Сколько казахстанцев призовут в армию на срочную службу

Принято постановление правительства "О реализации Указа президента РК "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте-июне и сентябре-декабре 2024 года".

Так, акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента предписано в установленном законодательством порядке организовать:

работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте – июне и сентябре – декабре 2024 года граждан мужского пола в количестве 39 180 человек в возрасте от18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;

в возрасте от18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва; медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством РК.

Министерству внутренних дел РК – организовать усиленное дежурство сотрудников органов внутренних дел в местах сбора и отправки в войска призывников.

Министерству транспорта РК предписано обеспечить перевозку уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы и граждан, призванных на воинскую службу в Вооруженные силы РК, МВД РК, МЧС РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК, по заявкам Министерства обороны РК.

Также указывается, что министерствам обороны, внутренних дел, по ЧС возмещение расходов на перевозку граждан, призванных на срочную воинскую службу, а также уволенных в запас военнослужащих срочной воинской службы, производить непосредственно организациям, осуществляющим перевозку, по предъявленным ими счетам в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 февраля 2024 года подписал указ об увольнении военных в запас и очередном призыве в армию.