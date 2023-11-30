Страны СНГ будут оповещать друг друга об угрозе эпидемий

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 ноября депутаты приняли законопроект "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказала министр здравоохранения Ажар Гиният, соглашение предусматривает согласованные мероприятия по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, в связи с которыми вводят режим ЧС.

Полный перечень болезней есть в приложении к соглашению.

"Кроме того, соглашение направлено на предотвращение завоза и обращения товаров, потенциально опасных для здоровья населения и ассоциируемых с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Координацию взаимодействия сторон по вопросам от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней возлагают на совет главных государственных санитарных врачей государств-участников СНГ". Ажар Гиният

По словам главы министерства, соглашение обязывает страны СНГ оперативно информировать друг друга о случаях выявления и распространения опасных болезней и товаров. Также оно предусматривает оказание практической, технической помощи в проведении противоэпидемических мероприятий по просьбе любой из сторон.

Глава Минздрава подчеркнула, что принятие документа позволит обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в странах СНГ.

Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ подписали восемь стран-участниц из 11.

В октябре 2023 года в селе Топар Карагандинской области ввели карантин в связи со вспышкой сибирской язвы. Болезнь выявили у трех человек.