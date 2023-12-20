Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Убийство падчерицы: отец семилетней Карины рассказал подробности

Убийство падчерицы, отец семилетней Карины рассказал подробности Фото: Zakon.kz
В Алматы 20 декабря 2023 года в ходе главного судебного разбирательства допрошен отец убитой семилетней Карины. Корреспондент Zakon.kz расскажет, что он поведал суду.

На скамье подсудимых – 47-летняя мачеха девочки – известная общественница Балжан Турлыбек. Она обвиняется по ч. 3 ст. 99 "Убийство малолетнего лица" УК РК.

Убийство падчерицы: отец семилетней Карины рассказал подробности

Фото: Zakon.kz

Судья СМУС Ерлан Болатов вызвал на допрос отца девочки – Бакена Галымжанулы, который выступил в качестве свидетеля. Он сожительствовал с подсудимой с сентября 2022 года до момента убийства, то есть до июля 2023 года.

"Я работал дворником. В прошлом году ко мне подошла Балжан и предложила работу, так завязались наши отношения. Дочку Карину жить вместе забрали в апреле 2023 года. Балжан сказала сейчас забери, потом можешь ее не приводить. По началу она ее не трогала, потом, когда сын Балжан съехал, она начала руки распускать. Из-за того, что ребенок какался, не слушался", – рассказал отец семилетней Карины.
Убийство падчерицы: отец семилетней Карины рассказал подробности

Фото: Zakon.kz

Мужчина рассказал, что произошло в день убийства дочери.

"10 июля 2023 года я был на улице, Балжан позвонила, говорит: "Я кажется ее убила, приходи домой". Я пришел, увидел, что ребенок в ванной лежит. Вещи на полу валялись. Жена мыла дочь, потом домыла ее. Она вытащила ее, искусственное дыхание делала. Ребенок был жив, хрипы слышны были. У нее лоб опухший был, синяков много было на теле", – поведал Бакен Галымжанулы.

Также он рассказал о дальнейших действиях пары после убийства семилетний дочери.

"Балжан сказала, что будем дальше делать. Предложила полиции сказать, что ребенок сам упал в ванной. Якобы я на балконе, а она дома убиралась в этот момент. Я был в шоке от произошедшего, пил успокоительные. Когда стражи порядка приехали, я сказал так, как велела Балжан", – пояснил Бакен Галымжанулы.

Отец, увидев состояние ребенка, побежал в аптеку и по пути вызвал скорую медицинскую помощь, сказав, что девочка упала в ванной. Врачи приехали и констатировали смерть.

На предыдущем судебном процессе соседи рассказали, как мачеха периодически кричала в квартире на кого-то со словами "убирай за собой говно".

Материал по теме

Убийство семилетней падчерицы: в Алматы судят известную общественницу

В июле 2023 года казахстанцев повергла в шок новость об убийстве семилетней Карины в Алматы. По подозрению в убийстве падчерицы задержали мачеху – известную общественницу Балжан Турлыбек.

Похороны семилетней Карины состоялись в Алматы 13 июля 2023 года.

Читайте также

В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
В Казахстане изменили правила проведения техосмотра
В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан
В Казахстане ужесточают правила кредитования для защиты граждан
Дети и их родители могут жаловаться в ООН: Токаев подписал закон
Дети и их родители могут жаловаться в ООН: подписан закон
Сахибам Садырова
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
37 млрд тенге штрафа получила компания из Атырауской области за опасные отходы
37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев
педагог
Как мотивировать детей учиться, рассказала педагог из Кокшетау
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: