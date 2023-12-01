Правила избрания академиков изменили в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 24 ноября внес изменения в правила и критерии избрания академиков Национальной академии Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан (Академия), созданной в форме некоммерческого акционерного общества со стопроцентным участием государства в уставном капитале.

В частности, в правила добавлены следующие новые определения:

претендент к избранию в академики Академии – гражданин РК, имеющий высшее образование и ученую степень, работающий в научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования и предоставивший документы в соответствии с настоящими Правилами на участие в конкурсе;

– гражданин РК, имеющий высшее образование и ученую степень, работающий в научной организации или организации высшего и (или) послевузовского образования и предоставивший документы в соответствии с настоящими Правилами на участие в конкурсе; переходный президиум Академии – временный коллегиальный консультативно-совещательный орган Академии, состоящий из членов Совета директоров Академии, имеющих ученую степень, и руководителя уполномоченного органа в области науки;

– временный коллегиальный консультативно-совещательный орган Академии, состоящий из членов Совета директоров Академии, имеющих ученую степень, и руководителя уполномоченного органа в области науки; президиум Академии – коллегиальный консультативно-совещательный орган Академии, состоящий из действительных академиков Академии, избранных в соответствии с настоящими Правилами и уставом Академии;

– коллегиальный консультативно-совещательный орган Академии, состоящий из действительных академиков Академии, избранных в соответствии с настоящими Правилами и уставом Академии; счетная комиссия – совещательный орган, который проводит подсчет всех баллов по результатам конкурса и дает заключение президиуму Академии;

– совещательный орган, который проводит подсчет всех баллов по результатам конкурса и дает заключение президиуму Академии; экспертная комиссия – совещательный орган, который осуществляет оценку и дает заключение по каждому претенденту в соответствии с качественными и количественными показателями.

Для избрания действительного академика Академия размещает объявление о начале приема документов на своем официальном интернет-ресурсе не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения процедур избрания, за исключением процедур избрания, осуществляемого переходным президиумом.

Объявление о проведении конкурса включает следующие сведения:

наименование организации, проводящей конкурс, с указанием ее местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов, адреса электронной почты;

срок приема документов, который исчисляется со следующего рабочего дня после публикации объявления о проведении конкурса на официальном интернет-ресурсе Академии;

основные требования к участнику конкурса, определяемые настоящими правилами;

перечень необходимых документов, указанных в пункте 7 настоящих Правил, и информацию о способах их представления;

формы заявления и Послужного списка для участия в конкурс;

информацию о порядке обжалования;

сроки и место проведения собеседования.

Выдвигать претендента имеет право научная организация или вуз, имеющие аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, в которой претендент является штатным сотрудником.

Претендента выдвигают на заседании коллегиального органа управления (ученого, научного, научно-технического, технического совета) организации только по одной специальности.

Расширен перечень документов, которые нужно представить для участия в конкурсе:

сопроводительное письмо от организации о выдвижении претендента.

заявление на участие в конкурсе на избрание действительным академиком Академии;

копия документа, удостоверяющего личность претендента (действующего на момент подачи заявления);

справка о наличии либо отсутствии судимости на момент подачи документов, выданная не ранее одного месяца до дня начала приема документов;

копии дипломов, подтверждающие ученую степень (кандидат наук, доктор наук, доктор философии (PhD), доктор по профилю) признанное согласно Правилам признания документов об образовании, и копии документов о присвоении ученых званий (ассоциированный профессор (доцент), профессор);

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности), заверенный соответствующей службой управления персоналом не ранее чем за 30 календарных дней до дня представления документов, в которой претендент является штатным сотрудником, подтверждающий наличие опыта работы у претендента не менее 10 лет в организациях;

копии скриншотов с базы данных Web of Science (Уэп оф сайнс), и (или) Scopus (Скопус), подтверждающих наличие индекса Хирша у претендента, номер ORCID (ОРКИД) (буквенно-цифровой код идентификации научных авторов), Researcher ID (Идентификатор ученого в базе Web of Science (Уэп оф сайнс), Author ID (Уникальный номер автора в базе Scopus (Скопус), при наличии);

копии публикаций за последние 5 лет в рецензируемых научных журналах (входящих в рейтинг не менее Q1 и (или) Q2; для социальных гуманитарных направлений в сфере национальной идентичности – в журналах по перечню, утвержденному Комитетом по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан; для направлений по национальной безопасности и обороне – статьи в специализированных научных журналах);

программа претендента на казахском или русском языке;

копии документов (дипломов, аттестатов), подтверждающих наличие у претендента (при наличии):

звание лауреата международных и (или) государственных премий в области науки и техники;



стипендии в международных и (или) государственных премий в области науки и техники;



членства в международных академиях наук;



