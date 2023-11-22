Казахстан назначит нового национального координатора по Глобальному экологическому фонду

Министерство экологии и природных ресурсов подготовило постановление правительства "О назначении Национального координатора от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility)", сообщает Zakon.kz.

"Назначить Национальным координатором от Республики Казахстан по Глобальному экологическому фонду (Global Environment Facility) министра экологии и природных ресурсов РК Нысанбаева Ерлана Нуралиевича", – говорится в документе.

Ранее эту должность занимала вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сулейменова Зульфия Булатовна.

Постановление о ее назначении от 1 июня 2022 года утратит силу.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 декабря.