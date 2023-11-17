Верховный суд дал разъяснения по вопросам реабилитации и банкротства юридических лиц и ИП

Верховный суд вынес нормативное постановление от 2 ноября 2023 года "О некоторых вопросах применения судами законодательства о реабилитации и банкротстве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", сообщает Zakon.kz.

Нормативное постановление вынесено на основе изучения практики применения судами законодательства о реабилитации и банкротстве и в целях его единообразного применения.

В тексте говорится, что дела о применении процедур реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП), а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства, дела по спорам, возникающим в рамках проведения вышеуказанных процедур, рассматриваются судами по правилам гражданского судопроизводства с особенностями, установленными законом "О реабилитации и банкротстве".

Дела о реструктуризации задолженности, реабилитации и банкротстве индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также их ликвидации без возбуждения процедуры банкротства рассматриваются в порядке особого производства. Заявления предъявляются в суд по месту нахождения должника.

Споры по искам банкротного или реабилитационного управляющих должника или предъявленные в рамках указанных процедур рассматриваются по правилам искового производства.

В соответствии с полномочиями в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства, определенными Законом, суд, вынесший решение о применении реабилитационной процедуры или о признании должника банкротом, разрешает споры имущественного характера, по которым должник (банкрот) выступает в качестве ответчика, а также споры между участниками указанных процедур.

Дела указанной категории подсудны специализированным межрайонным экономическим судам областей, городов Алматы, Астаны и Шымкента. Подсудность по всем иным спорам определяется ГПК.

Процедура реструктуризации

С заявлением о применении процедуры реструктуризации задолженности вправе обратиться только должник. Заявление, поданное иным лицом, удовлетворению не подлежит.

Процедура реструктуризации задолженности не применяется в отношении должника по требованиям граждан, перед которыми он несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, имеет задолженности по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, по обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или взносам) на обязательное социальное медицинское страхование, по вознаграждениям по авторским договорам.

Процедура реструктуризации задолженности применяется при совокупности следующих условий: в отношении должника не возбуждено дело о реабилитации или банкротстве; должник является временно неплатежеспособным.

Суду необходимо установить наличие временной неплатежеспособности должника, а не его несостоятельность.

По результатам рассмотрения заявления о применении процедуры реструктуризации задолженности суд выносит судебный акт в форме решения, который подлежит немедленному исполнению.

При удовлетворении заявления должника в резолютивной части решения должны быть указаны последствия применения процедуры реструктуризации, предусмотренные статьей 28-2 Закона.

В течение двух месяцев с момента вступления в законную силу решения суда должник обязан заключить со всеми кредиторами соглашение о реструктуризации задолженности, которое подписывается всеми кредиторами и должно содержать положения об условиях соглашения, порядке, способах и сроках исполнения обязательств. Соглашение подлежит утверждению судом в соответствии с нормами статьи 28-4 Закона. К заявлению в суд об утверждении соглашения о реструктуризации задолженности должник прилагает список всех кредиторов.

При незаключении соглашения либо непредоставлении в суд соглашения, в двухмесячный срок с момента вступления в законную силу решения суда о применении процедуры реструктуризации задолженности, процедура реструктуризации считается завершенной.

Реабилитационная процедура

Согласно статье 63 закона, в судебном порядке в отношении должников может быть применена реабилитационная процедура.

Основанием для обращения должника или кредитора в суд о применении реабилитационной процедуры является такая временная неплатежеспособность должника, когда на дату подачи заявления имеется одно или несколько обстоятельств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 5-1 Закона.

В силу положений статьи 21-1 ГК к должнику, зарегистрированному в качестве ИП, могут быть применены любые не противоречащие законодательству РК меры, направленные на восстановление его платежеспособности, с целью предотвращения прекращения его предпринимательской деятельности, которые реализуются в рамках реабилитационной процедуры.

Реабилитационная процедура может быть применена по делу о признании должника банкротом, по которому не принято решение суда о признании банкротом. В этом случае план реабилитации должен быть разработан должником совместно с кредиторами и утвержден судом в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу решения о применении реабилитационной процедуры.

На основании решения собрания кредиторов управление должником в реабилитационной процедуре вправе осуществлять:

ИП – должник либо орган (лицо), уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника;

реабилитационный управляющий.

