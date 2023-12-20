Убийство падчерицы: отец семилетней Карины рассказал подробности

В Алматы 20 декабря 2023 года в ходе главного судебного разбирательства допрошен отец убитой семилетней Карины. Корреспондент Zakon.kz расскажет, что он поведал суду.

На скамье подсудимых – 47-летняя мачеха девочки – известная общественница Балжан Турлыбек. Она обвиняется по ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК.

Фото: Zakon.kz

Судья СМУС Ерлан Болатов вызвал на допрос отца девочки – Бакена Галымжанулы, который выступил в качестве свидетеля. Он сожительствовал с подсудимой с сентября 2022 года до момента убийства, то есть до июля 2023 года.

"Я работал дворником. В прошлом году ко мне подошла Балжан и предложила работу, так завязались наши отношения. Дочку Карину жить вместе забрали в апреле 2023 года. Балжан сказала сейчас забери, потом можешь ее не приводить. По началу она ее не трогала, потом, когда сын Балжан съехал, она начала руки распускать. Из-за того, что ребенок какался, не слушался", – рассказал отец семилетней Карины.

Фото: Zakon.kz

Мужчина рассказал, что произошло в день убийства дочери.

"10 июля 2023 года я был на улице, Балжан позвонила, говорит: "Я кажется ее убила, приходи домой". Я пришел, увидел, что ребенок в ванной лежит. Вещи на полу валялись. Жена мыла дочь, потом домыла ее. Она вытащила ее, искусственное дыхание делала. Ребенок был жив, хрипы слышны были. У нее лоб опухший был, синяков много было на теле", – поведал Бакен Галымжанулы.

Также он рассказал о дальнейших действиях пары после убийства семилетний дочери.

"Балжан сказала, что будем дальше делать. Предложила полиции сказать, что ребенок сам упал в ванной. Якобы я на балконе, а она дома убиралась в этот момент. Я был в шоке от произошедшего, пил успокоительные. Когда стражи порядка приехали, я сказал так, как велела Балжан", – пояснил Бакен Галымжанулы.

Отец, увидев состояние ребенка, побежал в аптеку и по пути вызвал скорую медицинскую помощь, сказав, что девочка упала в ванной. Врачи приехали и констатировали смерть.

На предыдущем судебном процессе соседи рассказали, как мачеха периодически кричала в квартире на кого-то со словами "убирай за собой говно".

Материал по теме Убийство семилетней падчерицы: в Алматы судят известную общественницу

В июле 2023 года казахстанцев повергла в шок новость об убийстве семилетней Карины в Алматы. По подозрению в убийстве падчерицы задержали мачеху – известную общественницу Балжан Турлыбек.

Похороны семилетней Карины состоялись в Алматы 13 июля 2023 года.