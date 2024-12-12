Как будет работать государственная образовательная накопительная система "Келешек"
Единая добровольная накопительная система "Келешек" предусматривает стартовый образовательный капитал от государства. Она позволит открыть образовательный накопительный вклад и оплатить обучение для получения профессионально-технического, высшего и послевузовского образования в Казахстане и за рубежом. Вклады открываются в банках второго уровня и в компаниях по страхованию жизни, где предусматриваются ежегодные премии от государства, инвестиционный доход, гарантирование вкладов, защита от взыскания, отсутствие ограничений по выбору учебного заведения и возрастных ограничений.
По данным Министерства науки и высшего образования, основная модель "Келешек" будет реализована в рамках действующей площадки Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). С 2013 года открыто более 63 тыс. банковских вкладов и 2,5 тыс. договоров страхования.
В рамках системы "Келешек" предусмотрен стартовый образовательный капитал от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось пять лет – 60 МРП (221 520 тенге) и для детей-сирот – 120 МРП (443 040 тенге), ежегодная выплата государственной премии в размере 5-7%. Счета "Келешек" можно открыть в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками ГОНС на детей. В этой связи родители после открытия счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП для детей из социально уязвимых слоев населения и 24 МРП для остальных детей.
По завершении школы накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах страны и за рубежом. В случае получения гранта накопленные средства можно использовать на получение иного образования, перевести средства третьему лицу, продолжить накопления, потратить их на жилье, а также получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.
Другие подробности по проекту "Келешек" можно почитать здесь.