Под управлением должником в реабилитационной процедуре ИП понимается управление его делами и имуществом с учетом особенностей, предусмотренных нормами закона.

Если на первом собрании кредиторов принято решение о возложении полномочий по управлению должником на реабилитационного управляющего, то его кандидатура выбирается собранием кредиторов из числа лиц, уведомления которых включены в реестр уведомлений лиц, имеющих право осуществлять деятельность администратора.

Уполномоченный орган обязан назначить реабилитационным управляющим выбранную собранием кредиторов кандидатуру в течение двух рабочих дней со дня получения протокола собрания кредиторов. В случае отказа уполномоченного органа в назначении представленной кандидатуры собрание кредиторов обязано представить другую кандидатуру для назначения реабилитационным управляющим.

В ходе реабилитационной процедуры собрание кредиторов вправе один раз изменить решение о возложении полномочий по управлению должником путем отстранения назначенных лиц.

Верховный суд разъяснил, что судам следует различать основания для обращения в суд кредитора и должника с заявлением о признании банкротом. Так, основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом и ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является его устойчивая неплатежеспособность. В свою очередь основанием для обращения кредитора с заявлением в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является неисполненное денежное обязательство должника перед кредитором на основании вступившего в законную силу судебного акта или исполнительного документа о взыскании с должника денег либо признание долга должником.

Основанием для обращения кредитора по налогам и таможенным платежам с заявлением в суд о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства является непогашение должником суммы налоговой задолженности, а также задолженности по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам после принятия всех мер принудительного взыскания в порядке, определенном налоговым и таможенным законодательством РК.

Подача заявления о реабилитации и банкротстве

При принятии к рассмотрению заявлений должника или кредитора о признании должника банкротом либо о применении реабилитационной процедуры суду, исходя из учредительных документов заявителя, следует проверить, надлежащим ли лицом (органом) подписано заявление.

Заявление подписывается руководителем юридического лица (должника или кредитора), либо лицом, его заменяющим в соответствии с учредительными документами, либо должником – ИП.

Заявление может быть подписано представителем заявителя. В этом случае к заявлению должна быть приложена доверенность.

Если при принятии заявления суд установит, что оно подписано лицом, не имеющим полномочий, либо не приложены документы, подтверждающие полномочия этого лица, то суд возвращает заявление должника или кредитора (кредиторов) без рассмотрения. Однако в случаях, когда обращение в суд с заявлением о признании банкротом является для должника обязательным в соответствии с законом, и к заявлению не приложены необходимые документы, суд обязан принять заявление в свое производство и истребовать недостающие документы в порядке подготовки дела к судебному разбирательству.

Меры по обеспечению требований кредиторов

Статьей 50 закона установлен перечень наступающих для должника последствий при возбуждении судом производства по делу о реабилитации или банкротстве, в том числе, это запрет должнику, собственнику имущества, учредителю (участнику), всем органам юридического лица на использование и реализацию имущества вне рамок обычных коммерческих операций, запрет на удовлетворение требований кредиторов вне пределов процедур реабилитации и банкротства (кроме лиц, прямо указанных в законе), приостановление исполнения ранее принятых решений судов.

Меры по обеспечению требований кредиторов, предусмотренные в статье 51 закона, могут быть приняты судом только на основании заявления кредиторов, прокурора либо иных лиц, участвующих в деле.

Судом могут быть приняты не все меры обеспечения, предусмотренные статьей 51 закона. Принимаемые меры обеспечения должны быть разумными, соответствовать целям обеспечения интересов кредиторов, сохранности имущества и не препятствовать осуществлению производственной деятельности, в том числе продолжению работ на производствах с непрерывным или сезонным циклом, связанных с жизнеобеспечением и здоровьем граждан, охраной окружающей среды, национальной безопасности.

Судам необходимо учитывать, что на основании заявления должника и копии вступившего в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации снимаются все ограничения и обременения на имущество должника (инкассовые распоряжения на счета должника, аресты на имущество и другое) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших.

