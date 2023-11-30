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Законодательство РК

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2024 году

Сколько казахстанцев призовут в армию в 2024 году Фото: МО РК
Подготовлен проект указа президента РК "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года", сообщает Zakon.kz.

Для реализации указа президента подготовлен проект постановления правительства, который предприсывает акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать:

  • работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 39 176 человек в возрасте от 18-ти до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
  • медицинское обеспечение призывных пунктов.

Министерству внутренних дел РК предписано организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

А Министерству транспорта РК – обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы РК.

Проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.

В марте – июне и сентябре – декабре 2023 года было призвано в армию 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет.

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