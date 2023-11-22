Подорожают ли лекарства из-за акциза на спирт

В Казахстане с 1 января 2024 года спирт, используемый при производстве лекарственных средств, будет облагаться акцизом, сообщает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК пояснили, что согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, с 1 января 2024 года спирт, используемый при производстве лекарственных средств, будет облагаться акцизом по ставке 600 тенге за 1 литр спирта. Это означает, что в 1 мл спирта сумма акциза составит всего 60 тиын (600тенге/1000мл).

Там отметили, что при производстве лекарственных средств используется незначительное количество спирта, при этом, чем меньше содержание спирта в лекарствах, тем незначительнее повышение цены.

"Так, согласно утвержденного Технологического регламента для производства настойки пустырника объемом 25 мл требуется 20,4 мл спирта. Сумма акциза в одном флаконе составит всего 12,2 тенге (60тиын*20,4мл). Соответственно, цена одного флакона настойки увеличится только на 9,4% и составит 142 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге)", - отметили в КГД.

Если взять раствор бриллиантовый зеленый "зеленка", то для производства одного флакона раствора объемом 10 мл требуется 6 мл спирта. Сумма акциза за один флакон составит всего 3,6 тенге. Соответственно, цена одного флакона увеличится только на 2,8% и составит 134 тенге (сейчас цена в аптеках 130 тенге).

По другим лекарствам также будет незначительное увеличение цен:

стоимость флакона настойки валерианы (30 мл) увеличится на 16 тенге или на 10,8%;

стоимость флакона ротокана (100 мл) увеличится на 20 тенге или на 4,1%;

стоимость флакона меновазина (50 мл) увеличится на 21,6 тенге или на 7,4%.

"Таким образом, информация о существенном повышении цены на лекарства не соответствует действительности", - резюмировали в комитете в ответ на публикации в ряде СМИ, что введение акциза приведет к существенному росту цен на спиртосодержащие лекарства.

Вместе с тем в КГД заметили, что согласно действующему налоговому законодательству фармацевтическая отрасль имеет определенные льготы по налогам, так, производство и импорт лекарственных средств не облагается налогом на добавленную стоимость.