Признание должника банкротом

Со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом прекращаются все дела имущественного характера с участием банкрота, рассматриваемые в суде, если принятые по ним решения не вступили в законную силу. Имущественные требования кредиторов могут быть предъявлены банкроту только в рамках процедуры банкротства.

Временный (банкротный) управляющий обязан известить все суды, в производстве которых находятся дела по рассмотрению имущественных требований к должнику, о признании его банкротом и направить заявления о прекращении производства по делам.

При этом на любой стадии проведения процедуры банкротства должник и кредиторы вправе заключить мировое соглашение. При утверждении мирового соглашения суд выносит определение об утверждении мирового соглашения, в котором указывает, что процедура банкротства прекращается и решение о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства не подлежит исполнению.

Заявление о расторжении мирового соглашения рассматривается судом, утвердившим его.

Решение о признании должника банкротом и его ликвидации с возбуждением процедуры банкротства принимается судом с учетом заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника, содержащего вывод о том, что должник относится к III классу финансовой устойчивости и имеются основания для признания его банкротом; или акта о невозможности составления заключения о финансовой устойчивости должника, в случае если должником не предоставлен доступ временному управляющему к учетной документации.

Решение об отказе в признании должника банкротом выносится судом с учетом заключения временного управляющего о финансовой устойчивости должника, предусмотренного подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 49 закона, или акта о нецелесообразности составления заключения в случае, если у должника отсутствуют другие кредиторы, кроме заявителя.

Реестр требований кредиторов

Законодательством о реабилитации и банкротстве установлена обязанность реабилитационного и банкротного управляющих по ведению реестра требований кредиторов.

Требования кредиторов к должнику должны быть заявлены не позднее чем в месячный срок с момента публикации объявления о порядке заявления требований кредиторами.

Требования кредиторов, заявленные в месячный срок, должны быть рассмотрены временным администратором или реабилитационным управляющим (в реабилитационной процедуре) либо временным или банкротным управляющим (в процедуре банкротства) в течение десяти рабочих дней с даты их заявления, и признанные требования включаются в реестр. Требование кредитора, заявленное позднее месячного срока, включается в реестр требований кредиторов, но такой кредитор лишается права голоса на собрании кредиторов до полного удовлетворения требований кредиторов, заявленных в месячный срок.

Кредитор, должник, собственник имущества и участник (учредитель) юридического лица в процедуре банкротства вправе обжаловать размер и основания требований кредиторов, включенных в опубликованный реестр, в течение десяти рабочих дней со дня его опубликования.

Требования кредиторов первой очереди, заявленные после истечения срока, установленного для формирования реестра кредиторов, но до окончания расчетов со всеми кредиторами, включаются в реестр требований кредиторов в состав первой очереди и подлежат удовлетворению за счет имущественной массы.

Требования кредиторов первой очереди, заявленные после окончания расчетов со всеми кредиторами, но до утверждения ликвидационного баланса, удовлетворяются из имущества банкрота, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

Очередность удовлетворения требований кредиторов

В первую очередь удовлетворяются требования по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам; по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование; по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец.

Требования залоговых кредиторов подлежат включению в реестр требований кредиторов в составе второй очереди при наличии в имущественной массе залогового имущества, надлежаще оформленного и зарегистрированного залогового обязательства (если требуется регистрация залога имущества), и только в части, обеспеченной залогом. Требования залоговых кредиторов включают сумму основного долга, вознаграждение, пени (штрафы) в случае, если данные требования обеспечены залогом и подлежат включению в реестр требований кредиторов второй очереди.

Судам следует учесть, что передача залогового имущества залоговому кредитору производится только после погашения им требований кредиторов первой очереди по оплате труда и административных расходов, связанных с оценкой и содержанием залогового имущества, при условии отсутствия иного имущества должника для погашения указанных требований.

В третью очередь погашается налоговая задолженность, а также задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам.

Относительно реестра требований кредиторов четвертой очереди судам следует обратить внимание на установленный законом порядок отдельного учета суммы обязательств должника перед кредитором, санкций за неисполнение обязательств и убытков, поскольку требования по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени) подлежат удовлетворению в составе пятой очереди.

