Субсидируемые авиаперевозки: правила проведения конкурса утвердили в Казахстане

Министерство транспорта приказом от 24 ноября утвердило Правила проведения конкурса на субсидируемые авиамаршруты и выдачи свидетельств на субсидируемые авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений, сообщает Zakon.kz.

Конкурс проводится по авиамаршрутам, включенным в перечень субсидируемых авиамаршрутов в соответствии с Правилами субсидирования авиамаршрутов, для определения авиакомпаний, которые будут оказывать услуги по перевозке пассажиров, грузов, почты и багажа на субсидируемых маршрутах.

Организатором конкурса являются уполномоченный орган в сфере гражданской авиации и местные исполнительные органы.

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации формирует конкурсную документацию, в которой указываются перечень субсидируемых авиамаршрутов, выставляемых на конкурс, общая годовая сумма выделенных субсидий по каждому авиамаршруту, минимальное количество частот, тариф на каждый субсидируемый авиамаршрут и минимальное требуемое количество посадочных мест на воздушном судне.

Участие в конкурсе может принять авиакомпания, соответствующая следующим квалификационным требованиям:

зарегистрирована в РК и имеет сертификат эксплуатанта;

имеет допуск на выполнение регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок согласно Правилам допуска авиакомпаний, к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок, при участии в конкурсе на приоритетные международные авиамаршруты, подлежащие субсидированию, имеющие свидетельство на международный авиамаршрут;

не имеет задолженности по налогам, таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пени, процентам и другим обязательным платежам в бюджет за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК;

имеет неснижаемый резерв финансовых средств, необходимый для обеспечения регулярных воздушных перевозок, в соответствии с утвержденным расписанием в течение месяца без учета предполагаемого дохода;

имеет воздушные суда, провозная емкость которых составляет не менее 50 кресел (за исключением внутриобластных авиамаршрутов).

Каждый субсидируемый авиамаршрут, выставляемый на конкурс, является отдельным лотом. Конкурс признается состоявшимся, если по выставляемому на конкурсе субсидируемому авиамаршруту подали заявки не менее двух участников.

Порядок проведения конкурса

Для проведения конкурса формируют конкурсную комиссию из нечетного количества членов не менее 5 человек, состав которой утверждается приказом уполномоченного органа в сфере гражданской авиации.

Комиссия принимает и рассматривает конкурсные предложения участников, проводит конкурс и определяет победителей, а также рассматривает заявки на субсидируемый авиамаршрут без проведения конкурса по распределению авиамаршрутов для временной эксплуатации авиамаршрута, необходимость в котором возникла в период между конкурсами по распределению авиамаршрутов.

Конкурс проводится 1 раз в год не позднее начала следующего отчетного года за исключением случаев выделения дополнительных бюджетных средств или экономии средств по бюджетной программе.

В случае выделения дополнительных бюджетных средств или экономии средств по бюджетной программе, проводится второй конкурс. Второй конкурс проводится по авиамаршрутам, определенным уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

После принятия решения о проведении конкурса организатор конкурса размещает объявление на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере гражданской авиации и местного исполнительного органа о проведении конкурса за 15 календарных дней до начала проведения конкурса, в случае повторного проведения конкурса – за 10 календарных дней до начала проведения повторного конкурса.

Авиакомпании, желающие принять участие в конкурсе, должны предоставить следующие документы:

заявление на участие в конкурсе;

копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

копия сертификата эксплуатанта гражданских воздушных судов со всеми приложениями;

копия страховых полисов (договоров), подтверждающих наличие обязательных видов страхования;

сведения о парке воздушных судов, выставляемых на субсидируемые авиамаршруты (типы, количество, регистрационные бортовые номера, максимальная вместимость);

оригинал справки установленной формы соответствующего налогового органа об отсутствии (наличии) налоговой задолженности и задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пенам, процентам, по социальным отчислениям, отчислениям и взносам на ОСМС, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам в ЕНПФ, предшествующих дате вскрытия конвертов с конкурсными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательством РК. В случае, если в справке указана задолженность, необходимо приложить документы, подтверждающие сроки образования данной задолженности;

информация по опыту выполнения регулярных пассажирских рейсов в виде справки, заверенной подписью первого руководителя и печатью авиакомпании (за исключением субъектов частного предпринимательства);

образцы бланков строгой отчетности (образцы перевозочных документов);

копия соглашения о размещении ресурсов в автоматизированной системе бронирования и продажи авиаперевозок;

конкурсные предложения по обеспечению основных условий и требований к организации перевозок пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений по выставленным на конкурс субсидируемым авиамаршрутам;

свидетельство на международный авиамаршрут (при участии в конкурсе на субсидируемый международный авиамаршрут).

