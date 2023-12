Какие изменения ждут казахстанцев с декабря 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в декабре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Труд, заработная плата

Методику расчета среднемесячной заработной платы работников утвердили в Казахстане.

В документе содержатся расчеты следующих видов заработных плат:

среднемесячная номинальная заработная плата;

медианная заработная плата;

модальная заработная плата;

децильный коэффициент;

гендерный разрыв по среднемесячной заработной плате;

среднечасовая заработная плата;

коэффициент Джини по среднемесячной заработной плате.

Методика применяется Бюро национальной статистики в целях расчета среднемесячной номинальной заработной платы. Информационной базой для расчета среднемесячной заработной платы являются первичные статистические данные общегосударственных статистических наблюдений предприятий, административные данные.

Изменены правила назначения руководителя госпредприятия.

Уточняется, что одним из основных требований при отборе кандидатур на должность руководителя предприятия является наличие стажа работы не менее 5 лет по специальности на руководящих должностях в сфере деятельности предприятия, согласно общих классификаторов видов экономической деятельности, утвержденных уполномоченным органом в области технического регулирования.

Договор заключается на срок не менее одного года и не более пяти лет, определяемый соглашением сторон. По окончании срока действия договор по соглашению сторон продлевается или заключается на новый срок не более одного раза.

По истечении срока повторно заключенного договора, лицо, ранее занимавшее должность руководителя предприятия, может участвовать в отборе кандидатур на должность руководителя предприятия на конкурсной основе.

Утвержден перечень иностранных работников, на привлечение которых не требуется разрешение местных исполнительных органов.

В перечень вошли в частности:

Кандасы;

Бизнес-иммигранты;

Получившие статус беженца или лица, ищущего убежище;

Въезжающие в РК с целью воссоединения семьи, достигшие совершеннолетнего возраста, являющиеся супругом(ой) гражданина РК и состоящие не менее 3 лет в браке;

Обучающиеся по очной форме обучения и одновременно работающие в учебных заведениях РК;

Являющиеся гражданами государств-участников Договора

о ЕАЭС;

Привлекаемые участниками и органами МФЦА;

Получившие инвесторскую визу и др.

Пенсионное обеспечение, обязательные пенсионные взносы

Новые Правила ведения персонифицированного учета обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и пени утвердило Министерство труда.

Персонифицированный учет ОПВ, ОППВ и пени ведется Государственной корпорацией на основании сведений из базы данных вкладчиков (получателей) по ОПВ, ОППВ.

Состав персональных данных по каждому вкладчику не изменился и включает в себя: ИИН, ФИО, серию и номер документа, удостоверяющего личность (а также сведения об их изменении), сведения об изменении гражданства, реквизитов, статуса вкладчика, о перечисленных ОПВ, ОППВ, об агентах по уплате ОПВ, ОППВ.

Государственная корпорация ежедневно производит сверку реквизитов вкладчиков ОПВ, ОППВ в базе данных со сведениями ГБД ФЛ.

При выявлении расхождений в реквизитах вкладчиков ОПВ, ОППВ фамилии, имени, отчества (при его наличии), даты рождения, ИИН и пола Государственная корпорация приводит реквизиты вкладчика в соответствие с данными ГБД ФЛ в течение одного дня.

Минтруда утвердило Правила формирования базы данных вкладчиков (получателей) по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам.

База данных вкладчиков (получателей) по ОПВ, ОППВ формируется на основании сведений из ГБДФЛ и АИС "ООП" по физическим лицам, перечислившим ОПВ, ОППВ и содержит по каждому вкладчику (получателю) следующие данные:

индивидуальный идентификационный номер;

фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, пол, гражданство;

вид, серия, номер, дата и орган выдачи документа, удостоверяющего личность;

об изменении номера и даты выдачи документа, удостоверяющего личность;

об изменении реквизитов, гражданства, статуса вкладчика (получателя).

Также утверждены Правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и ЕНПФ о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат.

Транспорт, дороги

С 31 декабря 2023 года вводится государственная монополия на изготовление техпаспортов, водительских удостоверений и государственных номерных знаков на автотранспорт.

В частности, в закон "О дорожном движении" добавлена новая статья 70-1, в соответствии с которой:

Деятельность по изготовлению документов, указанных выше, накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел относится к государственной монополии и осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства РК.

Прейскурант цен на услуги по ускоренному изготовлению и выдаче перечисленных документов, оказываемые РГП на ПХВ, созданным по решению правительства, утверждается уполномоченным органом по согласованию с антимонопольным органом.

Изменены Правила взимания платы за проезд по платным дорогам.

В частности, организатора платного движения обязали направлять смс-оповещение о наличии задолженности за проезд по платным участкам и другую информацию, относящуюся к вопросам платного проезда.

Кроме того, теперь организатор изменяет механизмы начисления и производит отключение программно-аппаратного комплекса взимания платы за проезд в случае наступления аварийного режима в программно-аппаратном комплексе взимания платы за проезд. Ранее эти действия совершались либо нет по выбору организатора.

С 1 декабря участок автодороги Уральск - граница Российской Федерации (на Саратов) стал платным. Срок использования участка на платной основе - 20 лет. Протяженность 98,9 км. Плата установлена в МРП.

Стоимость проезда за весь маршрут в одном направлении составит:

Автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 2,5 тонны - 81 тенге;

Автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью до 5,5 т - 162 тенге;

Автобусы свыше 32 мест и грузовые автомобили грузоподъемностью автопоезда до 10 т - 244 тенге;

Грузовые автомобили грузоподъемностью от 10 т до 15 т - 325 тенге;

Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи - 406 тенге.

Министерство транспорта обновило Правила определения стоимости исследований, консалтинговых услуг и государственного задания в области транспорта.

В частности, порядок расчета стоимости услуг вынесен в отдельное приложение, в котором детализированы статьи затрат по прямым и косвенным расходадм.

Правительство утвердило правила ввоза в Казахстан автомашин, зарегистрированных за рубежом

Въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется через пункты пропуска при наличии:

свидетельства о государственной регистрации автотранспортного средства;

договора на оказание услуг о перевозке автотранспортного средства на территорию РК, содержащего сведения о собственнике автотранспортного средства, идентификационные признаки автотранспортного средства, сведения о месте доставки и условия приемки такого автотранспортного средства (в случае ввоза автотранспортных средств с использованием услуг по перевозке автотранспортных средств);

сведений из системы электронных паспортов транспортных средств (паспортов шасси транспортных средств) и электронных паспортов самоходных машин и других видов техники об идентификационных признаках автотранспортных средств, зарегистрированных в государствах членах ЕАЭС, и их регистрационном учете.

Въезд (ввоз) на территорию РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется Пограничной службой при наличии разрешительной отметки органов государственных доходов и иных контролирующих органов на право ввоза транспортных средств в РК.

Также документом определены условия эксплуатации в Казахстане указанных автомобилей.

Эксплуатация на территории РК автотранспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, осуществляется путем:

государственной регистрации и учета автотранспортных средств с выдачей соответствующих документов и государственных регистрационных номерных знаков;

проведения обязательного технического осмотра автотранспортных средств;

выполнения условий для допущения к международному движению по территории Республики Казахстан;

обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств.

Строительство и архитектура

МИИР утвердило Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий".

Документ устанавливает минимальные и обязательные для применения и исполнения на территории РК требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий на всех стадиях их жизненного цикла, а также правила их идентификации, правила и формы оценки соответствия, в том числе при выпуске продукции в обращение, требования к маркировке строительных материалов и изделий, а также правилам ее нанесения для обеспечения свободного перемещения на территории РК.

Действие Технического регламента распространяется:

на здания и сооружения всех отраслей экономики независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, вводимые в эксплуатацию после завершения нового строительства, реконструкции или капитального ремонта, процессы инженерных изысканий, проектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, пост утилизации зданий и сооружений;

на строительные материалы и изделия независимо от страны происхождения и процессы их производства, маркировки, транспортировки, хранения, использования, утилизации.

Технический регламент не распространяется на хозяйственно-бытовые постройки на территориях индивидуальных приусадебных участков и на участках садовых и огороднических товариществ (обществ), а также строительные материалы, изделия и конструкции, и на безопасность технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений.

Импорт и экспорт

С 1 декабря 2023 года 33 компании получили исключительное право на экспорт угля из Казахстана.

Правительство утвердило:

перечень отдельных видов углей, на экспорт которых предоставлено исключительное право (сюда вошли каменный уголь и лигнит или бурый уголь, кроме гагата);

перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право (сюда включены 33 компании);

Правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей.

В перечень компаний, которым разрешено вывозить уголь из РК вошли, в частности: АО "АрселорМиттал Темиртау", АО "Майкубен-Вест", АО "Шубарколь комир", ТОО "Kazakhmys Coal", ТОО "Богатырь Комир", "Горно-обогатительная компания "Сарыарка Көмір" и др.

