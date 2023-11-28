Правила присвоения ИИН иностранцам обновят в Казахстане

Министерство внутренних дел подготовило изменения в Правила оказания государственной услуги "Формирование и корректировка индивидуального идентификационного номера иностранцам и лицам без гражданства, временно пребывающим в РК", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила оказания госуслуги, которая оказывается Государственной корпорацией "Правительство для граждан", изложены в новой редакции.

Иностранец или лицо без гражданства для формирования ИИН лично обращается к МВД через государственную корпорацию по месту пребывания путем подачи заявления по утвержденной форме.

Для этого нужно подать следующие документы:

заявление по форме;

документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или правительством РК). При этом добавлено, что данные по фамилии, имени, отчеству заполняются в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству и т.д. заполняются в соответствии с зоной визуальной проверки.

Если в документе отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально-заверенный перевод документа.

При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у иностранцев, лиц без гражданства и лиц с неурегулированным статусом, осужденных по приговору суда РК к лишению свободы, основанием для получения ИИН является заявление.



Вместе с тем иностранцы могут при необходимости внести корректировку в ИИН.

Для это нужно представить следующие документы:

заявление по форме;



документ удостоверяющий личность (действительный заграничный паспорт, если иной порядок не установлен соглашением РК с соответствующей стороной или правительством РК. Данные по фамилии, имени, отчеству заполняются в соответствии с машиносчитываемой зоной, а данные по дате рождения, месту рождения, гражданству и т.д. заполняются в соответствии с зоной визуальной проверки.

нотариально удостоверенная доверенность, в случае обращения представителя услугополучателя.



свидетельство о перемене установочных данных.

Если в документе иностранца отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество, место рождения) на кириллице или латинице, необходимо приложить соответствующий нотариально-заверенный перевод документа.

Стоит отметить, что в заявлении имя, фамилия и отчество указываются в латинской транскрипции, указывается также дата и страна рождения, гражданство, национальность.

Предусматривается, что услуга оказывается в течение одного рабочего дня, максимально допустимое время ожидания для сдачи пакета документов – 15 минут; максимально допустимое время обслуживания – 20 минут. При этом государственная услуга оказывается бесплатно.

В процессе оформления заявки по формированию ИИН, в ИИС ЦОН вносится номер паспорта заявителя. Через интеграцию ИИС ЦОН с ЕИС "Беркут" заполняются установочные данные об иностранце и проверяется факт о пересечении государственной границы РК, подтверждающий его пребывание.

Основанием для отказа в присвоении ИИН или корректировке может стать:

установление недостоверности документов, представленных для получения госуслуги или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя данным и сведениям, необходимым для оказания госуслуги, требованиям правил;

в случае выявления у заявителя ранее зарегистрированного ИИН (за исключением случаев корректировки ИИН);

если на момент получения государственной услуги по формированию ИИН заявитель находится за пределами РК.

Выдача готовых документов при обращении через госкорпорацию осуществляется при предъявлении документов, удостоверяющих личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов, либо его представителя, действующего на основании документа, в котором указываются соответствующие полномочия представителя.

Правила также предусматривают выдачу дубликата регистрационного свидетельства.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 декабря.



