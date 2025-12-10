#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане продлили запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

спиленные деревья, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2025 11:18 Фото: pixabay (сгенерировано с помощью ИИ)
Подписан приказ и.о. министра промышленности и строительства от 5 декабря 2025 года о некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов, сообщает Zakon.kz.

"Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта сроком на шесть месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением "Шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, прочие" и "Гранул древесных", страной происхождения которых является Казахстан", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 12 декабря 2025 года.

В Казахстане действует запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов, который неоднократно продлевался.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
