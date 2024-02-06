РК ратифицировал соглашение, которое предусматривает, что страны СНГ будут оповещать об эпидемиях

Казахстан ратифицировал Соглашение о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников СНГ, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территорий государств – участников Содружества Независимых Государств", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что соглашение предусматривает согласованные мероприятия по предотвращению распространения особо опасных болезней и инфекционных заболеваний, в связи с которыми вводят режим ЧС.



Кроме того, соглашение направлено на предотвращение завоза и обращения товаров, потенциально опасных для здоровья населения и ассоциируемых с возможностью возникновения чрезвычайных ситуаций. Координацию взаимодействия сторон по вопросам от завоза и распространения особо опасных инфекционных болезней возложат на совет главных государственных санитарных врачей государств-участников СНГ".

Соглашение обязывает страны СНГ оперативно информировать друг друга о случаях выявления и распространения опасных болезней и товаров. Также оно предусматривает оказание практической, технической помощи в проведении противоэпидемических мероприятий по просьбе любой из сторон.