Документом установлено, что лицензиар принимает решение о приостановлении действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата;

приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;

указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;

наличия судебного акта.

В свою очередь, для прекращения действия исключительной лицензии предусмотрено 13 оснований.

Запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов из РК продлен на полгода.

С 11 декабря 2023 года на полгода продлен запрет на вывоз из Казахстана сроком на 6 месяцев отдельных видов лесоматериалов вне зависимости от страны происхождения, за исключением шпал деревянных из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей и гранул древесных, страной происхождения которого является Казахстан.

Запрет вводится в целях развития отечественной деревообрабатывающей промышленности страны и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов из Казахстана.

Маркировка товаров

Правительство расширило перечень товаров, подлежащих маркировке.

В него добавлены:

пастилки от боли в горле и таблетки от кашля;

пищевые продукты, предназначенные для использования в медицинских целях;

спиртовые настойки;

кровь человеческая; кровь животных;

лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм или в формы или упаковки для розничной продажи;

препараты контрастные для рентгенографических обследований; реагенты диагностические, предназначенные для введения больным;

средства химические контрацептивные на основе гормонов;

препараты в виде геля, предназначенные для использования в медицине в качестве смазки для частей тела при хирургических операциях или физических исследованиях;

водные дистилляты или водные растворы эфирных масел;

мыло или другие продукты, содержащие медикаментозные добавки;

спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более;

шампуни;

уголь активированный.

Постановление Правительства вводится в действие 27 декабря 2023 года. При этом обязательная маркировка перечисленных товаров вводится с 1 июля 2024 года.

Медицина, ГОБМП и ОСМС

Министерство здравоохранения обновило Правила планирования объемов медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

В частности, установлено, что участниками процесса планирования являются:

уполномоченный орган; фонд, являющийся рабочим органом по формированию плана закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС; филиалы фонда; местные органы государственного управления здравоохранением; агрегатор персональных медицинских данных.

Установлены новые критерии, которые учитываются местными органами государственного управления здравоохранением при оценке прогнозной потребности населения в медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС:

реорганизацию сети, включая вновь вводимые объекты здравоохранения в соответствии с региональным перспективным планом развития инфраструктуры здравоохранения; прогнозное потребление лекарственных препаратов больным туберкулезом, ВИЧ-инфицированным и больным СПИД; прогнозное потребление лечебных низкобелковых продуктов и продуктов с низким содержанием фенилаланина больным фенилкетонурией; разукрупнение субъектов первичной медико-санитарной помощи (ПМСП); численность детей школьного возраста, из числа, прикрепленного к медицинской организации населения (школьная медицина).

При определении объемов средств в рамках ГОБМП и активов фонда в системе ОСМС будут учитывать новый параметр - расходы на внедрение и развитие новых и инновационных технологий в объемах, предусмотренных планом развития уполномоченного органа.

План закупа содержит следующие агрегированные сведения в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы:

виды, формы медицинской помощи, условия ее оказания, виды медицинской деятельности, предусмотренные перечнями медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

планируемое количество услуг;

планируемый объем средств, предназначенный для оплаты медицинской помощи и медицинской деятельности в рамках ГОБМП и в системе ОСМС;

объем нераспределенных средств.

Внесены изменения в правила закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС.

В частности, определен перечень разрешительных документов и лицензий, которые должна иметь медицинская организация, допущенная для размещения объемов услуг и (или) объемов средств в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС:

лицензия на медицинскую деятельность;

лицензия на обращение с приборами и установками, генерирующими ионизирующее излучение;

лицензия на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

лицензии на фармацевтическую деятельность;

разрешительный документ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по всем заявленным видам медицинской помощи.

Заявка на планируемые объемы подается руководителем субъекта здравоохранения или уполномоченным им лицом.

Образование

Министерство просвещения внесло изменения в правила оказания госуслуг в сфере технического и профессионального, после среднего образования.

В частности, обновлены перечни основных требований к оказанию госуслуг:

1. Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования;

Поправками предусмотрено, что академическая разница в результатах обучения по дисциплинам/модулям рабочих учебных планов определяется принимающей организацией образования на основе перечня и объемов, изученных дисциплин/модулей, отраженных в справке.

2. Выдача справки лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование.

