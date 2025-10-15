Казахстан будет экспортировать в Китай свинину

Фото: пресс-служба МСХ РК

В Шанхае (КНР) Министерство сельского хозяйства РК и Главное таможенное управление КНР подписали протокол, регулирующий требования к инспекции, карантину и безопасности свинины, которую Казахстан теперь сможет экспортировать в Китай, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в министерстве, расширение экспорта позволит повысить загрузку предприятий и поддержать развитие сельских территорий.

"Это важный шаг, так как ранее свинина из Казахстана на китайский рынок не поставлялась, и ни одно казахстанское предприятие не было допущено к экспорту свинины в КНР. Новый протокол открывает возможности для поставок свинины, включая не только замороженное и охлажденное мясо, но и субпродукты, а также термически обработанную продукцию", – говорится в сообщении пресс-службы МСХ РК. Ранее сообщалось, что в ЕАЭС установили квоты на ввоз мясной продукции.

