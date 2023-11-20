Как судам применять арбитражное законодательство: разъяснения Верховного суда

Верховный суд принял нормативное постановление от 2 ноября 2023 года "О некоторых вопросах применения судами арбитражного законодательства", сообщает Zakon.kz.

Нормативное постановление принято в целях обеспечения единообразия судебной практики при применении судами арбитражного законодательства.

В частности, в тексте говорится, что арбитраж является альтернативным способом разрешения гражданско-правовых споров. Особенностями арбитражного разбирательства являются соблюдение принципов автономии воли сторон, законности, независимости, состязательности и равноправия сторон, справедливости, конфиденциальности, автономности арбитражного соглашения.

При этом правовое регулирование арбитражного разбирательства отличается от правового регулирования процедуры рассмотрения дел в судах.

При осуществлении арбитражного разбирательства арбитры руководствуются Конституцией, международными договорами, согласие на которые выражено Республикой Казахстан, а также иными международными обязательствами РК, законом об арбитраже, арбитражным соглашением, регламентом арбитража.

Правила арбитражного разбирательства, не определенные регламентом постоянно действующего арбитража, а также положениями закона об арбитраже и не согласованные сторонами, определяются арбитрами.

Арбитраж не входит в систему судов, определенную Конституцией, поэтому при рассмотрении споров нормы ГПК не распространяют свое действие на процедуру арбитражного разбирательства, если иное не предусмотрено ГПК.

ГПК подлежит применению арбитражем в случаях:

разграничения компетенции (при наличии арбитражной оговорки суд не вправе рассматривать спор, если иное не предусмотрено законом);

обращения в компетентный суд для оказания содействия в предоставлении обеспечительных мер и получении доказательств;

отмены арбитражных решений;

признания и принудительного исполнения арбитражных решений.

При рассмотрении заявлений о принудительном исполнении арбитражных решений, вынесенных арбитражами РК, суды руководствуются Конституцией, нормами международных договоров, согласие на которые выражено Республикой Казахстан, а также иных международных обязательств РК, ГПК, законом об арбитраже, законом "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" и другими нормативными правовыми актами (НПА).

При рассмотрении заявлений о принудительном исполнении арбитражных решений иностранных арбитражей применяются нормы международных договоров, согласие на которые выражено Республикой Казахстан, а также иных международных обязательств РК, ГПК и другие НПА.

При применении конвенций и других международных договоров, согласие на которые выражено РК, судам следует учитывать сферу их применения, а также проверять статус государств, являющихся участниками этих международных договоров, и наличие оговорок.

Арбитражные решения, вынесенные иностранным международным коммерческим или инвестиционным арбитражем, не подлежат обжалованию и рассмотрению в судах РК в порядке, предусмотренном ГПК.

Арбитраж по соглашению сторон рассматривает споры, вытекающие из гражданско-правовых отношений, между гражданами и (или) юридическими лицами. При этом не подлежат рассмотрению арбитражем споры, вытекающие из публично-правовых отношений (например, налоговых, таможенных и др.), а также споры, возникающие из личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными отношениями, в том числе иски о возмещении морального вреда, о защите чести, достоинства, деловой репутации и другие.

Подсудность спора арбитражу

При решении вопроса о подсудности арбитражу споров с участием государственных органов, государственных предприятий, юридических лиц, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, должны быть соблюдены следующие условия:

спор должен быть гражданско-правовым;

второй стороной в споре должно быть физическое и (или) юридическое лицо;

между сторонами заключено арбитражное соглашение;

получено специальное согласие уполномоченного органа соответствующей отрасли (в отношении республиканского имущества) или местного исполнительного органа (в отношении коммунального имущества).

При заключении арбитражных соглашений государственными органами, государственными предприятиями, юридическими лицами, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству, с нерезидентами РК получение такого согласия не требуется.

В случае заключения арбитражного соглашения государственным органом, который может являться уполномоченным органом соответствующей отрасли, следует руководствоваться нормами законодательства, регламентирующими вопросы подчиненности государственных органов.

