В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением "Шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие" и "Гранул древесных", страной происхождения которых является Казахстан", – говорится в документе.