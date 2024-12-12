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Право

Как будет работать государственная образовательная накопительная система "Келешек"

Здания Мажилиса и Сената Парламента РК, Мажилис, Сенат, Парламент, госслужба, госслужащие, государственная служба, государственные служащие, госслужащие, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 18:59 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Депутаты Сената на пленарном заседании 12 декабря 2024 года одобрили во втором чтении закон по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, сообщает Zakon.kz.

Единая добровольная накопительная система "Келешек" предусматривает стартовый образовательный капитал от государства. Она позволит открыть образовательный накопительный вклад и оплатить обучение для получения профессионально-технического, высшего и послевузовского образования в Казахстане и за рубежом. Вклады открываются в банках второго уровня и в компаниях по страхованию жизни, где предусматриваются ежегодные премии от государства, инвестиционный доход, гарантирование вкладов, защита от взыскания, отсутствие ограничений по выбору учебного заведения и возрастных ограничений.

По данным Министерства науки и высшего образования, основная модель "Келешек" будет реализована в рамках действующей площадки Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). С 2013 года открыто более 63 тыс. банковских вкладов и 2,5 тыс. договоров страхования.

В рамках системы "Келешек" предусмотрен стартовый образовательный капитал от государства детям, которым в текущем календарном году исполнилось пять лет – 60 МРП (221 520 тенге) и для детей-сирот –  120 МРП (443 040 тенге), ежегодная выплата государственной премии в размере 5-7%. Счета "Келешек" можно открыть в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками ГОНС на детей. В этой связи родители после открытия счетов должны ежегодно вносить минимальный взнос в размере 12 МРП для детей из социально уязвимых слоев населения и 24 МРП для остальных детей.

По завершении школы накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах страны и за рубежом. В случае получения гранта накопленные средства можно использовать на получение иного образования, перевести средства третьему лицу, продолжить накопления, потратить их на жилье, а также получить накопленные средства при условии предоставления документа об образовании.

Другие подробности по проекту "Келешек" можно почитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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