Признание сделок недействительными

Сделки признаются недействительными, если они совершены должником или уполномоченным им лицом в течение трех лет до возбуждения дела о банкротстве и (или) реабилитации, если иное не предусмотрено законом, при наличии оснований, предусмотренных гражданским законодательством РК и законом.

В пункте 2 статьи 7 закона перечислены специальные основания недействительности сделок, кроме предусмотренных ГК. Судам следует учесть, что по искам банкротных и реабилитационных управляющих о признании сделок недействительными основаниями таких требований могут быть приведены как специальные основания, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 закона, так и общие, предусмотренные статьями 158, 159, 160 ГК.

Установленный пунктом 1 статьи 7 закона трехгодичный срок распространяется и на требования о признании сделок недействительными, предъявленные по основаниям, предусмотренным статьями 158, 159, 160 ГК.

При выявлении сделок, совершенных при обстоятельствах, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 7 закона, администратор обязан (в том числе по ходатайству кредитора, выявившего сделку) обратиться в суд с заявлением о признании таких сделок недействительными в течение десяти рабочих дней со дня выявления. Однако истечение данного срока не влечет отказ в иске, а также не лишает администратора права на обращение в суд за защитой нарушенных или оспариваемых законных прав в интересах кредиторов в пределах трехлетнего срока исковой давности.

Ответственность учредителей и участников юридических лиц за преднамеренное банкротство

Учредитель (участник) и (или) должностное лицо, признанные виновными в преднамеренном банкротстве в порядке производства по делам об административных правонарушениях или уголовного судопроизводства, при недостаточности средств у юридического лица по результатам процедуры банкротства несут перед кредиторами субсидиарную ответственность.

В случае признания виновными в преднамеренном банкротстве в порядке производства по делу об административном правонарушении или уголовного судопроизводства двух и более лиц, такие лица несут ответственность солидарно.

Банкротный управляющий в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного акта о привлечении учредителя (участника) и (или) должностного лица к уголовной или административной ответственности обязан обратиться в суд с иском к такому лицу о привлечении его к субсидиарной ответственности. Данный срок не является пресекательным и его истечение не влечет отказ в иске.

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по его обязательствам, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) юридического лица или собственника его имущества, за исключением случаев, предусмотренных ГК, иными законодательными актами либо учредительными документами юридического лица.

При рассмотрении дел данной категории судам необходимо исходить из того, что помимо ответственности учредителя (участника) или собственника имущества должника за преднамеренное банкротство, также предусмотрена ответственность должностных лиц банкрота за невыполнение требований, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 закона, при наступлении неплатежеспособности.

В случае недостаточности имущества должника для удовлетворения требований всех кредиторов в полном объеме, должностные лица, нарушившие требования, предусмотренные подпунктами 1), 2), 7) и 8) пункта 2 статьи 11 Закона, солидарно несут субсидиарную ответственность в размере обязательств банкрота перед кредиторами, оставшихся неисполненными по результатам процедуры банкротства.

Завершение процедуры банкротства

После удовлетворения требований кредиторов банкротный управляющий представляет в суд согласованный с собранием кредиторов заключительный отчет о своей деятельности с приложением ликвидационного баланса и отчета об использовании имущества, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов.

Отсутствие окончательного процессуального решения органа уголовного преследования по заключению о преднамеренном банкротстве не является самостоятельным основанием для отказа в утверждении заключительного отчета.

Истечение пятилетнего срока проведения процедуры банкротства не освобождает администратора от обязанности обращения в суд с заявлением об утверждении заключительного отчета.

Заключительный отчет банкротного управляющего, при отсутствии согласования собранием кредиторов, представляется в суд на утверждение. Обоснованность отказа в согласовании заключительного отчета подлежит оценке в рамках рассмотрения судом заявления об утверждении отчета.

Срок проведения процедуры банкротства

Срок проведения процедуры банкротства составляет девять месяцев и может быть продлен собранием кредиторов до двух лет.

В тех случаях, когда по делу имеются одно или несколько оснований для продления срока проведения процедуры банкротства, предусмотренных пунктом 2 статьи 84 закона, допускается повторное продление срока проведения процедуры банкротства, с учетом которого общий срок проведения такой процедуры не должен превышать пяти лет.

Нормативное постановление введено в действие 16 ноября 2023 года.