Сколько казахстанцев призовут в армию в 2024 году

Подготовлен проект указа президента РК "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года", сообщает Zakon.kz.

Для реализации указа президента подготовлен проект постановления правительства, который предприсывает акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать:

работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 39 176 человек в возрасте от 18-ти до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;



в возрасте от 18-ти до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; медицинское обеспечение призывных пунктов.



Министерству внутренних дел РК предписано организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.



А Министерству транспорта РК – обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы РК.

Проект размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.

В марте – июне и сентябре – декабре 2023 года было призвано в армию 37 056 человек в возрасте от 18 до 27 семи лет.