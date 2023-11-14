Депутат рассказал, зачем Казахстану новый вид воинской службы

В Казахстане на законодательном уровне могут ввести новый вид воинской службы – службу в резерве. Законопроект с такой нормой обсудят в эту среду на пленарном заседании Мажилиса. Депутат Ермурат Бапи ответил на вопросы Zakon.kz, касающиеся нового института.

– Ермурат Сейтказыевич, что значит служба в резерве? Какие она дает возможности для повышения обороноспособности Казахстана?



– Служба в резерве – это новый вид воинской службы. Через службу в резерве Казахстан получит дополнительный способ комплектования своей армии из числа граждан, которые добровольно изъявят желание служить. Мы дополнительно набираем военных резервистов в готовые воинские формирования, которые по тревоге могут прибыть в воинскую часть, где они проходили подготовку, и незамедлительно приступить к решению боевых задач.

При введении службы в резерве отпадает необходимость в проведении долгого мобилизационного процесса. Ведь мобилизация в случае военной угрозы – это призыв в армию через военкоматы, формирование новых частей, обучение новобранцев, очень долгий процесс. А при наличии резервистов армия получает быструю возможность дополнительно укомплектовать соответствующую бригаду, полк, батальоны.

Помимо этого, введение данной службы позволит подготовить резервные силы по необходимым нам военно-учетным специальностям и повысит боевую готовность имеющихся подразделений.

В резерв будут привлекаться на добровольной основе, по гражданскому зову. С каждым резервистом будут заключать соответствующий контракт на три года.

Но в целом, надо понимать, что резервисты – это дополнительная боевая единица исключительно в случае возможной войны.

– Почему было решено ввести новый вид воинской службы? Казахстан не исключает военные конфликты на своей территории?

– Сейчас во всем мире складывается очень тревожная геополитическая ситуация, и в этом плане мы не можем сидеть сложа руки. Служба в резерве – это продолжение совершенствования подготовки армии. Данный способ уже применяется в странах СНГ и на мировом уровне.

Военная доктрина Казахстана имеет оборонительную направленность. Мы в мирное время готовим боеспособную армию, готовую отразить агрессию и защитить территориальную целостность государства, когда это будет необходимо.

– Получается, поправки направлены на создание резервных сил, готовых к боевым действиям. Исходя из этого вопрос – чем служба в резерве отличается от частных военных кампаний?

– Да, служба в резерве – это новый для Казахстана вид службы в армии. Но это ни в коем мере не частная военная компания. С гражданином, который изъявит желание быть военным резервистом, заключает контракт Министерство обороны, финансироваться его обучение будет из госбюджета, зарплату резервист будет получать исключительно из государственного бюджета. А ЧВК создаются на собственные средства заинтересованных лиц. Создавать ЧВК в Казахстане законодательно запрещено.

– Кого коснутся нормы этого закона? То есть, кто сможет служить в резерве? Как будет проводиться отбор? Какие требования будут предъявляться? Будут ли проверять психическое здоровье, ведь резервистам дадут в руки боевое, по сути, оружие?

– Законопроект будет распространяться на совершеннолетних граждан Республики Казахстан. При этом главный принцип набора на службу, еще раз отмечу, – это добровольность.

Будут предъявляться требования по здоровью и устанавливаться возрастные ограничения. Так для офицеров – до 60 лет, для сержантов и солдат от 18 до 50 лет. В резерв будут попадать только те, кто прошел медицинскую комиссию и специальную проверку.

На сегодня, согласно законопроекту, предполагается, что это будут люди, которые уже прошли срочную службу или краткосрочные курсы военной подготовки, а также обучались на военных кафедрах при вузах.

Резервисты будут осуществлять подготовку в воинских частях, за ними будет закреплено оружие и боевая техника. Служить они будут только на территории своей области.

Женщины могут также попасть на службу в резерве в качестве связистов, медперсонала, специалистов финансов, тыловых работников.

– Не как боевая единица?

– Да, такой пока необходимости нет.

– Какое количество резервистов планируется привлечь в целом?

– На начальном этапе будет набрано около двух тысяч. В дальнейшем набор резервистов будет увеличиваться исходя из потребности армии.

– В документе сказано, что люди, которые будут служить в резерве, будут получать выплаты от государства, плюс несколько раз в год находиться в воинской части на обучении. Скажите, кто и в каком объеме будет выплачивать им содержание? За чей счет они будут жить и обучаться при воинских частях?

– Резервисты – это люди, которые будут жить и работать в мирное время обычной жизнью. Но они будут проходить краткосрочное обучение в действующих частях на ежемесячной основе, и также 30-дневные сборы по приказу Минобороны. На занятиях и сборах резервисты будут изучать необходимую военную технику и тактику ведения боя. И что самое главное, в случае тревоги или команды, они, не ожидая призыва, должны будут прибыть именно в эту воинскую часть, где сформирована их бригада, занять свои боевые посты и приступить к решению боевых задач.

Как я уже выше говорил, обучение, обмундирование, питание и проживание в частях будет осуществляться за счет государства.

Военные резервисты будут получать ежемесячно в период занятий - минимальную заработную плату за те дни, которые они отслужили. На период проведения 30-дневных сборов – среднемесячную заработную плату.

– С какого года планируется ввести в действие новый институт?

– Введение службы в резерве запланировано с 2025 года.