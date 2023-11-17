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Законодательство РК

В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов Фото: pixabay
И.о. министра промышленности и строительства РК подписал приказ от 10 ноября 2023 года "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанных и гранул древесных, страной происхождения которых является РК", - говорится в документе. 

Запрет вводится с целью развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов из Казахстана.

Приказ вводится в действие с 11 декабря 2023 года.

Ранее запрет на вывоз лесоматериалов действовал с 10 июня 2023 года.

До 9 июня действовал запрет на вывоз лесоматериалов, утвержденный приказом МИИР от 7 декабря 2022 года.

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