Поправками предусмотрено, что справка, выдаваемая лицам, не завершившим техническое и профессиональное, послесреднее образование, утвержденная указанным выше приказом МОН РК, выдается обучающимся, отчисленным по результатам промежуточной аттестации, за неоплату обучения, вышедшим в академический отпуск и в случаях, предусмотренных уставом организации технического и профессионального, послесреднего образования.

Утверждены Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах.

Дистанционное обучение в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего образования предоставляется в случаях:

введения чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий, в том числе карантина, на соответствующих административно-территориальных единицах (на отдельных объектах), объявления чрезвычайных ситуаций;

неблагоприятных погодных метеоусловиях;

наличия заключения врачебно-консультационной комиссии о состоянии здоровья обучающегося;

участия обучающихся в международных, республиканских учебно-тренировочных сборах, спортивных соревнованиях, интеллектуальных и творческих конкурсах и фестивалях;

заявления родителей или иных законных представителей.

Дистанционное обучение по заявлению родителей или иных законных представителей организуется:

в организациях среднего образования решением педагогического совета и Попечительского совета, на основании показателей успеваемости, наличии условий для дистанционного обучения с учетом мнения ребенка, заключения школьного психолога, акта жилищно-бытовых условий проживания обучающихся, за исключением случаев выезда обучающихся в зоны боевых действий и (или) террористической опасности, а также приграничные с ними регионы;

в организациях ТиППО на основании решения педагогического или методического (учебно-методического либо научно-методического) совета.

Также документом установлены требования к организациям образования по предоставлению дистанционного обучения и в форме онлайн-обучения.

Наука

Министерство науки и высшего образования утвердило Типовое положение о деятельности научно-технического совета (НТС) по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ в сфере недропользования.

НТС является консультативно-совещательным органом при отраслевом уполномоченном органе и создается с целью эффективного содействия реализации государственной политики в области науки и недропользования, а также координации работ по проведению научных исследований и проектов цифровизации в соответствующей отрасли.

Функции НТС:

формирование перечня приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований и проектов цифровизации в регулируемых сферах отраслевого органа и его актуализация; рассмотрение и согласование программ научных исследований и проектов цифровизации недропользователей; выработка рекомендаций по дальнейшему их использованию выполненных научных исследований и проектов цифровизации; рассмотрение и рекомендация к принятию промежуточных и/или итоговых отчетов о ходе исполнения программ научных исследований и проектов цифровизации, представленных недропользователями.

Обновлены Правила финансирования научно-исследовательских, научно-технических, и (или) опытно-конструкторских работ недропользователями в период добычи углеводородов и урана.

В частности, изменен порядок финансирования. Финансирование научных исследований осуществляется по заданию недропользователя в соответствии с программой научных исследований, согласованной Научно-техническим советом по рассмотрению проектов научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ уполномоченного органа.

Недропользователь, обладающий правом недропользования, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду национального благосостояния (Фонду), в рамках финансирования научных исследований может направлять деньги в Некоммерческую организацию при Фонде, осуществляющую деятельность в сфере развития научной и (или) научно-технической деятельности, учредителем которой является Фонд.

Исполнением обязательств по финансированию научных исследований, признаются фактически понесенные расходы недропользователя, направленные:

на научные исследования в соответствии с разработанным НТС перечнем приоритетных отраслевых направлений для проведения научных исследований;

денежные средства, перечисленные в Некоммерческую организацию при Фонде на научные исследования.

Юридические консультанты, ПЮК

Обновлены критерии оценки степени риска и проверочные листы в сфере деятельности палат юридических консультантов.

Так, в критерии добавлены понятия:

балл - количественная мера исчисления риска;

- количественная мера исчисления риска; нормализация данных - статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале;

- статистическая процедура, предусматривающая приведение значений, измеренных в различных шкалах, к условно общей шкале; выборочная совокупность (выборка) - перечень оцениваемых субъектов (объектов), относимых к однородной группе субъектов (объектов) контроля в конкретной сфере государственного контроля.

Также Критерии дополнены приложением Перечень субъективных критериев для определения степени риска.

В частности, в Перечень субъективных критериев для профилактического контроля с посещением субъекта контроля включили отсутствие у члена ПЮК договора страхования профессиональной ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором оказывается юридическая помощь.

Бухгалтеры, ПОБ

Минфин внес изменения в Правила аккредитации профессиональных организаций бухгалтеров, организаций по сертификации бухгалтеров.