Арбитражное соглашение

В арбитраж стороны вправе обратиться при наличии арбитражного соглашения, т.е.письменного соглашения сторон о передаче на рассмотрение в арбитраж спора, который возник или может возникнуть из гражданско-правовых отношений.

Арбитражное соглашение может быть заключено путем совершения:

арбитражной оговорки в документе, подписанном сторонами (как правило, арбитражная оговорка включается в текст основного договора);

самостоятельного арбитражного соглашения, независимого от основного договора;

арбитражного соглашения, заключаемого путем обмена письмами, телеграммами, телефонограммами, факсами, электронными документами или иными документами, определяющими состав субъектов и содержание их волеизъявления;

арбитражного соглашения, заключаемого путем обмена исками и отзывом на иск, в которых одна из сторон утверждает о наличии соглашения, а другая против этого не возражает;

отсылки в договоре на документ, из содержания которого следует о передаче спора на разрешение арбитража при условии, что договор заключен в письменной форме, и данная ссылка такова, что делает арбитражное соглашение частью договора (статья 9 Закона об арбитраже).

Вопрос о действительности или недействительности арбитражного соглашения должен разрешаться по праву, которому стороны подчинили соответствующее арбитражное соглашение.

В отсутствии такого указания в арбитражном соглашении при рассмотрении судом ходатайства об отмене арбитражного решения действительность или недействительность арбитражного соглашения определяется по законодательству РК.

К арбитражному соглашению применяются нормы ГК о договорах. Условия арбитражного соглашения определяются по соглашению сторон.

К предмету арбитражного соглашения относятся обязанность сторон передать тот или иной спор на рассмотрение арбитража, поэтому в арбитражном соглашении должны содержаться сведения, позволяющие индивидуализировать арбитраж, в который стороны решили передать на рассмотрение уже возникший или могущий возникнуть спор. При отсутствии таких сведений в арбитражном соглашении, а также при невозможности применения восполняющих норм (в частности, положений Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже) такое арбитражное соглашение следует считать незаключенным.

Действие арбитражного соглашения может быть прекращено соглашением сторон в том же порядке, в котором оно заключалось.

Суд, в который подан иск по предмету арбитражного разбирательства, должен, если любая из сторон просит об этом, не позднее представления своего первого заявления по существу спора направить стороны в арбитраж, если не найдет, что арбитражное соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено.

Арбитраж самостоятельно решает вопрос о наличии или отсутствии у него полномочий (юрисдикции) рассматривать переданный на его разрешение спор, в том числе и в случаях, когда одна из сторон возражает против арбитражного разбирательства по причине недействительности арбитражного соглашения.

От недействительного арбитражного соглашения следует отличать случаи, когда арбитражное соглашение прекратило свое действие, утратило силу или не может быть исполнено.

Примерами, когда арбитражное соглашение утрачивает силу, является истечение срока действия арбитражного соглашения или наступление отменительного условия.

Невозможность исполнения арбитражного соглашения может выражаться, например, в случае, когда в арбитражной оговорке предусмотрен постоянно действующий арбитраж, который к моменту возникновения спора прекратил свое существование.

В силу действия принципа автономности арбитражного соглашения отмена, изменение или признание недействительным основного соглашения не повлекут прекращение, изменение или признание недействительной арбитражной оговорки.

Отмена арбитражного решения

Ходатайство об отмене арбитражного решения подается в соответствующий суд апелляционной инстанции по месту нахождения постоянно действующего арбитража, если такой арбитраж находится на территории РК.

Заявление о принудительном исполнении арбитражного решения подается в суд общей юрисдикции.

Если сторонами арбитражного разбирательства являются физические лица, осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридические лица, то заявление о принудительном исполнении арбитражного решения подается в специализированный межрайонный экономический суд.

Сторона арбитражного разбирательства, третье лицо, обращаясь в суд апелляционной инстанции с ходатайством об отмене арбитражного решения, обязаны уплатить государственную пошлину.

Нормы ГПК, а также закон об арбитраже определяют субъектов обращения с ходатайством об отмене арбитражного решения, с заявлением о принудительном исполнении арбитражного решения.

