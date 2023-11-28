Как изменится рынок труда в Казахстане

Правительство РК утвердило Концепцию развития рынка труда на 2024-2029 годы, разработанную Министерством труда и социальной защиты населения РК, сообщает Zakon.kz.

Реализация предлагаемых в ней мер, как следует из информации Минтруда, приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости.

"Концепция разработана с учетом национальных приоритетов и целей, а также международных обязательств и стандартов в области труда и занятости. Это документ стратегического характера, который определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года", – говорится в сообщении 28 ноября 2023 года.

Совместно с представителями Всемирного банка проведен анализ по обзору рынка труда, с учетом динамики и структуры создания рабочих мест, анализ секторов экономики, имеющиеся предпосылки локализации производственной цепочки и т. д.

Основными проблемными вопросами рынка труда, которые требуют комплексного и системного подхода к их решению, являются: низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов;

несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения;

высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников;

неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и другие.

По данным Минтруда, благодаря демографическому росту в 2000-х годах в Казахстане к 2029 году приток молодежи на рынок труда составит свыше 300 тыс. человек ежегодно. Обеспечение занятости граждан, пополняющих рынок труда, требует принятия мер по созданию новых качественных рабочих мест.

В соответствии с концепцией, основными характеристиками качественного рабочего места являются: стабильная занятость (не менее шести месяцев в год),

достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе),

безопасные условия труда,

возможности для профессионального развития и карьерного роста,

обеспечение трудовых прав и социальной защиты.

Драйвером роста качественной занятости должны стать:

индустриализация ключевых реальных секторов экономики, таких как промышленность (горнодобывающая, обрабатывающая, энергетика, водоснабжение), строительство, транспортная отрасль, торговля и услуги, сельское хозяйство, IT-сфера, искусство и туризм, а также оборонная деятельность;

внедрение и продвижение новых технологий;

создание новых видов занятости, основанных на гибкости рабочего времени.

Концепцией предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики и развитию офтейк-контрактов в западных регионах.

"С учетом того, что основной спрос на рынке труда приходится на специалистов средней квалификации в ближайшие годы драйвером развития человеческого капитала будет техническое и профессиональное образование. Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки знаний и навыков". Пресс-служба МТСЗН РК

Также большое внимание в концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников, которых по итогам 2022 года в Казахстане насчитывается порядка 1 млн человек. Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.

"Развитие инфраструктуры рынка труда будет осуществляться через повсеместную цифровизацию всех услуг, оказываемых государством в сфере содействия занятости и социальной защиты. Основными критериями станут прозрачность и повышение доступности для всех". Пресс-служба МТСЗН РК

Автоматизация и цифровизация позволят в режиме реального времени отслеживать и анализировать ситуацию на рынке труда, определять потребность в кадрах, корректировать и актуализировать образовательные программы под реальные нужды экономики, а также оценивать эффективность мер экономического стимулирования.

"Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,8 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на более чем 280 тыс." Пресс-служба МТСЗН РК

23 октября 2023 года сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разработало проект Концепции развития рынка труда до 2030 года. Подробности по ссылке.