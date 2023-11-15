Казахстан сможет экспортировать абрикосы и персики в Китай на определенных условиях

Подготовлен проект Протокола между Министерством сельского хозяйства РК и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики по фитосанитарным требованиям к экспортным партиям свежих косточковых культур из РК в КНР, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится, что казахстанские свежие косточковые культуры, экспортируемые в Китай, включая персики и абрикосы, должны соответствовать всем применимым китайским фитосанитарным законам и нормативным актам, стандартам охраны здоровья и безопасности, а также требованиям, изложенным в в данном протоколе, и не должны содержать карантинных вредителей, вызывающих беспокойство у Китая.

Протокол относится только к фитосанитарным требованиям. Другие стандарты и требования, например, связанные со здоровьем человека (национальные стандарты безопасности пищевых продуктов Китая), также могут применяться к казахстанским косточковым культурам.

Указывается, что все фруктовые сады и упаковочные предприятия, желающие экспортировать косточковые культуры в Китай, должны быть зарегистрированы в МСХ РК и одобрены как МСХ РК, так и ГТУ КНР.

Регистрация должна включать название, адрес и код, чтобы всякий раз, когда какой-либо продукт обнаруживается как несоответствующий требованиям настоящего документа, его можно было с уверенностью отследить до предприятия. Регистрационный отчет направляется МСХ РК в ГТУ КНР для утверждения до начала каждого экспортного сезона, и ГТУ КНР публикует список на своем вебсайте.

Также говорится, что под контролем МСХ РК все фруктовые сады, зарегистрированные для экспорта в Китай, должны внедрить систему менеджмента качества и прослеживаемости, применять надлежащие методы ведения сельского хозяйства (GAP) и поддерживать хорошие санитарные условия, например, поддерживать хорошую среду для производства фруктов вдали от источника загрязнения, оперативно устраняя упавшие и подгнившие плоды.

Кроме того, должны быть внедрены программы комплексной борьбы с вредителями (IPM), включая мониторинг вредителей, физический, химический или биологический контроль, обработку сельскохозяйственных культур и т.д.

Все сады должны вести учет мониторинга и борьбы с вредителями, который должен быть передан МСХ РК по запросу ГТУ КНР. В протоколе химической борьбы с вредителями должна быть указана конкретная информация, включая название средств защиты растений (пестициды), активный ингредиент, дату применения и дозировки, применяемые во время роста.

МСХ РК или уполномоченное им должностное лицо должно осуществлять надзор за упаковкой, переработкой, хранением и транспортировкой косточковых культуры, экспортируемых в Китай.

Упаковочные цеха с затвердевшим грунтом должны быть чистыми и санитарно-гигиеничными, а также иметь зону хранения сырья и готовой продукции.

Зоны обработки, обеззараживания, хранения и другие функциональные зоны косточковых культур, экспортируемых в Китай, относительно независимы, организованы и отделены от жилой зоны.

В процессе упаковки косточковые культуры должны быть отобраны, отсортированы и очищены от больных, зараженных, гнилых или деформированных плодов, листьев, стеблей или других растительных остатков и почвы.

Упаковочные материалы должны быть чистыми, гигиеничными, неиспользованными и соответствовать фитосанитарным требованиям Китая. Древесный упаковочный материал должен соответствовать международным стандартам фитосанитарных мер 15 (МСФМ 15).

Упакованные косточковые культуры должны храниться в камере только с косточковыми культурами того же фитосанитарного состояния, отдельно от других, чтобы предотвратить вторичное заражение вредителями.

Каждая коробка должна быть маркирована на китайском или английском языке с указанием названия фрукта, страны-экспортера, места производства, названия или кода фруктового сада и упаковочного цеха. На каждой коробке и поддоне должен быть нанесен следующий текст на китайском или английском языках: "Экспортировано в Китайскую Народную Республику" (输往中华人民共共和国).

Также предусматривается, что зарегистрированные упаковочные предприятия должны создать систему отслеживания, гарантирующую, что косточковые культуры, подлежащие экспорту в Китай, могут быть прослежены до зарегистрированных садов, включая запись о дате обработки и упаковки, названии сада-поставщика или его регистрационном номере, количестве косточковых фруктов, дате экспорта, количестве экспортируемого товара, страна назначения, номер контейнера.

Портами ввоза казахстанских косточковых культур являются все китайские порты и аэропорты, разрешенные ГТУ КНР для ввоза фруктов.

Когда косточковые культуры прибудут в китайский порт ввоза, таможня Китая изучит соответствующую документацию и документы, удостоверяющие личность, и завершит процесс досмотра и карантина.

Партии, содержащие косточковые культуры из несанкционированных садов и упаковочных цехов, не должны допускаться к ввозу в Китай.

Если в грузе был обнаружен какой-либо живой организм C. pomonella или L. botrana, он должен быть возвращен или уничтожен. В то же время ГТУ КНР должен немедленно проинформировать МСХ РК и приостановить импорт косточковых культур из соответствующих садов и упаковочных цехов.

МСХ РК должно расследовать причину и принять меры для предотвращения повторения подобных ситуаций. Основываясь на результатах оценки мер по улучшению, принятых МСХ РК, ГТУ КНР должен принять решение об отмене приостановления.

Если был обнаружен другой вредный организм, представляющий интерес для Китая, или любой новый карантинный вредный организм в Казахстане, груз должен быть возвращен, уничтожен или обработан. ГТУ КНР должен проинформировать МСХ РК и принять соответствующие дальнейшие меры. МСХ РК должно немедленно провести расследование, чтобы выяснить причину и принять необходимые меры для предотвращения повторения этих событий.

Если будет обнаружено несоответствие национальным стандартам безопасности пищевых продуктов Китая, партия косточковых фруктов будет возвращена или уничтожена.

Протокол предусматривает, что в течение первого года его реализации, при содействии МСХ РК, ГТУ КНР может провести инспекцию путем выездного или удаленного расследования на производственных площадях казахстанских косточковых культур, чтобы подтвердить, соответствует ли система управления косточковыми культурами, подлежащими экспорту в Китай требованиям протокола.

Все расходы, связанные с визитами в Казахстан и предварительными инспекциями, включая международные поездки, питание и проживание, несет казахстанская сторона.

Документ также содержит список карантинных вредителей персиков, относящихся к Китаю, алан мониторинга вредителй, поражающих плоды, в местах производства, систему борьбы с рибками и вирусами.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 28 ноября 2023 года.