Так, правом на подачу ходатайства об отмене арбитражного решения обладают стороны арбитражного разбирательства и третьи лица.

Обратиться с заявлением о принудительном исполнении арбитражного решения имеет право взыскатель, то есть сторона арбитражного разбирательства.

Если с ходатайством, заявлением обращается ненадлежащее лицо, суд выносит судебный акт об отказе в удовлетворении ходатайства, заявления.

Ходатайство об отмене арбитражного решения рассматривается в судебном заседании, в связи с чем, суд в соответствии с частью второй статьи 465 ГПК извещает о времени и месте судебного заседания стороны арбитражного разбирательства, а также третьих лиц в случае подачи ими ходатайства об отмене арбитражного решения. Извещение арбитража или арбитров не требуется.

При рассмотрении ходатайства об отмене арбитражного решения сторона вправе обратиться с заявлением о приостановлении производства по делу в целях возобновления арбитражного разбирательства и устранения основания для отмены арбитражного решения.

Последствия отмены арбитражного решения

Если арбитражное решение отменено по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 52 Закона, а также в случаях, если:

арбитражное решение содержит решение по вопросу, не предусмотренному арбитражным соглашением;

арбитражное решение содержит решение по вопросу, не подпадающему под условия арбитражного соглашения;

арбитражное решение содержит постановления по вопросам, выходящим за пределы арбитражного соглашения;

спор не подведомствен арбитражу;

арбитражное соглашение недействительно по закону, которому стороны его подчинили, а при отсутствии такого указания по законодательству Республики Казахстан,

то сторона вправе обратиться в суд для разрешения спора.

В остальных случаях не утрачивается право на обращение в арбитраж согласно заключенному между сторонами арбитражному соглашению.

Установление судом, что арбитражное решение противоречит публичному порядку РК или спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства по законодательству РК является безусловным основанием к отмене арбитражного решения.

Суду при отмене арбитражного решения по данному основанию следует мотивировать, какие основополагающие нормы, составляющие основы правопорядка, были нарушены, каким образом решение арбитража и дальнейшее его исполнение будет противоречить публичному порядку.

Основаниями отмены арбитражного решения, когда спор, по которому вынесено арбитражное решение, не может являться предметом арбитражного разбирательства по законодательству Республики Казахстан, являются:

отсутствие арбитражного соглашения между сторонами;

отсутствие согласия уполномоченного органа на разрешение спора арбитражем;

недействительность арбитражного соглашения;

наличие ограничений, предусмотренных нормами законодательств.

Язык судопроизводства

Язык судопроизводства устанавливается определением суда в зависимости от языка, на котором подано в суд ходатайство об отмене арбитражного решения и независимо от языка производства, на котором велось арбитражное разбирательство, поскольку согласно части первой статьи 465 ГПК ходатайство об отмене арбитражного решения рассматривается судом по правилам ГПК.

По ходатайству сторон язык судопроизводства может быть в дальнейшем изменен.

Обеспечение иска

Заявление об обеспечении иска подается стороной в суд по месту арбитражного разбирательства или по месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры.

Обращаясь в суд сторона приобщает к заявлению об обеспечении иска определение о возбуждении арбитражного разбирательства. Заявление об обеспечении иска разрешается судьей в день его поступления в суд.

Не все меры обеспечения иска, предусмотренные статьей 156 ГПК, могут быть применены по искам, рассматриваемым арбитражем.

В соответствии с частью третьей статьи 156 ГПК меры по обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному требованию и не нарушать публичные интересы и интересы третьих лиц.

По своему содержанию обеспечительная мера должна соответствовать материально-правовым требованиям, обеспечивать пресечение возможных действий должника, которые могут быть им совершены в целях затруднения или невозможности исполнения арбитражного решения.

Судам следует иметь в виду, что принятие обеспечительных мер арбитражем не препятствует обращению истца в суд с заявлением об обеспечении иска и не является основанием для отказа в принятии мер обеспечения судом. Таким образом, допускается одновременное принятие обеспечительных мер как арбитражем, так и судом.

