Как будет развиваться казахстанский рынок труда до 2030 года

Министерство труда разработало проект Концепции развития рынка труда до 2030 года, сообщает Zakon.kz.

В проекте Концепции указывается, что в ближайшие 10 лет перед Казахстаном стоит двуединая задача:

добиться высокого уровня жизни, справедливого распределения доходов и значительного сокращения неравенства граждан;

перейти от "экономики простых вещей" к "сложной экономике" - экономике, основанной на приобретении и использовании продуктивных знаний для построения сложных и технологически продвинутых товаров, услуг и производств.

Современное состояние казахстанского рынка труда характеризуется следующим:

Низкая производительность труда и недостаточная диверсификация экономики, зависящей от добычи и экспорта природных ресурсов.

Несоответствие квалификации и навыков работников требованиям рынка труда, а также недостаточное развитие системы профессионального образования и обучения.

Высокая доля неформальной занятости, особенно в сельской местности, а также низкий уровень защиты прав и интересов работников.

Неравенство по доступу к рабочим местам и доходам между различными группами населения, такими как женщины, молодежь, люди с инвалидностью, этнические меньшинства и другие.

Помимо этого рынок труда Казахстана подвержен внешней конкуренции, наблюдается устойчивый рост эмиграции квалифицированных специалистов. Среди выехавших в другие страны 60% лиц с высшим и технически-профессиональным образованием. При этом 64% казахстанцев обдумывают возможность переезда за рубеж.

Ситуация будет осложняться тем, что к 2030 году 74% рабочей силы в Казахстане будут представлять "миллениалы" и поколение "Z". Они выбирают новые модели поведения и ценности – ценят гибкие формы занятости. Это поколение имеет свое понимание баланса между профессиональной и личной жизнью, могут пойти на финансовые уступки ради гибкости трудового графика. Новое поколение не зацикливается на профессиональной карьере и пожизненной приверженности одному делу. Они готовы тратить больше времени и денег на образование.

В связи с новыми вызовами в Казахстане должна быть создана новая идеология рынка труда. Центральное место в ней занимает понятие "качественные рабочие места"– рабочие места, которые обеспечивают работникам достойную оплату труда, безопасные и здоровые условия труда, возможности для профессионального развития и карьерного роста, социальную защиту и трудовые права, а также уважение и признание в обществе.

"Качественное рабочее место" характеризуется постоянной занятостью, уровнем оплаты труда не менее медианной заработной платы в регионе, наличием льгот и безопасной рабочей среды, и определяется следующим:

уровень оплаты труда ≥ медианной заработной платы в регионе. Для абсорбирования возникших шоков в экономике, медианная зарплата в регионах подлежит пересмотру каждые 6 месяцев;

постоянная занятость означает, что работник должен находиться на постоянной занятости ≥ 6 месяцев;

льготы, такие как пенсионное обеспечение, оплачиваемый отпуск, медицинское страхование и другие формы компенсаций;

безопасная рабочая среда, для оценки безопасности рабочей среды предприятия используется методика сравнения количества производственных травм и смертей относительно рабочих мест в данной отрасли.

Росту качественной занятости будут способствовать индустриализация ключевых секторов экономики, внедрение новых технологий, обеспечивающих повышение производительности труда и создание новых видов занятости.

Концепция предусматривает создание качественных рабочих мест в горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, строительстве, транспортной отрасли, торговле и услугах, а также в сельском хозяйстве.

Для стимулирования спроса на качественные рабочие места разработчики предлагают ряд мер:

Изменение правил госзакупок, включение в квалификационные требования при государственных закупках критерия по количеству "качественных рабочих мест".

Эффективное налоговое администрирование и устранение административных барьеров для малого и среднего бизнеса, обеспечивающее укрупнение малых предприятий и исключение дробления.

Сокращение участия государственных предприятий для создания конкурентных условий в экономике.

Включение критерия по расширению и созданию качественных рабочих мест при предоставлении государственной поддержки субъектам бизнеса.

Применение оффтейк контрактов для развития местного содержания в регулируемых закупах (гарантия закупа).

Разработка комплексной программы по стимулированию выхода рабочей силы из неформального сектора и предоставление налоговых каникул и инфраструктурных преференций в целях стимулирования бизнеса к выходу из теневого сектора.

Повышение (кратное) размера компенсаций за утрату трудоспособности или смерти от несчастного случая на производстве, а также модернизация системы обязательного страхования через значительное увеличение (или снижение) страховых премий для предприятий.

Внедрение автоматизированной скоринговой модели МСБ (уплата налогов, соц.отчислений) для получения преференций (условная скидка в госзакупе, контракты с инвесторами, льготные кредиты, инфраструктура и т.д.).

Помимо этого предстоит изменить структуру системы образования. Так, если на сегодняшний день соотношение выпускников колледжей (ТиПО) к выпускникам вузов составляет 46 к 54, то задача довести это соотношение до 70 к 30 соответственно.

Повышение качества ТиПО предполагается за счет следующих мероприятий:

Создание отраслевых центров компетенции (центры профессионального мастерства) на базе организаций ТиПО в соответствии с приоритетами региональных экономик (1 центр на несколько областей\городов).

Передача организаций ТиПО в доверительное управление крупным предприятиям в рамках "оффтейк" контрактов.

Кластеризация ТиПО для повышения эффективности образовательных программ с определением "якорных" организаций, внедрение современных форм управления.

Профилизация организаций ТиПО в соответствии с развитием отраслевых кластеров экономики и внедрение сетевой формы обучения.

Внедрение программы ранней профдиагностики школьников и ориентации на востребованные профессии.

