Убийство семилетней падчерицы: в Алматы судят известную общественницу

В Алматы 27 ноября 2023 года началось главное судебное разбирательство по делу об убийстве семилетней Карины. В ее смерти обвиняется мачеха – известная общественница. Корреспондент Zakon.kz расскажет, как проходит суд.

На скамье подсудимых – 47-летняя Балжан Турлыбек. Она обвиняется по ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК.

Фото: Zakon.kz

Дело рассматривает судья Ерлан Болатов.

Фото: Zakon.kz

Прокурор Данияр Тагаев отметил, что Карина жила с бабушкой, но в конце прошлого года, как отец Бакен и мачеха Балжан стали жить вместе, забрали ее с собой.

По словам гособвинителя, Карина страдала "систематическим самопроизвольным выделением каловых масс". Подсудимой приходилось подмывать и стирать ее вещи. Из-за этого в семье постоянно возникали скандалы.

"10 июля 2023 года в очередной раз почувствовав неприятный запах от выделения каловых масс, Балжан Турлыбек зашла в зал, схватила Карину за шею и ударила ее головой об батарею. Ребенок получил травму и упал на пол. Мачеха, не остановившись, подняла истекающую кровью девочку, потащила в ванную комнату. Там повернула ее лицом к себе и ударила об край ванны. При падении она ударилась об кафель пола. В результате скончалась до приезда скорой медицинской помощи", – подчеркнул Данияр Тагаев.

Фото: Zakon.kz

Далее прокурор уточнил, что мачеха, увидев, что ребенок мертв, позвонила сожителю.

"С целью сокрытия преступления и во избежание уголовной ответственности она позвонила Бакену Галымжанулы и сообщила, что девочка скончалась случайно, после падения на пол в ванной комнате", – заключил прокурор.

Подсудимая Балжан Турлыбек вину не признала.

На процессе допрошена потерпевшая сторона – бабушка Карины – Елена Закураева. Женщина с рождения воспитывала и содержала внучку. До убийства, последние четыре месяца, девочка жила с отцом и мачехой, за это время она видела ее два раза.

"Карина родилась у нас дома, мы все вместе жили. От Карины мама отказалась, когда ей было 10 месяцев. При мне сын ее не бил, боялся меня. Потом, когда переехал к Балжан и решил забрать внучку, я не хотела отдавать ее, но ее все равно забрали. Как-то я на площадке видела внучку, она подбежала и говорит: "Балжан сказала, что ты умерла. Они меня каждый день два-три раза бьют, забери меня". Тут Балжан подошла, отругала ее, сказала, что она дома получит и забрала", – сказала Елена Закураева.

Фото: Zakon.kz

Также женщина рассказала, что в день убийства она на улице находилась с дочерью и сыном.

"Балжан позвонила Бакену, он поставил на громкую связь, и Балжан сказала: "Приезжай, кажется я ее убила". Это мы слышали. Он помчался. Мы толком ничего не поняли. Мне стало плохо, подумав, что это может быть Карина", – добавила бабушка убитой.

Также на суде допрошена тетя девочки Екатерина Закураева. Она поделилась, что раньше девочка не страдала никакими болезнями.

Фото: Zakon.kz

"Она не страдала никакими болезнями, тем более не какала под себя. Бакен мне рассказал, что ребенок какается, Балжан ее бьет. Я хотела ее к себе забрать, но он отказался. Как-то в магазине увидела Карину, она была вся в синяках… Меня вообще шокировало то, чтобы никто ничего не узнал, Баке и Балжан вместе искупали мертвого ребенка, вещи постирали и вызвали скорую", – рассказала Екатерина Закураева.

Кроме того, на суде допрошены свидетели. Одна из них Наталья Матвеева, которая рассказала, что подсудимая была проблемной соседкой.

Фото: Zakon.kz

"До того, как выйти в магазин, я слышала удары об пол, как будто мешки с песком бросали, глухой звук. Я шла после магазина, увидела Балжан, у нас должно было быть собрание, я подошла и увидела, что она была не такая, как обычно. Вообще, Карина сначала была веселая, а потом стала замкнутая, куда поставят, там и стояла, как солдатик. Допоздна звуки были разные, пьянки, гулянки, драки", – вспомнила Наталья Матвеева.

Другая соседка Олеся Шадурова также доложила, что не раз была свидетелем того, как общественница сильно ругала дома кого-то, вероятно, Карину.

"Она кричала: "Убирай за собой говно". Это было систематически, поэтому мы привыкли и особо не обращали на это внимание", – сказала Олеся Шадурова.

В июле 2023 года казахстанцев шокировала новость об убийстве семилетней Карины в Алматы. По подозрению в убийстве падчерицы задержали мачеху – известную общественницу Балжан Турлыбек.

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