Требуемые для участия в конкурсе документы представляются на казахском или русском языках в одном экземпляре, прошиваются, страницы нумеруются, последняя страница заверяется печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства). Документы оформляются без вставок между строчками. Все документы запечатываются в конверт, на котором указывают наименование и адрес авиакомпании. После этого конверт запечатывают во внешний конверт.

Конверты адресуются организатору конкурса (комиссии) с пометками: "Вскрывать только на конкурсе" и "Конкурсная заявка на субсидируемые авиамаршруты и выдачу свидетельств на субсидируемые авиамаршруты для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений", которые заверяются печатью юридического лица (за исключением субъектов частного предпринимательства).

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется путем занесения в журнал регистрации заявок (прошитый, пронумерованный, запарафированный секретарем комиссии и скрепленный печатью) и завершается за один рабочий день до даты проведения конкурса.

Комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в присутствии участников или их уполномоченных представителей, полномочия которых установлены доверенностью, выданной юридическим лицом, в целях представления интересов участника конкурса.

После вскрытия конвертов конкурсная комиссия производит оценку полноты представленной конкурсной документации потенциальных участников и принимает решение в течение трех рабочих дней с момента вскрытия конвертов о допуске потенциальных участников к участию в конкурсе.

Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет конкурсные предложения, которые были приняты к рассмотрению для участия в конкурсе, и определяет победителя конкурса, предложившего наибольшее количество частот по выставленным на конкурс субсидируемым авиамаршрутам. Если количество частот, предложенных участниками конкурса одинаково, то предпочтение отдается участнику, предложившему большее количество провозной емкости на маршруте. При равном количестве провозных емкостей предпочтение отдается авиакомпании, имеющей более поздний средний срок выпуска заявленных воздушных судов.

Подведение итогов конкурса

По каждому субсидируемому авиамаршруту определяется только один победитель.

Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него подано большинство голосов от общего количества членов комиссии. В случае равенства голосов, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель комиссии, а в случае его отсутствия заместитель председателя комиссии. Решение комиссии считается принятым при присутствии на процедуре голосования не менее двух третей от общего количества членов комиссии.

Комиссия подводит итоги конкурса в срок не более семи календарных дней со дня вскрытия конвертов с оформлением протокола об итогах конкурса, который подписывается членами комиссии и секретарем комиссии.

При подведении итогов конкурса комиссия помимо победителя конкурса на каждом субсидируемом авиамаршруте определяет авиакомпании, участвовавшие в конкурсе, предложения которых были наиболее предпочтительными после победителя конкурса.

Между победителем конкурса и администратором соответствующей бюджетной программы в течение десяти календарных дней со дня подписания протокола заключается договор.

Если же победитель отказался от заключения договора, комиссия по ходатайству администратора соответствующей бюджетной программы начинает переговоры о заключении договора с авиакомпанией, участвовавшей в конкурсе, конкурсное предложение которой оценено наилучшим после победителя (победителей) конкурса.

При признании комиссией конкурса не состоявшимся, комиссия принимает решение о проведении повторного конкурса.

Победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора выдается свидетельство на субсидируемый авиамаршрут для оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений.

В свидетельстве указываются количество рейсов на субсидируемом авиамаршруте в неделю, срок действия, учетная серия и номер. На один субсидируемый авиамаршрут выдается одно свидетельство.

Отзыв свидетельства на субсидируемый авиамаршрут

Уполномоченный орган в сфере гражданской авиации и местные исполнительные органы в пределах компетенции отзывают свидетельство на субсидируемый авиамаршрут у авиакомпании в случае невыполнения условий эксплуатации авиамаршрута. При этом авиакомпании направляется соответствующее уведомление.

В случае отзыва свидетельства на субсидируемый авиамаршрут, комиссия по ходатайству администратора соответствующей бюджетной программы начинает переговоры о заключении договора с авиакомпанией, участвовавшей в конкурсе, конкурсное предложение которой оценено наилучшим после победителя (победителей) конкурса. По итогам переговоров, в случае согласия авиакомпании, договор заключается без проведения конкурса.

Свидетельство на субсидируемый авиамаршрут считается отозванным по истечении 15 календарных дней со дня размещения информации об отзыве на интернет-ресурсе уполномоченного органа в сфере гражданской авиации.

Приказ вводится в действие 31 января 2024 года.