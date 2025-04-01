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Право

Изменились правила избрания почетным академиком НАН

Изменились правила избрания почетным академиком, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 09:51 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования приказом от 26 марта 2025 года внес изменения в Правила и критерии избрания академиков Национальной академии наук Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что по представлению президиума академии действительные члены (академики) республиканского общественного объединения "Национальная академия наук Республики Казахстан" решением общего собрания академии избираются почетными академиками академии и приобретают статус почетного академика академии.

Ранее в этом пункте говорилось о том, что почетными академиками можно стать при достижении пенсионного возраста.

Приказ вводится в действие с 31 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане пересмотрят размеры образовательных квот для детей из неполных семей.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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