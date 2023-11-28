Как изменится рынок труда в Казахстане
Реализация предлагаемых в ней мер, как следует из информации Минтруда, приведет к увеличению количества качественных рабочих мест до 3,8 млн и улучшению структуры занятости.
"Концепция разработана с учетом национальных приоритетов и целей, а также международных обязательств и стандартов в области труда и занятости. Это документ стратегического характера, который определяет основные направления, мероприятия, индикаторы и ответственных исполнителей по развитию рынка труда на период до 2030 года", – говорится в сообщении 28 ноября 2023 года.
Совместно с представителями Всемирного банка проведен анализ по обзору рынка труда, с учетом динамики и структуры создания рабочих мест, анализ секторов экономики, имеющиеся предпосылки локализации производственной цепочки и т. д.
Основными проблемными вопросами рынка труда, которые требуют комплексного и системного подхода к их решению, являются:
- низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов;
- несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения;
- высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников;
- неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и другие.
По данным Минтруда, благодаря демографическому росту в 2000-х годах в Казахстане к 2029 году приток молодежи на рынок труда составит свыше 300 тыс. человек ежегодно. Обеспечение занятости граждан, пополняющих рынок труда, требует принятия мер по созданию новых качественных рабочих мест.
В соответствии с концепцией, основными характеристиками качественного рабочего места являются:
- стабильная занятость (не менее шести месяцев в год),
- достойный уровень оплаты труда (не ниже медианной заработной платы в регионе),
- безопасные условия труда,
- возможности для профессионального развития и карьерного роста,
- обеспечение трудовых прав и социальной защиты.
Драйвером роста качественной занятости должны стать:
- индустриализация ключевых реальных секторов экономики, таких как промышленность (горнодобывающая, обрабатывающая, энергетика, водоснабжение), строительство, транспортная отрасль, торговля и услуги, сельское хозяйство, IT-сфера, искусство и туризм, а также оборонная деятельность;
- внедрение и продвижение новых технологий;
- создание новых видов занятости, основанных на гибкости рабочего времени.
Концепцией предусмотрены меры по первичной индустриализации в южных регионах страны, реиндустриализации в центральных и восточных областях, кластеризации агробизнеса на севере республики и развитию офтейк-контрактов в западных регионах.
"С учетом того, что основной спрос на рынке труда приходится на специалистов средней квалификации в ближайшие годы драйвером развития человеческого капитала будет техническое и профессиональное образование. Соответствие приобретаемых знаний и навыков требованиям работодателей планируется обеспечить за счет развития Национальной системы квалификаций посредством разработки образовательных программ на основе профессиональных стандартов и независимой оценки знаний и навыков".Пресс-служба МТСЗН РК
Также большое внимание в концепции уделено новым подходам формализации платформенных работников, которых по итогам 2022 года в Казахстане насчитывается порядка 1 млн человек. Главными преимуществами платформенной занятости являются: гибкость рабочего времени, возможность совмещения с основной деятельностью, баланс карьеры и личной жизни. Поэтому спектр платформенной занятости будет расширяться с каждым годом, проникая в сферы услуг, туризма, IT, торговли, строительства, недвижимости и другие. Основная задача государства – обеспечить защиту трудовых прав и социальные гарантии для платформенных работников.
"Развитие инфраструктуры рынка труда будет осуществляться через повсеместную цифровизацию всех услуг, оказываемых государством в сфере содействия занятости и социальной защиты. Основными критериями станут прозрачность и повышение доступности для всех".Пресс-служба МТСЗН РК
Автоматизация и цифровизация позволят в режиме реального времени отслеживать и анализировать ситуацию на рынке труда, определять потребность в кадрах, корректировать и актуализировать образовательные программы под реальные нужды экономики, а также оценивать эффективность мер экономического стимулирования.
"Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. В экономике страны к 2029 году планируется обеспечить 3,8 млн качественных рабочих мест, что составит 45% в общей структуре занятости. Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на более чем 280 тыс."Пресс-служба МТСЗН РК
23 октября 2023 года сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК разработало проект Концепции развития рынка труда до 2030 года. Подробности по ссылке.