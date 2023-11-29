В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов
Персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и пени ведется государственной корпорацией на основании сведений из базы данных вкладчиков (получателей) и включает в себя следующие персональные данные по каждому вкладчику:
- индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
- фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения, пол, адрес места жительства, гражданство вкладчика;
- серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанных документов и наименование выдавшего их органа;
- об изменении номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность;
- об изменении гражданства;
- об изменении реквизитов, статуса вкладчика (получателя);
- о перечисленных обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных пенсионных взносах или пени, а также их возврата;
- об агентах по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов, включая наименование и реквизиты агента.
Государственная корпорация:
- обеспечивает своевременное внесение сведений и изменений в базу данных;
- организовывает надежное хранение сведений, содержащихся в базе данных, в соответствии с законом "О персональных данных и их защите";
- ежемесячно до 10 числа предоставляет в уполномоченный орган сведения о количестве вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, а также о суммах перечисленных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и количестве агентов.
Также предусматривается, что госкорпорация ежедневно производит сверку реквизитов вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в базе данных со сведениями ГБД ФЛ.
При выявлении расхождений в реквизитах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов фамилии, имени, отчества, даты рождения, ИИН и пола госкорпорация приводит реквизиты вкладчика обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствие с данными ГБД ФЛ в течение одного дня.
Передача сведений об изменении реквизитов вкладчика (получателя) в ЕНПФ осуществляется электронным способом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в базу данных.
Приказ был подписан 9 августа 2023 года, но вводится в действие с 9 декабря 2023 года.