Заявление об обеспечении иска рассматриваемого в иностранном арбитраже, подается по месту нахождения имущества, в отношении которого могут быть приняты обеспечительные меры в соответствии с международными договорами.

Принудительное исполнение арбитражного решения

Заявление о принудительном исполнении арбитражного решения подается в суд в соответствии с ГПК.

При этом если арбитражное решение не исполнено добровольно в установленный в нем срок, сторона арбитражного разбирательства, в пользу которой вынесено арбитражное решение, (взыскатель) вправе обратиться в суд с заявлением о принудительном исполнении арбитражного решения:

по месту рассмотрения спора арбитражем;

по месту жительства должника или по месту нахождения органа юридического лица;

если место жительства или место нахождения неизвестны, то по месту нахождения имущества должника.

Следует учесть, что если в арбитражном решении срок не установлен, то такое арбитражное решение подлежит немедленному исполнению. Поэтому указанное обстоятельство не должно расцениваться судами как основание для отказа в принудительном исполнении арбитражного решения ввиду преждевременности обращения взыскателя в суд.

К заявлению о выдаче исполнительного листа должны прилагаться:

подлинник или копия арбитражного решения. Копия решения постоянно действующего арбитража заверяется руководителем этого арбитража, копия арбитражного решения для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверенной;

подлинник или нотариально удостоверенная копия арбитражного соглашения, заключенного в установленном законом порядке.

Заявление о выдаче исполнительного листа может быть направлено в суд в форме электронного документа, поэтому суд вправе истребовать в целях соблюдения требований статьи 253 ГПК подлинники или надлежаще заверенные копии арбитражного решения и арбитражного соглашения. Взыскателем приобщается к заявлению документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.

При принятии заявления о принудительном исполнении арбитражных решений на территории РК, вынесенных иностранным арбитражем, судам необходимо иметь в виду, что основания и порядок принудительного исполнения таких решений, выдача исполнительных листов регулируются статьями 501, 503, 504 ГПК.

Признание и исполнение решений иностранных арбитражей на территории РК осуществляется в соответствии с Нью-Йоркской конвенцией и иными международными соглашениями, согласие на которые выражено РК.

Согласно части второй статьи 503 ГПК и статье 4 Нью-Йоркской конвенции сторона, испрашивающая признание и приведение в исполнение решения арбитража, при подаче заявления предоставляет:

подлинник или копию арбитражного решения. Копия решения постоянно действующего арбитража заверяется руководителем этого арбитража, копия арбитражного решения для разрешения конкретного спора должна быть нотариально удостоверенной;

подлинник или нотариально удостоверенную копию арбитражного соглашения, заключенного в установленном законом порядке.

Если арбитражное решение или соглашение изложены не на официальном языке той страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения, сторона, которая просит о признании и приведении в исполнение этого решения, представляет перевод этих документов на язык страны, где испрашивается признание и приведение в исполнение этого решения. Перевод заверяется официальным или присяжным переводчиком или дипломатическим или консульским учреждением.

Приобщение указанных документов является обязательным условием для принятия заявления к производству суда.

Суды не вправе требовать представления сведений о вступлении арбитражного решения в законную силу (отражение информации в арбитражном решении, справку о вступлении арбитражного решения в законную силу), поскольку такое требование не основано на нормах Закона об арбитраже и положениях статьи 4 Нью-Йоркской конвенций.

Заявление о принудительном исполнении арбитражных решений, вынесенных арбитражами РК и иностранными арбитражами, не может быть подано по истечении трех лет со дня окончания срока для добровольного исполнения арбитражного решения.

Дополнительные расходы, связанные с принудительным исполнением арбитражного решения, возлагаются на сторону, не исполнившую решение добровольно, в связи с чем при вынесении определения об удовлетворении заявления о принудительном исполнении арбитражного решения суд обязан разрешить вопрос о возмещении должником понесенных взыскателем расходов по уплате государственной пошлины.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие 17 ноября 2023 года.