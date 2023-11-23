Не более 100 МРП выплатят по Европротоколу при ДТП

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка утвердило Правила, условия и сроки упрощенного порядка урегулирования страховых случаев, предельный размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю и требования к оформлению документов, сообщает Zakon.kz.

Указанным постановлением утверждены:

Правила, условия и сроки упрощенного порядка урегулирования страховых случаев, предельный размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю, а также форма декларации об упрощенном порядке урегулирования страхового случая и требования к оформлению документов и сведений, прилагаемых к ней. Правила, условия, сроки осмотра страховщиком транспортных средств при упрощенном порядке урегулирования страхового случая. Правила и сроки осуществления страховщиком страховой выплаты при упрощенном порядке урегулирования страхового случая.

С 1 января 2024 года урегулирование страхового случая участниками транспортного происшествия в рамках упрощенного порядка будет осуществляться при одновременном соблюдении следующих требований:

отсутствуют потерпевшие, жизни или здоровью которых причинен вред;

в ДТП участвуют только два транспортных средства;

вред причинен только этим транспортным средствам;

участники согласны на размер страховой выплаты;

оформление документов и сведений о ДТП осуществляется его участниками путем составления декларации с использованием информационной системы страховой компании и информационной системы организации по формированию и ведению базы.

Предельный размер страховой суммы по каждому отдельному страховому случаю при упрощенном порядке урегулирования страхового случая составляет не более 100 МРП (345 000 тенге – в 2023 году, 369 200 тенге – согласно проекту на 2024 год).

Если не требуется осмотр страховщиком транспортных средств участников, страховой случай по упрощенному порядку будет урегулирован не позднее трех рабочих дней после принятия страховщиком декларации об упрощенном порядке урегулирования страхового случая.

Упрощенный порядок урегулирования страхового случая

Регистрация ДТП участниками в упрощенном порядке осуществляется с использованием информационной системы страховщика и информационной системы организации по формированию и ведению базы данных посредством интернет-ресурса и (или) мобильного приложения:

страховщика;

организации, являющейся партнером страховщика на основании соответствующего соглашения;

организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае ликвидации страховых организаций.

Для упрощенного оформления ДТП участники на месте транспортного происшествия должны заполнить декларацию в электронном виде, в которой детально указываются данные об обстоятельствах аварии.

При соответствии транспортного происшествия условиям упрощенного порядка урегулирования страхового случая и идентификации участников единая страховая база данных (ЕСБД) автоматически осуществляет проверку на наличие зарегистрированного в ЕСБД страхового случая с участием указанных в декларации транспортных средств для исключения дублирования.

При несоответствии транспортного происшествия указанным выше требованиям оформление ДТП производят в общем порядке.

К декларации прикладываются фотоматериалы, по которым возможно определить марку, модель, идентификационный номер, государственный регистрационный номерной знак транспортных средств, участвовавших в транспортном происшествии, фотосхема и (или) видеосхема, фотоматериалы транспортного происшествия, которые соответствуют обстоятельствам, указанным в декларации, и подтверждают наступление транспортного происшествия вследствие указанных в декларации обстоятельств, а также то, что повреждения на транспортных средствах соответствуют обстоятельствам транспортного происшествия и (или) были получены в одно время, соответствующие информации, указанной в декларации.

Страховой случай считается зарегистрированным после присвоения ЕСБД уникального номера страхового случая и принятия страховщиками декларации от организации по формированию и ведению базы данных посредством электронного информационного сообщения. До получения уникального номера страхового случая участникам нельзя покидать место происшествия.

Страховщик создает на своем интернет-ресурсе и (или) в мобильном приложении личный кабинет каждому из участников для хранения данных и сведений по страховому случаю, а также возможности отслеживания участниками статуса основных этапов процесса упрощенного урегулирования страхового случая.

При необходимости организация по формированию и ведению базы данных создает на своем интернет-ресурсе и (или) в мобильном приложении личный кабинет каждому из участников для отслеживания участниками статуса основных этапов процесса упрощенного урегулирования страхового случая.