В частности, обновлены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

Выдача свидетельства об аккредитации профессиональной организации бухгалтеров

Выдача свидетельства об аккредитации организации по профессиональной сертификации бухгалтеров.

Так, прием запроса и выдача результатов оказания государственной услуги осуществляется через веб-портал "Электронного правительства" www.egov.kz, www.elicense.kz.

Выдача свидетельства - 5 рабочих дней (ранее было 10 рабочих дней); переоформление свидетельства - 3 рабочих дня.

Услуга электронная (частично автоматизированная).

Также обновлен Перечень документов и сведений, истребуемых у услугополучателя для оказания госуслуги.

Государственный аудит, аудиторы

Внесены изменения в Правила формирования и ведения Единой базы данных по государственному аудиту и финансовому контролю и пользования ее данными.

В частности, в перечень информации, которую содержит Единая база, добавлены:

планы развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, отчеты по их исполнению;

планы мероприятий национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых является государство, отчеты по их исполнению;

отчеты по мониторингу реализации республиканских бюджетных инвестиционных проектов и проектов, реализуемых за счет целевых трансфертов на развитие и кредитов из республиканского бюджета;

информация по мониторингу реализации проекта государственно-частного партнерства;

реестр бюджетных заявок по планируемым расходам, размещенных в информационной системе государственного планирования центрального уполномоченного органа по бюджетному планированию;

публикуемая финансовая отчетность организаций публичного интереса (кроме финансовых организаций);

результаты посубъектного мониторинга мер государственной поддержки бизнеса;

результаты оценки деятельности органов государственного аудита и финансового контроля в камеральном порядке по итогам года.

Помимо этого, расширен перечень поставщиков информации в Высшую аудиторскую палату для размещения в Единой базе данных.

Минфин обновил Правила формирования и осуществления деятельности Квалификационной комиссии по аттестации кандидатов в аудиторы.

В частности, состав комиссии расширен с 7 до 17 человек.

Теперь Комиссия состоит из нечетного числа членов, но не более 17 человек, не менее 50% из которых имеют квалификационное свидетельство "аудитор" и (или) одну из полных квалификаций Certified Public Accountant (CPA), The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), а также опыт работы в области проведения аудита не менее 2-х лет.

Кандидатуру непрактикующего эксперта, обладающего опытом работы в области проведения аудита не менее 10 лет представляет правление Профессионального совета.

Комиссия создается в целях аттестации кандидатов в аудиторы, желающих участвовать в аудиторской деятельностью на территории РК.

Министерство торговли изменило порядок аттестации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия.

Так, для получения аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия физическое лицо, претендующее в эксперты-аудиторы, направляет услугодателю посредством портала следующие документы:

заявление в форме электронного документа;

форма сведений физического лица, претендующего в эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия;

электронные копии отчетов о прохождении стажировки по заявляемому направлению аттестации в следующем количестве:

- по продукции - не менее пяти отчетов, включая информацию о работах по подтверждению соответствия по не менее двум различным схемам или не менее пяти отчетов по подтверждению соответствия серийно производимой продукции по одной схеме;

- по услугам (включая информацию о работах по подтверждению соответствия) - не менее пяти отчетов;

- по системе менеджмента - не менее четырех отчетов общей продолжительностью стажировок не менее двадцати рабочих дней (включая анализ документации, участие в проверках и составление отчетов о них);

- по персоналу - не менее трех отчетов или рекомендации профессиональных ассоциаций по соответствующим направлениям;

- по процессу - не менее трех отчетов в заявляемом направлении аттестации (включая информацию о работах по подтверждению соответствия).

Для получения аттестата эксперта-аудитора по подтверждению соответствия иностранный гражданин, претендующий в эксперты-аудиторы, направляет услугодателю посредством портала следующие дополнительные документы:



разрешение на временное или постоянное проживание на территории Республики Казахстан;

документ, подтверждающий трудовую деятельность в аккредитованном Органе по подтверждению соответствия РК;

документ, подтверждающий о расторжении трудовых отношений с работодателем за пределами РК;

электронная копия документа об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления в стране или в стране постоянного проживания (для лиц без гражданства), выданного государственным органом страны их гражданства (страны их постоянного проживания - для лиц без гражданства) либо страны, где кандидат постоянно проживал в течение последних 15 (пятнадцати) лет.

Дата выдачи указанного документа не превышает 3 (трех) месяцев, предшествующих дате подачи ходатайства (за исключением случаев, когда в предоставляемом документе указан иной срок его действия).

