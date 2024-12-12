Каким будет новый закон о банках: разработана основная концепция

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило Консультативный документ регуляторной политики (КДРП) к проекту закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В КДРП говорится, что действующий закон "О банках и банковской деятельности" был принят в августе 1995 года. Документ был разработан в условиях, когда цифровые технологии только начинали внедряться в финансовую сферу, и, следовательно, требует уточнения и дополнения в части регулирования кибербезопасности, обработки и защиты данных клиентов, использования блокчейн-технологий, а также проведения трансграничных электронных платежей.

Поэтому закон нужно актуализировать в соответствии с текущими реалиями работы банковского сектора.

Основное внимание должно быть уделено обеспечению стабильности финансового рынка, усилению защиты прав потребителей, совершенствованию механизмов защиты банковской тайны, а также повышению эффективности регулирования.

Совершенствование банковского регулирования

В новом законе следует провести ревизию избыточных и устаревших норм регулирования по вопросам открытия банка, требований к его операционной деятельности, ликвидации, выдачи согласий и разрешений (руководящим работникам, дочерним организациям, крупным акционерам), применения мер надзорного реагирования.

Также будут рассмотрены возможности объединения или оптимизации других законов, связанных с новым законом о банках (к примеру законы о Национальном банке, об ипотеке недвижимого имущества и другие).

Создание условий для внедрения Финтех и инноваций в финансовых услугах

В настоящее время банковский сектор демонстрирует динамичное развитие и постепенно смещается от традиционных банковских услуг в сторону активного использования информационных технологий, становясь одним из ключевых участников рынка IT-решений.

Банки активно внедряют цифровые сервисы и технологические платформы для повышения эффективности своей деятельности и предоставления потребителям полного спектра услуг.

Действующее законодательство содержит ряд ограничений по допустимым видам деятельности финансовых организаций, а также по созданию либо приобретению ими акций (долей участия) компаний, осуществляющих деятельность в иных сферах. Таких ограничений нет в отношении технологических компаний, что позволяет им развивать как качество, так и вариативность клиентских сервисов и привлекать большое количество пользователей.

Поэтому в законопроекте следует рассмотреть возможность предоставления банкам права создавать и участвовать в капиталах компаний, задействованных в сфере онлайн-торговли и в сфере оказания услуг, при условии обеспечения финансовой стабильности и устойчивости.

Также для дальнейшего развития и совершенствования цифровых технологий в банковской сфере необходимо законодательное обозначение роли использования банками Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ) при предоставлении банками цифровых финансовых услуг.

Банкам будут выдавать базовую либо универсальную лицензии

Проектом планируется введение базовой и универсальной банковской лицензий.

К банкам с базовой лицензией:

установят пониженные требования к размеру капитала;

введут ограничения на осуществление некоторых высокорисковых банковских операций. К примеру, запрет на проведение некоторых операций и сделок с нерезидентами, открытие дочерних организаций за рубежом, совершение сложных сделок с финансовыми инструментами и т. п.;

применят сокращенный перечень пруденциальных нормативов и несложный порядок оценки риска по финансовым продуктам.

Для банков с универсальной лицензией объем регуляторных требований и перечень разрешенных банковских операций предлагается оставить неизменным.

Универсальным банкам предоставят возможность оказания исламских финансовых услуг

Планируется разрешить банкам открывать "исламские окна", что позволит им предоставлять услуги, соответствующие принципам исламского финансирования, без необходимости создания отдельного юридического лица, при этом используя существующую инфраструктуру самого банка.

Кроме того, исламские банки получат разрешение на конвертацию в традиционный банк с "исламским окном" с передачей активов и контрактов исламского банка в это "исламское окно".

Будут разработаны механизмы поведенческого надзора

Поведенческий надзор предусматривает контроль за тем, как финансовые организации взаимодействуют с потребителем. Регулятор будет анализировать практики продажи финансовых продуктов и услуг, полноту и корректность информации, которую получает потребитель перед заключением договора.

В основу заложены следующие принципы:

честное и справедливое отношение, основанное на ответственных практиках:

принципы добросовестного поведения;



ответственные практики при рекламе продуктов;



ответственность за деятельность уполномоченных агентов;



ответственное кредитование;



ответственные практики взыскания долгов.

качественные продукты и раскрытие:

обеспечение последовательного подхода к оценке пригодности финансовых продуктов;



требования к стандартам раскрытия информации по финансовым продуктам и/или услугам, которые обеспечат потребителей стандартизированной практикой преддоговорного раскрытия информации для обеспечения возможности сравнения продуктов одинакового характера. Банки должны будут дополнительно предоставлять потребителям информацию о ключевых рисках, соизмеримых со сложностью финансовых продуктов, информацию о дополнительных финансовых продуктах и конфликте интересов;

защита персональных данных и мошенничество:

управление потребителем своим согласием, в том числе согласием в целях получения рекламы;



банк будет определять перечень персональных данных и информации, которые предоставляет потребитель и/или банк собирает самостоятельно по каждому финансовому продукту;



усиление требований к предоставлению доступа к персональным данным и информации потребителей уполномоченным агентам банка, в том числе коллекторам.

Урегулирование неплатежеспособных банков

Планируется введение единого порядка и требований к восстановлению финансового состояния банков и урегулированию их неплатежеспособности.

В частности, предлагается ряд следующих мер:

будут пересмотрены и дополнены критерии по выявлению проблемных банков с учетом международного опыта;

установление требований к планам восстановления и урегулирования неплатежеспособных банков;

установление требований к минимальному уровню обязательств, подлежащих конвертации в капитал (TLAC);

проведение уполномоченным органом оценки жизнеспособности банка;

выкуп организацией, специализирующейся на улучшении качества кредитных портфелей банков второго уровня проблемных активов только по рыночной стоимости;

исключение требований на предоставление льготных условий дочерним организациям банков, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского банка;

повышение роли АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) при урегулировании неплатежеспособного банка в части возмещения разницы при проведении операции по одновременной передаче активов и обязательств неплатежеспособного банка стабилизационному банку;

введение запрета на государственное участие в рамках урегулирования неплатежеспособного банка за исключением случаев, когда банк является системно значимым (СЗБ) и только после покрытия убытков за счет акционеров и связанных с ними лиц, и сформированных резервов банка;

установление запрета банку выплачивать дивиденды и денежные вознаграждения акционерам и руководящим сотрудникам банка до момента полного погашения обязательств по государственной поддержке, а также до завершения процедуры урегулирования неплатежеспособного банка;

определение ролей правительства, НБРК и агентства при урегулировании неплатежеспособного банка;

предоставление НБРК займа последней инстанции неплатежеспособному СЗБ или стабилизационному банку исключительно под государственную гарантию;

возможности привлечения юридических лиц для осуществления процедуры ликвидации банков.

Совершенствование регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности

В рамках законопроекта будут реализованы регуляторные меры, направленные на повышение устойчивости и прозрачности субъектов рынка микрофинансирования путем четкого разграничения перечня и размеров разрешенных операций, с учетом специфики сегментов рынка микрофинансирования, их бизнес-моделей, экономической сути оказываемых услуг, различного спектра финансовых рисков.

Кроме того, планируется внедрение двухуровневого режима надзора и контроля с учетом анализа лучших международных практик, предусматривающего категоризацию субъектов рынка в соответствии с профилем риска с целью определения дальнейших надзорных мероприятий (частота, глубина и интенсивность регуляторных мер).

КДРП размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 января 2025 года.

Мы сообщали, что 2 сентября 2024 года в своем Послании народу Казахстана президент Токаев указал на необходимость реформирования банковской сферы и принятия нового закона о банках.