охранного документа на изобретение, промышленный образец, полезную модель, селекционное достижение или топологию интегральных микросхем одной из 30 (тридцати) стран, занимающих лидирующие места в актуальном рейтинге глобального индекса инноваций (для гуманитарных наук - наличие охранного документа на объект интеллектуальной собственности);



авторства научной монографии, которая была издана в издательствах Elsevier (Эльзевир), Brill (Брилл), CRC Press (СРС Пресс), DeGruyter (ДеГрюйтер), Edward Elgar Publishing (Эдвар Элгар Паблишинг), John Wiley & Sons (Джон Уайли и Сонс), McGraw Hill (Макроу Хилл), Palgrave Macmillan (Палгрейв Макмиллан), Peter Lang (Питер Лэнг), Prentice Hall (Прентис Холл), Routledge (Рутледж), Sage Publications (Сэйдж Публикейшен), Springer Nature (Шпрингер Нэйчар), Taylor and Francis (Тейлор и Фрэнсис), Wolters Kluwer (Вольтерс Клувер) (далее-доверенные издательства) или в издательстве университета из топ-100 рейтинга US News Best Global Universities Rankings (ЮС Ньюс Бест Глобал Юниверситис Ранкинс) или Academic Ranking of World Universities (Академик Ранкин оф Ворлд Юниверситис) или Times Higher Education World University (Таймс Хайр Эдюкейшн Ворлд Юниверсити);

копии документов, подтверждающих статус консультанта и (или) руководителя не менее 3 докторов философии (PhD) и (или) кандидатов наук или докторов наук (при наличии) (включая, но не ограничиваясь, копии приказа о назначении или сертифицированное письмо);

документ о государственной регистрации наукоёмкого продукта (при наличии).

Как избирается академик НАН

Конкурс состоит из трех этапов:

I этап - рассмотрение документов претендентов на соответствие требованиям и критериям избрания в академики Академии;

II этап - оценка претендентов экспертной комиссией по бальной системе;

III этап - оценка программы претендента президиумом Академии.

Защита программы претендента на заседании Общего собрания действительных академиков Академии проводится в очной форме и при их присутствии в течении 15 рабочих дней со дня получения протокола экспертной комиссии.

Избрание в академики Академии производится на заседании Общего собрания действительных академиков Академии при наличии кворума не менее двух третей от общего числа действительных академиков Академии.

Подсчет баллов производит счетная комиссия из 3 человек, формируемая Общим собранием действительных академиков Академии. В счетную комиссию не входят члены президиума Академии, а также члены исполнительного органа Академии.

Действительным академиком Академии считается избранным претендент, набравший наибольшее количество баллов, защитивший программу (перечень мероприятий на 5-летний период и их краткое описание) и за которого проголосовало не менее двух третьих от общего количества участвовавших на Общем собрании академиков.

По итогам 5 лет действующий академик Академии представляет и защищает на заседании президиума Академии не позднее 1 месяца до окончания программы окончательный отчет об исполнении мероприятий программы.

В течение одного месяца по окончании 5-летнего периода, действительный академик Академии представляет новую программу на следующие 5 лет и защищает ее на заседании Общего собрания действительных академиков.

В случае непредставления академиком в течении 1 месяца новой программы академик теряет свой статус действительного академика Академии. Исключение составляют обстоятельства непреодолимой силы. Такими событиями, в частности, являются: пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, блокады, болезнь академика, подтвержденная соответствующей справкой.

Правилами регламентирован порядок избрания почетных академиков НАН РК

Так, избрание почётным академиком Академии, является выражением признания заслуг в области научной и (или) научно-технической деятельности лица, способностей, инициативы и ответственности.

Почётным академиком избирается ученый, чья деятельность непрерывно связана с развитием науки и техники и который соответствует одному из следующих требований:

имеет научные достижения национального и (или) международного уровня в соответствующей области науки, признанные научным сообществом;

внесший значительный вклад в развитие отечественной науки и обогатившее ее на уровне мировых аналогов;

имеющий школу подготовки высококвалифицированных научных кадров, известную в научном сообществе, в том числе за рубежом;

внесший вклад в развитие научно-исследовательской деятельности в научных организациях и (или) вузах.

При этом академики Республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан", избранные до 11 марта 1996 года, являются почетными академиками Академии.

Действительные академики Академии, достигшие пенсионного возраста и соответствующие установленным требованиям, по решению президиума Академии приобретают статус почетного академика Академии и им выплачиваются пожизненные стипендии.

Звание «Почетный академик» является пожизненным. Почетные академики присутствуют как на открытых, так и на закрытых заседаниях органов управления Академии и обладают правом совещательного голоса. Почетному академику по его просьбе предоставляется слово для выступления в любое время заседания органов управления Академии.

Также правилами регламентирован порядок избрания академиков НАН РК в переходный период.

Приказ вводится в действие 11 декабря 2023 года.