Если законодательством страны, государственный орган которой уполномочен подтверждать сведения об отсутствии неснятой или непогашенной судимости, не предусмотрена выдача подтверждающих документов лицам, в отношении которых запрашиваются указанные сведения, то соответствующее подтверждение направляется письмом государственного органа страны гражданства (для иностранцев) или страны постоянного проживания (для лиц без гражданства) в адрес уполномоченного органа.

Обновлены Правила проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора.

В частности, теперь аудит специального назначения проводится на инициативной основе аудируемого субъекта (в добровольном порядке) при общей сумме охвата аудируемых средств не менее двадцатитысячекратного размера МРП.

Ранее он был ежегодным и обязательным.

Информирование Высшей аудиторской палаты РК и уполномоченного органа о проведении аудита специального назначения осуществляется для учета в системе управления рисками при определении объектов аудита на предстоящий период и при проведении аудиторских мероприятий государственного аудита и финансового контроля.

Налоги, налогообложение

Изменены Правила возврата превышения НДС.

В Правила возврата превышения налога на добавленную стоимость и применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности суммы превышения налога на добавленную стоимость внесены поправки.

В частности, улучшена процедура возврата превышения НДС на основании результатов аналитического отчета "Пирамида".

Так, Правила дополнены новым пунктом 45-1.

Изменен Порядок применения системы управления рисками в целях подтверждения достоверности сумм превышения НДС при проведении тематических проверок, и расчет суммы превышения НДС, подлежащего возврату по результатам проверки.

В новой редакции утверждены:

- форма Уведомления о сумме превышения НДС, подтвержденной к возврату в упрощенном порядке.

- образцы определения суммы превышения НДС, подлежащей подтверждению.

Также предусмотрены поправки редакционного и уточняющего характера.

Госслужба

Минфин обновил Методику оценки деятельности административных государственных служащих корпуса "Б" своего ведомства.

В частности, для оценки деятельности сотрудников будут проводить "калибровочные сессии" - периодические встречи оценивающих лиц для обсуждения, возможной корректировки и утверждения результатов оценки деятельности оцениваемых лиц;

Также будет внедрен метод 360 - метод оценки, направленный на выявление наличия у оцениваемого лица требуемых компетенций путем опроса круга лиц из рабочего окружения оцениваемого лица.

Экология, животный, растительный мир, сельское хозяйство

Национальный центр казахских пород собак определен структурным подразделением специализированной организации республиканского государственного казенного предприятия "Производственное объединение "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК для осуществления деятельности по сохранению и воспроизводству казахских пород собак.

Министерство сельского хозяйства обновило форму Отчета о фактическом использовании субсидий по договорам страхования, выданным в рамках государственной поддержки развития страхования в агропромышленном комплексе.

Отчет сдается ежеквартально оператором в сфере страхования в агропромышленном комплексе.

Обновлены Правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях.

Основной целью субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных вложениях, является повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов в приоритетных направлениях (секторах) АПК путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций.

Субсидирование затрат на строительно-монтажные работы осуществляется по инвестиционным проектам, предусматривающим достижение показателей по производительности и/или продуктивности и/или объемов сбыта продукции и/или загрузке производственных мощностей в соответствии с бизнес-планом проекта.

Внесены изменения в в Правила субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании субъектов агропромышленного комплекса, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования.

В частности, уточнено понятие "заемщик", условия субсидирования ставки вознаграждения по договорам займа.

Оборонная промышленность и государственный оборонный заказ

Министерство промышленности и строительства наделили новой функцией по разработке и утвержению правил по организации производственной деятельности объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, обеспечению безопасности при проведении данных работ и охраны объектов утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ.

Сжиженный нефтяной газ

Учет расхода сжиженного нефтяного газа будут производить согласно новой методике.

Министерство энергетики утвердило Методику расчета региональных коэффициентов перевода объемных показателей приборов учета сжиженного нефтяного газа в массовые показатели и расчета потерь при эксплуатации объектов систем снабжения сжиженным нефтяным газом.

В частности, учет расхода сжиженного нефтяного газа производится на основании объемных показаний счетчиков в метрах кубических путем перевода их к массовым показателям в килограммах.

Учет расхода сниженного нефтяного газа по приборам учета на приготовление пищи устанавливаются в метрах кубических.

Региональный коэффициент перевода рассчитывается и утверждается с учетом природно-климатических особенностей областей, городов республиканского значения и столицы, в которых находятся объекты газоснабжения.