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В Казахстане утвердили правила персонифицированного учета пенсионных взносов

В Казахстане утвердили правила ведения персонифицированного учета пенсионных взносов Фото: Zakon.kz
Министр труда и социальной защиты населения своим приказом утвердил Правила ведения персонифицированного учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и пени, сообщает Zakon.kz.

Персонифицированный учет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и пени ведется государственной корпорацией на основании сведений из базы данных вкладчиков (получателей) и включает в себя следующие персональные данные по каждому вкладчику:

  • индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
  • фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, место рождения, пол, адрес места жительства, гражданство вкладчика;
  • серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанных документов и наименование выдавшего их органа;
  • об изменении номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность;
  • об изменении гражданства;
  • об изменении реквизитов, статуса вкладчика (получателя);
  • о перечисленных обязательных пенсионных взносах, обязательных профессиональных пенсионных взносах или пени, а также их возврата;
  • об агентах по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов, включая наименование и реквизиты агента.

Государственная корпорация:

  • обеспечивает своевременное внесение сведений и изменений в базу данных;
  • организовывает надежное хранение сведений, содержащихся в базе данных, в соответствии с законом "О персональных данных и их защите";
  • ежемесячно до 10 числа предоставляет в уполномоченный орган сведения о количестве вкладчиков обязательных пенсионных взносов, физических лиц, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, а также о суммах перечисленных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и количестве агентов.

Также предусматривается, что госкорпорация ежедневно производит сверку реквизитов вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в базе данных со сведениями ГБД ФЛ.

При выявлении расхождений в реквизитах вкладчиков обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов фамилии, имени, отчества, даты рождения, ИИН и пола госкорпорация приводит реквизиты вкладчика обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в соответствие с данными ГБД ФЛ в течение одного дня.

Передача сведений об изменении реквизитов вкладчика (получателя) в ЕНПФ осуществляется электронным способом не позднее одного рабочего дня, следующего за днем внесения изменений в базу данных.

Приказ был подписан 9 августа 2023 года, но вводится в действие с 9 декабря 2023 года.

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