Информация о получении страховщиком декларации с отображением даты и времени доступна для просмотра участниками транспортного происшествия в личном кабинете.

Когда при упрощенном оформлении ДТП требуется осмотр страховщиком транспортных средств

Необходимость проведения осмотра транспортных средств, участвовавших в транспортном происшествии, определяется страховщиком.

Страховщик осуществляет осмотр транспортных средств, участвовавших в ДТП, для установления факта и обстоятельств страхового случая и (или) определения размера вреда, причиненного транспортному средству потерпевшего. Требование о необходимости проведения осмотра предъявляется страховщиком участникам ДТП в течение двух рабочих дней с момента получения декларации об упрощенном порядке урегулирования страхового случая.

Страховщик и участники согласовывают дату, время и место проведения осмотра поврежденных транспортных средств, и участники предоставляют транспортные средства для проведения осмотра в течение трех рабочих дней с момента получения требования страховщика о проведении осмотра.

Страховщик осуществляет осмотр транспортных средств, участвовавших в ДТП, в течение одного рабочего дня с момента предоставления участниками транспортных средств.

Страховщик отказывает в страховой выплате при непредоставлении участниками транспортных средств в установленный срок.

Непроведение страховщиком осмотра транспортных средств, участвовавших в транспортном происшествии, в установленный срок по вине страховщика не является основанием для отказа в осуществлении страховой выплаты в связи с несоответствием повреждений транспортных средств обстоятельствам происшествия и размер ущерба устанавливается в размере, указанном в декларации, но не более 100 МРП.

По требованию страховщика участники сохраняют поврежденное имущество в таком состоянии, в каком оно находилось после транспортного происшествия до момента осуществления страховщиком страховой выплаты или направления мотивированного отказа.

Cтраховщик в течение двух рабочих дней после проведения осмотра составляет акт осмотра с указанием выводов о соответствии либо несоответствии повреждений обстоятельствам, указанным в декларации, составляет отчет о размере ущерба, причиненного транспортному средству, и незамедлительно направляет их участникам.

В каком порядке и в какие сроки осуществляется страховая выплата

Страховщик осуществляет страховую выплату в размере, указанном в декларации, но не более 100 МРП.

При проведении страховщиком осмотра транспортных средств, участвовавших в транспортном происшествии, размер страховой выплаты составляет сумму, указанную в отчете о размере ущерба.

Расчет размера ущерба, причиненного автомобилю, осуществляется страховщиком с применением лицензионного специализированного программного обеспечения либо привлеченным им оценщиком на основании договора об оказании услуг.

Если страховщик не предоставил в течение двух рабочих дней с момента проведения осмотра отчет о размере ущерба транспортному средству, страховщик осуществляет страховую выплату потерпевшему в размере, указанном в декларации, но не более 100 МРП.

При несогласии с результатами расчета потерпевший (выгодоприобретатель) в течение двух рабочих дней со дня ознакомления с отчетом о размере ущерба направляет страховщику претензию с указанием причин несогласия и при необходимости прилагает необходимые документы.

Страховая выплата производится страховщиком в размере неоспариваемой части размера ущерба.

Страховая выплата производится страховщиком в течение трех рабочих дней со дня согласования размера ущерба, причиненного авто потерпевшего, или с момента получения декларации при отсутствии необходимости проведения осмотра страховщиком транспортных средств участников.

При наличии оснований для отказа в осуществлении страховой выплаты страховщик в течение трех рабочих дней со дня получения декларации направляет участнику транспортного происшествия (потерпевшему, выгодоприобретателю) соответствующее решение об отказе в осуществлении страховой выплаты в личный кабинет участника транспортного происшествия, с мотивированным обоснованием причин отказа.

При несвоевременном осуществлении страховой выплаты страховщик уплачивает выгодоприобретателю неустойку.

Постановление вводится в действие 1 января 2024 года.