В пилотный проект по особому налоговому администрированию части предпринимателей внесут изменения

Министерство финансов подготовило поправки и дополнения в Правила реализации пилотного проекта по применению иного порядка налогового администрирования лиц, оказывающих услуги с использованием интернет-платформ, сообщает Zakon.kz.

Пилотный проект действует по 31 декабря 2024 года включительно.

В частности, в правила включили понятие "партнер-интегратор" – это индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, являющееся владельцем информационного продукта, обеспечивающего интеграцию интернет-платформ со специальным мобильным приложением "E-Salyq Business".

Как поясняется, для подключения к сервисам государственных органов возникает необходимость включить в качестве участника пилотного проекта партнера-интегратора, обеспечивающего интеграцию интернет-платформ со специальным мобильным приложением "E-Salyq Business" при наличии документов о прохождении испытаний на информационную безопасность, поскольку Операторы интернет-платформ в настоящее время не могут пройти проверку (испытания) на информационную безопасность.

Пилотный проект предусматривает регистрацию и администрирование физических лиц, оказывающих услуги посредством использования интернет-платформы.

Налоговым агентом в части исполнения обязательств по удержанию и перечислению индивидуального подоходного налога ИПН), обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), социальных отчислений (СО) и взносов на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС), является Оператор.

При этом дополнено, что у Оператора не возникают обязательства по предоставлению соответствующих форм налоговой отчетности (200.00) для отражения обязательств исполнителей по ИПН и социальным платежам.

Сумма ИПН исчисляется в размере 1% от полученного дохода исполнителя (без учета расходов).

При получении исполнителем дохода за месяц ниже 1-кратного минимального размера заработной платы (70 000 тенге в 2023 году):

по уплате суммы ИПН, рассчитанного по итогам такого месяца, предоставляется отсрочка сроком на 1 календарный месяц;

сумма такого дохода для целей исчисления социальных платежей учитывается в доходах следующего месяца.

Также в правила добавлены новые пункты о том, что специальные налоговые режимы, установленные статьей 678 Налогового кодекса и осуществляющие виды деятельности, в том числе на которые не распространяется СНР с использованием мобильного приложения, вправе, несмотря на положения пункта 2 статьи 679 Налогового кодекса, по деятельности оказания услуг с использованием интернет-платформы применять СНР с использованием мобильного приложения.

Датой начала применения СНР с использованием мобильного приложения является дата, когда исполнитель становится участником пилотного проекта.

Доходы исполнителя, подтвержденные Оператором, отражаются в мобильном приложении "E-Salyq Business" и облагаются в рамках СНР с использованием мобильного приложения. Такие доходы не подлежат включению в налоговую отчетность, представляемую исполнителем при осуществлении прочей деятельности.

Также говорится, что исполнители, применяющие иные специальные налоговые режимы, фактически осуществляющие исключительно виды деятельности, на которые распространяется действие СНР с использованием мобильного приложения, вправе представить уведомление о применяемом режиме налогообложения для перехода на СНР с использованием мобильного приложения, несмотря на положения пункта 2 статьи 679 Налогового кодекса.

Вместе с тем дополнено, что Оператор вправе:

получать разъяснение от органов государственных доходов о порядке реализации пилотного проекта;

привлекать партнера-интегратора для организации интеграции на основании соглашения.

В свою очередь Комитет госдоходов обязан осуществлять возврат ошибочно (излишне) уплаченной суммы ИПН в порядке и сроки, которые установлены налоговым законодательством.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 14 декабря.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запущен пилотный проект по применению иного порядка налогового администрирования лиц, осуществляющих электронную торговлю товарами через электронную торговую площадку.

Участниками пилотного проекта являются:

Операторы, заключившие на добровольной основе с Комитетом государственных доходов МФ РК Соглашение о пилотном проекте;

исполнители;

органы государственных доходов;

Министерство труда и социальной защиты населения РК;

Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Пилотный проект устанавливает следующий порядок обмена информацией между участниками пилотного проекта:

Оператор (ИП) представляет в Комитет сведения о суммах дохода полученных от электронной торговли через электронную торговую площадку (ЭТП) и возврата товаров продавца. Комитет представляет банкам-партнерам следующие сведения: о суммах налогов для направления пуш-уведомлений продавцам; об итоговых суммах дохода для предварительного заполнения форм налоговой отчетности.

Для участия в пилотном проекте предприниматель подает заявление по применению иного порядка налогового администрирования лиц в Комитет госдоходов. Банк-партнер также подает соответствующее заявление.