Признание результатов обучения ТиПО для продолжения образования в высших учебных заведениях.

Подготовка молодежи в рамках индустриализации и урбанизации, в том числе в южных регионах

Внедрение ERP-системы для координации деятельности сетевых ТиПО и мониторинга эффективности образовательных программ.

Также разработчики проекта предусматривают ряд мер по развитию национальной системы квалификаций (НСК).

Так, при непосредственном участии бизнеса будет продолжена работа по разработке новых и актуализации существующих профстандартов, которые станут базовым документом по установлению квалификационных требований к работникам и к сложности определения видов работ. Будучи эталоном требований рынка труда в конкретном направлении (в виде экономической деятельности), они являются своего рода техническим заданием от бизнеса на подготовку специалистов. Определяя исчерпывающий набор знаний, навыков и компетенций по всем профессиям и занятиям (согласно перечня НКЗ), профстандарты будут основой по гармонизации действующих НПА (НКЗ, ЕТКС и КС).

Помимо этого, профстандарты должны стать основой и для развития справочника "Банк навыков", что позволит сформировать единый перечень профессиональных навыков по конкретной группе занятий, а также условием для разработки и обновления образовательных программ технического и профессионального, высшего и послевузовского образования, онлайн курсов и введения сертификации по признанию квалификации и навыков на соответствие требований работодателя, рынка труда и новой экономики. Данные о востребованных навыках, кодифицированные и соответствующим образом систематизированные должны быть доступны всему населению.

Наряду с классической системой образования важная роль отводится онлайн обучению

Так, на базе Электронной биржи труда будет продолжена работа по развитию единого образовательного онлайн портал для массового повышения квалификации рабочей силы.

В результате онлайн обучения станет возможным:

повышение квалификации или приобретение навыков, реально востребованных на рынке труда;

обеспечение оперативного переобучения в связи с быстрой сменой профессиональных знаний, умений и навыков;

ликвидация цифровой безграмотности и формирование цифровой культуры граждан.

Концепцией предусмотрено переформатирование работы Центров занятости населения.

Приоритетом деятельности центров занятости населения станет планирование результатов, внедрение оценки достижения результатов, переход на финансирование центров занятости по тарифам за оказанные услуги, а также вознаграждение труда сотрудников исключительно по итогам работы.

Задача центра занятости будет заключаться в обеспечении индивидуального подхода в работе с безработными и выработки правильного и достаточного набора услуг для них. То есть будет обеспечен переход к работе с безработными на принципах кейс-менеджмента.

Цифровая трансформация центров занятости будет предусматривать полный переход оказания услуг в цифровой формат. Будут разработаны механизмы дистанционного карьерного консультирования, инструменты видео-резюме и видео-собеседований с работодателями, а также использован искусственный интеллект при сопоставлении вакансий и резюме при поиске работы.

Цифровизация рынка труда

В рамках дальнейшего развития портала enbek.kz будут разработаны следующие сервисы:

Индивидуальный подбор вакансий в соответствии с навыками на основе искусственного интеллекта;

Конструктор карьерного пути и профориентатор;

Возможность региональной и международной трудовой миграции;

Расширение доступности и обеспечение массовости онлайн обучения;

Независимая оценка и сертификация навыков;

Заключение электронных трудовых договоров (безбумажное);

Электронный сервис "Платформенная занятость".

Все это позволит гражданам перейти от простого поиска работы к проактивному трудоустройству, а также создаст условия для повышения доходов через развитие навыков, трудовую мобильность, упрощенное оформление трудовых отношений.

Создание условий для занятости граждан предпенсионного возраста и лиц с инвалидностью

Для поддержки возможностей трудоустройства старшего поколения предусмотрены:

стимулирование работодателей для найма лиц предпенсионного возраста посредством субсидирования заработных плат. Это позволит старшему поколению доработать до официального выхода на пенсию и тем самым обеспечить достойную старость;

вовлечение рабочей силы старшего возраста в культуру "обучения в течение всей жизни" для непрерывного повышения квалификации посредством приобретения навыков. Широкий доступ и актуальность, приобретаемых в ходе обучения навыков, обеспечит онлайн обучение на бесплатной государственной платформе. Комбинация профессионального опыта и приобретение новых навыков позволит лицам старшего возраста сохранять конкурентоспособность на рынке труда, не уступая молодой рабочей силе.

В целях содействия занятости лиц с инвалидностью будут применятся следующие инструменты:

стимулирование найма лиц с ограниченными возможностями через субсидирование заработных плат, а также возмещение расходов по адаптации и обучению на рабочих местах;

квотирование рабочих мест для лиц с инвалидностью, а также стимулирования использования квот для найма новых работников, а не сохранения рабочих мест;

развитие системы поддержки и стимулирования трудоустройства в зависимости от степени трудоспособности, стремлений и социальных характеристик лица с инвалидностью, при этом не ограничиваясь формальной оценкой медицинского заключения.

Какие результаты ожидаются от реализации Концепции

Реализация предлагаемых мер приведет к увеличению количества качественных рабочих мест и улучшению структуры занятости. Так, планируется, что к 2029 году в экономике будет 3,6 млн качественных рабочих мест, что будет составлять 45% в общей структуре занятости.

Кроме того, будут достигнуты следующие показатели:

Среднегодовой темп роста качественных рабочих мест составит 10%.

1,5 млн чел. повысят доходы до уровня выше медианной зарплаты

Ежегодно количество людей с доходами, превышающими медианные, будет увеличиваться в среднем на 251 тысячу.

Проект Концепции размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 ноября 2023 года.