарушений в сферах, влияющих на охрану общественного порядка, прав и свобод человека, здоровье населения. Среди них – оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, распространение информационной продукции, запрещенной для детей, осуществление ветеринарно-санитарного контроля на торговых рынках.

"В целях обеспечения единообразного подхода предусматривается регламентация на уровне законов порядка осуществления расследования в таких сферах, как санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, использование атомной энергии, защита растений и электроэнергетика. Важно отметить, что в рамках расследования будут устанавливаться причины и условия нарушения требований законодательства, определяться субъекты, их допустившие, а также приниматься соответствующие меры", – отметила Ляззат Рысбекова.

Документом также регламентируется порядок осуществления контрольного закупа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, осуществляемого в целях выявления и пресечения реализации продукции, не соответствующей техническим регламентам, единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям ЕАЭС.

"Следующий блок поправок направлен на улучшение условий для ведения и развития предпринимательской деятельности, в том числе путем снижения административной нагрузки, предусматривающей сокращение неактуальных требований, исключение излишних разрешительных документов и процедур для бизнеса. И третий блок поправок внесен в целях реализации отдельных поручений главы государства, касающихся обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности отечественным сырьем в достаточном объеме и по адекватным ценам, поэтапного отказа от регулирования цен на социально значимые продукты питания с обеспечением эффективной адресной поддержки социально уязвимых слоев населения", – резюмировала Ляззат Рысбекова.

По ее словам, рассматриваемый законопроект позволит обеспечить приведение форм государственного контроля и надзора в соответствие с базовыми принципами и подходами новой регуляторной политики, внедрить новые механизмы регулирования и защиты предпринимательской деятельности, снизить административную нагрузку на бизнес и, как следствие, соблюсти баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства.

Законопроектом вносится 1649 поправок в 114 законодательных актов, в том числе 12 кодексов и 102 закона.