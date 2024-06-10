Термины на государственном языке будут унифицировать в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 5 июня 2024 года утвердил Правила проведения терминологических работ, сообщает Zakon.kz.

Правилами определены следующие понятия:

Республиканская терминологическая комиссия (комиссия) – консультативно-совещательный орган при уполномоченном органе, вырабатывающий предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры;

(комиссия) – консультативно-совещательный орган при уполномоченном органе, вырабатывающий предложения в области терминологической лексики казахского языка по всем отраслям экономики, науки, техники и культуры; уполномоченный орган в сфере развития языков (уполномоченный орган) – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере развития языков.

Уполномоченный орган осуществляет мероприятия, направленные на унификацию терминов на казахском языке, регулирование терминологических работ.

При этом уполномоченный орган совместно с НАО "Национальный научно-практический центр "Тіл-Қазына" имени Шайсултана Шаяхметова" (центр) проводит:

мониторинг утвержденных комиссией терминов;

мероприятия (конференции, семинары, круглые столы) с целью актуализации области терминологии;

лингвистическую экспертизу в целях совершенствования терминологической базы казахского языка;

предварительное публичное обсуждение предлагаемых на утверждение терминов в разделе "Алаң" сайта termincom.kz.

В свою очередь деятельность комиссии регулируется приказом министра науки и высшего образования РК "О Республиканской терминологической комиссии" от 18 марта 2024 года. В целях унификации отраслевых терминов на казахском языке комиссия в соответствии с планом работы рассматривает и утверждает термины, прошедшие следующие этапы:

Комитет языковой политики Министерства науки и высшего образования РК, являющийся рабочим органом комиссии (рабочий орган комиссии), с учетом предложений государственных органов формирует перечень терминов, который будет рассматриваться на очередном заседании комиссии, и направляет его в центр для проведения лингвистической экспертизы;

центр в составе, утвержденном рабочим органом комиссии, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня поступления терминов, представляемых на рассмотрение комиссии, проводит лингвистическую экспертизу и направляет в рабочий орган комиссии заключение;

рабочий орган комиссии в течение 10 календарных дней после проведения лингвистической экспертизы организовывает заседания соответствующих отраслевых терминологических секций и их протокольные решения направляет в центр для проведения работ по предварительному публичному обсуждению;

представляемые на рассмотрение комиссии термины для предварительного публичного обсуждения размещаются центром в разделе "Алаң" сайта termincom.kz на срок не менее чем 10 календарных дней с приложением протокольных решений заседаний отраслевых терминологических секций, заключений лингвистической экспертизы;

итоги публичного обсуждения в течение не менее чем за пять рабочих дней до проведения заседания центром направляются в рабочий орган комиссии;

рабочий орган комиссии организует заседания комиссии и в течение пяти рабочих дней после подписания протокола направляет перечень утвержденных комиссией терминов в центральные государственные и местные исполнительные органы для использования в работе, в центр – для опубликования в электронном бюллетене комиссии на сайте termincom.kz.

При этом термины, утвержденные комиссией, могут быть пересмотрены на основании заключения лингвистической экспертизы и мониторинга.

Термины в отраслевых терминологических словарях, выпускаемых и распространяемых на бумажном носителе и (или) в электронном формате на территории Казахстана, должны соответствовать правилам правописания, принципам терминообразования казахского языка.

Приказ вводится в действие с 18 июня 2024 года.

Мы рассказывали, что в Казахстане создана республиканская терминологическая комиссия.