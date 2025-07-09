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События

Смерть 13 постояльцев хостела в Алматы: суд вынес приговор

Смерть 13 постояльцев хостела Алматы: суд вынес приговор , фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 15:15 Фото: Zakon.kz
9 июля 2025 года поставлена точка в громком деле о пожаре в хостеле Алматы, который произошел в ноябре 2023 года и унес жизни 13 человек, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело рассматривалось в Алмалинском районном суде под председательством судьи Ернара Касымбекова. На скамье подсудимых – арендатор помещения Адильбек Мухамедьяров и собственник компании Александр Пекельник, который занимался установкой систем пожарной безопасности.

Суд признал Адильбека Мухамедьярова виновным, ему назначено 5 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности. Он содержался под домашним арестом с марта 2024 года, поэтому его взяли под стражу в зале суда.

Александр Пекельник признан виновным и лишен свободы на 4 года. Он будет отбывать срок в учреждении исполнительной системы минимальной безопасности.

Суд длился девять месяцев. Судья пояснил, что вина подсудимых доказана в полном объеме. Из-за нарушения санитарных норм и безответственного отношения к работе 13 постояльцев хостела не смогли спастись от пожара.

"Подсудимый Мухамедьяров хаотично разместил матрацы в проходе. Выход и пути эвакуации были закрыты ими, что затруднило положение постояльцев, и не все сумели покинуть задымленное помещение. Пожарные работали в тяжелых условиях. Если бы не эти материалы, то пожар бы не случился. По Пекельнику – его вина доказана договором о поставке оборудования, в котором он взял на себя ответственность. Он не контролировал, кто и как устанавливает пожарную сигнализацию, он только подписывал документы. Это безответственность. К работе по установке пожарной безопасности были допущены люди без специального образования. Пекельник не контролировал, чтобы работы проводились по проектно-сметной документации. Из-за чего постояльцы не смогли вовремя проснуться и покинуть задымленное здание", – пояснил приговор судья.

Потерпевшие просили по 20-30 млн тенге в качестве компенсации. Однако суд, учитывая количество потерпевших и доходы подсудимых, снизил сумму возмещения морального вреда до 7 млн тенге каждому.

Пожар в хостеле Алматы случился в ноябре 2023 года. В нем погибли 13 человек: девять казахстанцев, двое россиян и двое узбекистанцев. В момент происшествия внутри находились 72 постояльца, 59 из них сумели выбраться на улицу.

16 октября 2024 года в ходе главного судебного разбирательства прокурор озвучил обвинительный акт, отметив, что подсудимые обвиняются в преступлении средней тяжести против общественного порядка, в частности, в нарушении требований пожарной безопасности.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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